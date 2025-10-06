Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S11

Георгий
Планшет

Экран с диагональю 11 дюймов наиболее оптимален для универсального планшета. Такой гаджет можно взять с собой в путешествия, использовать ежедневно для работы, а также держать под рукой на прикроватной тумбочке для развлечений перед сном. Samsung вернула 11-дюймовый дисплей в линейку планшетов Galaxy Tab S11, а мы его протестировали, узнали мнения экспертов и делимся своими впечатлениями в этом обзоре.

Содержание

Технические характеристики

  • Дисплей: Dynamic AMOLED 2X, 11 дюймов, 2560 × 1600 (274 ppi), 120 Гц, до 1600 нит
  • Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 9400+
  • Оперативная память: 12 ГБ 
  • Накопитель: 128/256/512 ГБ
  • Камеры: 13 МП, f/2,0 (основная); 12 МП, f/2,4 (фронтальная)
  • Батарея: 8400 мАч
  • Связь: Wi-Fi 6e (2,4+5 ГГц), Bluetooth 5.4, Type-C 3.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS
  • ОС: Android 16 (OneUI 8)
  • Защита: IP68
  • Габариты: 253,8 × 165,3 × 5,5 мм
  • Вес: 469 г 

Дизайн

Корпус планшета изготавливается из армированного алюминия. Samsung Galaxy Tab S11 получил уже знакомый силуэт с прямыми гранями. Габариты и вес можно назвать оптимальными, поскольку с планшетом удобно в самолете, он не занимает много места в повседневном рюкзаке. Да и вполне комфортно посмотреть эпизод любимого сериала перед сном, не выпуская гаджета из рук.

Планшет

На задней поверхности слева (если держать устройство горизонтально) аккуратно нанесен логотип бренда, а справа расположился объектив основной камеры. На торцах имеются пластиковые вставки, которые обеспечивают работу встроенных антенн, а в нижней части производитель разместил три контакта — они предназначены для подключения чехла-клавиатуры.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11

В целом спинка планшета выглядит аккуратно, но контакты подключения иногда бросаются в глаза. Такие элементы лучше размещать на торцах или как-то обыгрывать их несколько иначе.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11

Все кнопки разместились на одной стороне. Здесь у нас качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сенсор, к слову, очень шустрый и работает без нареканий.

На торцах расположились по два динамика, настройкой которых занималась AKG. Со звуком у планшета все в порядке: максимальной громкости достаточно, да и качество вполне сойдет для прослушивания музыки.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11

Стоит отметить, что корпус получил степень защиты IP68, а значит планшетом можно спокойно пользоваться возле бассейна и не переживать, что он пострадает от брызг.

Экран

Традиционно Samsung использует в своих устройствах качественные экраны, и Galaxy Tab S11 не стал исключением. Здесь установлен 11-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560 × 1600 и частотой обновления 120 Гц.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11

Показатель пиковой яркости составляет 1600 нит. Планшетом комфортно пользоваться абсолютно при любом освещении, но под прямым солнцем возможно появление бликов.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11

С одной стороны хотел пожаловаться на ширину рамок вокруг экрана, с другой — вспомнил, что в актуальных моделях iPad они практически тех же размеров.

Производительность

В качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Dimensity 9400+. Этот чип можно поставить в один ряд к Snapdragon 8 Elite.

Планшет Samsung Galaxy Tab S11

Что касается искусственных тестов, в бенчмарке AnTuTu можно набрать 2 400 000 баллов. В реальных сценариях планшет справляется со всеми повседневными задачами: просмотр видео, запуск топовых игровых тайтлов, работа с документами и монтаж рилзов в CapCut. За время тестирования у меня ни разу не возникло претензий к производительности Samsung Galaxy Tab S11.

Отмечу, что Samsung не стала отказываться от возможности расширения памяти. Слот для microSD на месте — это парное решение в лотке для SIM-карты.

Планшет работает на Android 16 с оболочкой One UI 8. Здесь у нас привычный интерфейс для всех, кто уже имел дело с гаджетами бренда. Также не обошлось без Galaxy AI, который с каждым обновлением глубже проникает в операционку. Тут тебе и помощь с текстом, и ассистент по рисованию, а также один из лучших «ластиков» для фотографий.

One UI

На всякий случай добавлю, что Samsung Galaxy Tab S11 поддерживает режим DeX. Для чего он нужен? Подключаем к планшету внешний монитор, клавиатуру, мышь и получаем практически десктопный опыт работы. Таким образом можно быстро масштабировать свое рабочее место. DeX вряд ли сможет полноценно заменить компьютер на Windows или macOS, но вполне способен подстраховать в экстренных ситуациях, к примеру, когда ноутбук внезапно сломается.

Автономность

Автономную работу планшету обеспечивает аккумулятор на 8400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Полностью заряженной батареи хватает примерно 19 часов воспроизведения видео.

Зарядка совместимым адаптером питания на 45 Вт занимает в среднем около двух часов.

Мнения экспертов

Чтобы вы могли составить наиболее полное мнение, мы попросили экспертов поделиться своими впечатлениями. Вживую с комментариями в формате Telegram-кружочков вы сможете ознакомиться в нашем канале, а здесь я публикую их текстом.

Иван Остапенко, главный редактор Hi-Tech Mail (Telegram-канал)

Пользовался Samsung Galaxy Tab S11 примерно неделю и сравнивал его с разными конкурентами. Очень хороший флагманский планшет, супер быстрый, супер плавный, стилус работает круто, фишки Galaxy AI. В экосистеме Samsung смотрится супер, но по сравнению с другими планшетами в нем нет никаких особых фишек: нет зарядки в комплекте, нет комплектного чехла-клавиатуры, рамки довольно толстые, нет антибликового покрытия на экране.

Я пользуюсь Huawei MatePad Pro и уже не могу без технологии PaperMate, когда не бликует экран. С глянцем сложно. С другой стороны среди Android-планшетов, флагманское устройство с таким покрытием, пожалуй, есть только у Huawei, а там свои нюансы, например, с сервисами Google. Здесь же вы получаете полный пак всего, что вам нужно, но придется докупить еще клавиатуру, если хотите пользоваться полноценно.

Эльдар Муртазин, Mobile-Review.com (YouTube, Telegram)
Мои впечатления достаточно простые: классный экран, тонкий корпус, долго работает, но впечатляет One UI 8. Отличный интерфейс и главное, в нём есть такая штука как DeX. Теперь DeX и многозадачность включены по умолчанию: до пяти приложений, несколько рабочих столов. Это очень-очень приятно, потому что впервые, наверное, на таком планшете можно крайне комфортно работать.

Получился такой симбиоз ноутбука и планшета. Вы получаете классную многозадачность. Во всем остальном, это типичный планшет от Samsung. Хороший, с хорошими динамиками, хорошей производительностью, не греется, долгое работает. Одним словом, все, что нужно. Но DeX меня подкупил в новом варианте.

Что в итоге

Планшет

Samsung Galaxy Tab S11 — это флагманский планшет с топовыми характеристиками, поэтому и цена соответствующая. К выходу этого обзора стоимость конфигурации с накопителем на 256 ГБ составит 76 990 рублей, а за версию с LTE придется выложить 89 990 р. За этот прайс в комплекте с планшетом вы получите стилус S Pen.

Я упоминал в начале, что Samsung Galaxy Tab S11 — универсальный планшет и этот тезис за ним по итогу тестирования только закрепился.

Что понравилось:
  • Дизайн, габариты и качественная сборка
  • Защита IP68
  • Качественный экран
  • Хороший звук
  • Оболочка One UI
  • Высокий уровень производительности
  • Достойная автономность
  • Стилус в комплекте
  • ИИ-фишки Galaxy AI
Что не понравилось:
  • Отсутствие адаптера питания в комплекте
  • Хотелось бы рамки тоньше
2
