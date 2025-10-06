Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S11

Экран с диагональю 11 дюймов наиболее оптимален для универсального планшета. Такой гаджет можно взять с собой в путешествия, использовать ежедневно для работы, а также держать под рукой на прикроватной тумбочке для развлечений перед сном. Samsung вернула 11-дюймовый дисплей в линейку планшетов Galaxy Tab S11, а мы его протестировали, узнали мнения экспертов и делимся своими впечатлениями в этом обзоре.
Содержание
Технические характеристики
- Дисплей: Dynamic AMOLED 2X, 11 дюймов, 2560 × 1600 (274 ppi), 120 Гц, до 1600 нит
- Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 9400+
- Оперативная память: 12 ГБ
- Накопитель: 128/256/512 ГБ
- Камеры: 13 МП, f/2,0 (основная); 12 МП, f/2,4 (фронтальная)
- Батарея: 8400 мАч
- Связь: Wi-Fi 6e (2,4+5 ГГц), Bluetooth 5.4, Type-C 3.2, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS
- ОС: Android 16 (OneUI 8)
- Защита: IP68
- Габариты: 253,8 × 165,3 × 5,5 мм
- Вес: 469 г
ДизайнКорпус планшета изготавливается из армированного алюминия. Samsung Galaxy Tab S11 получил уже знакомый силуэт с прямыми гранями. Габариты и вес можно назвать оптимальными, поскольку с планшетом удобно в самолете, он не занимает много места в повседневном рюкзаке. Да и вполне комфортно посмотреть эпизод любимого сериала перед сном, не выпуская гаджета из рук.
На задней поверхности слева (если держать устройство горизонтально) аккуратно нанесен логотип бренда, а справа расположился объектив основной камеры. На торцах имеются пластиковые вставки, которые обеспечивают работу встроенных антенн, а в нижней части производитель разместил три контакта — они предназначены для подключения чехла-клавиатуры.
В целом спинка планшета выглядит аккуратно, но контакты подключения иногда бросаются в глаза. Такие элементы лучше размещать на торцах или как-то обыгрывать их несколько иначе.
Все кнопки разместились на одной стороне. Здесь у нас качелька регулировки громкости и клавиша блокировки экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сенсор, к слову, очень шустрый и работает без нареканий.
На торцах расположились по два динамика, настройкой которых занималась AKG. Со звуком у планшета все в порядке: максимальной громкости достаточно, да и качество вполне сойдет для прослушивания музыки.
Стоит отметить, что корпус получил степень защиты IP68, а значит планшетом можно спокойно пользоваться возле бассейна и не переживать, что он пострадает от брызг.
ЭкранТрадиционно Samsung использует в своих устройствах качественные экраны, и Galaxy Tab S11 не стал исключением. Здесь установлен 11-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560 × 1600 и частотой обновления 120 Гц.
Показатель пиковой яркости составляет 1600 нит. Планшетом комфортно пользоваться абсолютно при любом освещении, но под прямым солнцем возможно появление бликов.
С одной стороны хотел пожаловаться на ширину рамок вокруг экрана, с другой — вспомнил, что в актуальных моделях iPad они практически тех же размеров.
ПроизводительностьВ качестве аппаратной платформы используется процессор MediaTek Dimensity 9400+. Этот чип можно поставить в один ряд к Snapdragon 8 Elite.
Что касается искусственных тестов, в бенчмарке AnTuTu можно набрать 2 400 000 баллов. В реальных сценариях планшет справляется со всеми повседневными задачами: просмотр видео, запуск топовых игровых тайтлов, работа с документами и монтаж рилзов в CapCut. За время тестирования у меня ни разу не возникло претензий к производительности Samsung Galaxy Tab S11.
Отмечу, что Samsung не стала отказываться от возможности расширения памяти. Слот для microSD на месте — это парное решение в лотке для SIM-карты.
Планшет работает на Android 16 с оболочкой One UI 8. Здесь у нас привычный интерфейс для всех, кто уже имел дело с гаджетами бренда. Также не обошлось без Galaxy AI, который с каждым обновлением глубже проникает в операционку. Тут тебе и помощь с текстом, и ассистент по рисованию, а также один из лучших «ластиков» для фотографий.
На всякий случай добавлю, что Samsung Galaxy Tab S11 поддерживает режим DeX. Для чего он нужен? Подключаем к планшету внешний монитор, клавиатуру, мышь и получаем практически десктопный опыт работы. Таким образом можно быстро масштабировать свое рабочее место. DeX вряд ли сможет полноценно заменить компьютер на Windows или macOS, но вполне способен подстраховать в экстренных ситуациях, к примеру, когда ноутбук внезапно сломается.
АвтономностьАвтономную работу планшету обеспечивает аккумулятор на 8400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Полностью заряженной батареи хватает примерно 19 часов воспроизведения видео.
Зарядка совместимым адаптером питания на 45 Вт занимает в среднем около двух часов.
Мнения экспертовЧтобы вы могли составить наиболее полное мнение, мы попросили экспертов поделиться своими впечатлениями. Вживую с комментариями в формате Telegram-кружочков вы сможете ознакомиться в нашем канале, а здесь я публикую их текстом.
Иван Остапенко, главный редактор Hi-Tech Mail (Telegram-канал)
Пользовался Samsung Galaxy Tab S11 примерно неделю и сравнивал его с разными конкурентами. Очень хороший флагманский планшет, супер быстрый, супер плавный, стилус работает круто, фишки Galaxy AI. В экосистеме Samsung смотрится супер, но по сравнению с другими планшетами в нем нет никаких особых фишек: нет зарядки в комплекте, нет комплектного чехла-клавиатуры, рамки довольно толстые, нет антибликового покрытия на экране.
Я пользуюсь Huawei MatePad Pro и уже не могу без технологии PaperMate, когда не бликует экран. С глянцем сложно. С другой стороны среди Android-планшетов, флагманское устройство с таким покрытием, пожалуй, есть только у Huawei, а там свои нюансы, например, с сервисами Google. Здесь же вы получаете полный пак всего, что вам нужно, но придется докупить еще клавиатуру, если хотите пользоваться полноценно.
Эльдар Муртазин, Mobile-Review.com (YouTube, Telegram)
Мои впечатления достаточно простые: классный экран, тонкий корпус, долго работает, но впечатляет One UI 8. Отличный интерфейс и главное, в нём есть такая штука как DeX. Теперь DeX и многозадачность включены по умолчанию: до пяти приложений, несколько рабочих столов. Это очень-очень приятно, потому что впервые, наверное, на таком планшете можно крайне комфортно работать.
Получился такой симбиоз ноутбука и планшета. Вы получаете классную многозадачность. Во всем остальном, это типичный планшет от Samsung. Хороший, с хорошими динамиками, хорошей производительностью, не греется, долгое работает. Одним словом, все, что нужно. Но DeX меня подкупил в новом варианте.
Что в итоге
Samsung Galaxy Tab S11 — это флагманский планшет с топовыми характеристиками, поэтому и цена соответствующая. К выходу этого обзора стоимость конфигурации с накопителем на 256 ГБ составит 76 990 рублей, а за версию с LTE придется выложить 89 990 р. За этот прайс в комплекте с планшетом вы получите стилус S Pen.
Я упоминал в начале, что Samsung Galaxy Tab S11 — универсальный планшет и этот тезис за ним по итогу тестирования только закрепился.
Что понравилось:
- Дизайн, габариты и качественная сборка
- Защита IP68
- Качественный экран
- Хороший звук
- Оболочка One UI
- Высокий уровень производительности
- Достойная автономность
- Стилус в комплекте
- ИИ-фишки Galaxy AI
- Отсутствие адаптера питания в комплекте
- Хотелось бы рамки тоньше