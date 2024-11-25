Тестируем свежий Snapdragon 8 Elite: вот это мощь!





Snapdragon 8 Elite — прямо сейчас самый топовый процессор. Нам удалось раздобыть свежий realme GT 7 Pro на этом чипе, чтобы опробовать его в тестах и посмотреть на результаты. Snapdragon 8 Elite — прямо сейчас самый топовый процессор. Нам удалось раздобыть свежий realme GT 7 Pro на этом чипе, чтобы опробовать его в тестах и посмотреть на результаты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

realme GT 7 Pro

Тесты

Genshin Impact — в среднем 57-60 FPS на максималках

Call of Duty: Mobile — в среднем 58-60 FPS на максималках со всеми скачанными текстурами

Что в итоге

Для начала несколько слов о смартфоне. Помимо, самого мощного процессора, realme GT 7 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, тройную камеру от Sony и внушительный аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.Отдельно радует, что с комплектацией о realme GT 7 Pro всё в порядке. В коробке вместе со смартфоном: чехол черного цвета, инструмент для извлечения лотка сим-карты, документация, провод USB-C/USB-A и адаптер питания.Мы уже активно тестируем смартфон и скоро вернемся с подробным обзором, а пока для начала предлагаем взглянуть на то, ради чего мы тут собрались — результаты тестирования нового Snapdragon 8 Elite. Так ли он хорош, как говорили о нём на презентации.Немного о нашей тестовой конфигурации. Ёмкость оперативной памяти составляет 12 ГБ. Помимо этого, мы активировали опцию «Расширение ОЗУ», которая позволяет дополнительно увеличить ОЗУ на 12 ГБ за счет свободного места накопителя.В нашем тестовом образце установлен накопитель на 512 ГБ. Работает смартфон на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0.На всякий случай уточню, что для всех бенчмарков мы использовали «Режим GT». Он устанавливает производительность на максимум и предназначен для игр.В бенчмарке AnTuTu чип Snapdragon 8 Elite в первом прогоне набрал рекордные 2 683 493 балла.Следом протестировали Snapdragon 8 Elite в Geekbench 6. Результаты следующие: 8 928 баллов (Multi-Core) и 2 816 (Single-Core).Также мы прогнали новый чип в CPU Throttling Test. Стоит отметить, что актуальность показателей этой утилиты вызывают сомнение, поскольку она уже очень давно не обновлялось. Тем не менее обращаем вниманием на график результатов — просадок до красных значений не замечено. Это означает в первую очередь, что у нашего тестового смартфона всё в порядке с системой охлаждения.Помимо искусственных тестов, мы опробовали Snapdragon 8 Elite и в играх. Результаты следующие:Прямо сейчас Snapdragon 8 Elite — самый топовый чип на рынке Android-смартфонов. Он демонстрирует огромный запас производительности, который может подстегнуть разработчиков игр к портированию еще большего колличества ПК-игр на мобильную операционку.А мы пока возьмем небольшую паузу, сделаем побольше тестов и уже вернемся с новыми подробностями в обзоре смартфона realme GT 7 Pro.