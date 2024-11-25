Тестируем свежий Snapdragon 8 Elite: вот это мощь!

Snapdragon 8 Elite — прямо сейчас самый топовый процессор. Нам удалось раздобыть свежий realme GT 7 Pro на этом чипе, чтобы опробовать его в тестах и посмотреть на результаты.
realme GT 7 ProДля начала несколько слов о смартфоне. Помимо, самого мощного процессора, realme GT 7 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, тройную камеру от Sony и внушительный аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.
Отдельно радует, что с комплектацией о realme GT 7 Pro всё в порядке. В коробке вместе со смартфоном: чехол черного цвета, инструмент для извлечения лотка сим-карты, документация, провод USB-C/USB-A и адаптер питания.
ТестыМы уже активно тестируем смартфон и скоро вернемся с подробным обзором, а пока для начала предлагаем взглянуть на то, ради чего мы тут собрались — результаты тестирования нового Snapdragon 8 Elite. Так ли он хорош, как говорили о нём на презентации.
Немного о нашей тестовой конфигурации. Ёмкость оперативной памяти составляет 12 ГБ. Помимо этого, мы активировали опцию «Расширение ОЗУ», которая позволяет дополнительно увеличить ОЗУ на 12 ГБ за счет свободного места накопителя.
В нашем тестовом образце установлен накопитель на 512 ГБ. Работает смартфон на Android 15 с фирменной оболочкой realme UI 6.0.
На всякий случай уточню, что для всех бенчмарков мы использовали «Режим GT». Он устанавливает производительность на максимум и предназначен для игр.
В бенчмарке AnTuTu чип Snapdragon 8 Elite в первом прогоне набрал рекордные 2 683 493 балла.
Следом протестировали Snapdragon 8 Elite в Geekbench 6. Результаты следующие: 8 928 баллов (Multi-Core) и 2 816 (Single-Core).
Также мы прогнали новый чип в CPU Throttling Test. Стоит отметить, что актуальность показателей этой утилиты вызывают сомнение, поскольку она уже очень давно не обновлялось. Тем не менее обращаем вниманием на график результатов — просадок до красных значений не замечено. Это означает в первую очередь, что у нашего тестового смартфона всё в порядке с системой охлаждения.
Помимо искусственных тестов, мы опробовали Snapdragon 8 Elite и в играх. Результаты следующие:
- Genshin Impact — в среднем 57-60 FPS на максималках
- Call of Duty: Mobile — в среднем 58-60 FPS на максималках со всеми скачанными текстурами
Что в итогеПрямо сейчас Snapdragon 8 Elite — самый топовый чип на рынке Android-смартфонов. Он демонстрирует огромный запас производительности, который может подстегнуть разработчиков игр к портированию еще большего колличества ПК-игр на мобильную операционку.
А мы пока возьмем небольшую паузу, сделаем побольше тестов и уже вернемся с новыми подробностями в обзоре смартфона realme GT 7 Pro.