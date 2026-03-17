Обзор наушников Sony WH-1000XM6: идеальный спутник для путешествий с эталонным звучанием

Запуск Sony WH-1000XM6 в мае 2025 года стал значимым событием. После нескольких лет экспериментов с дизайном производитель прислушалася к профессиональному сообществу и обычным пользователям, создав продукт, который объединяет в себе эталонный звук и практичность классических дорожных моделей.

Благодарим наших друзей из restore: за предоставленное устройство на тест.

Содержание

Технические характеристики

Тип излучателя: динамический, диаметр 30 мм, неодимовый магнит

Процессор обработки: HD Noise Cancelling Processor QN3

Система микрофонов: 12 всенаправленных микрофонов MEMS для ANC и связи

Диапазон частот (активный): от 4 Гц до 40 000 Гц

Диапазон частот (Bluetooth): 20–20 000 Гц (44.1 кГц) / 20–40 000 Гц (LDAC 990 кбит/с)

Импеданс: 48 Ом, 16 Ом (при проводном подключении)

Версия Bluetooth: 5.3 с поддержкой LE Audio

Поддерживаемые кодеки: SBC, AAC, LDAC, LC3

Автономность с ANC: до 30 часов воспроизведения музыки

Автономность без ANC: до 40 часов воспроизведения музыки

Вес устройства: 254 г

Время полной зарядки: около 3,5 часов через порт USB-C

Комплектация, дизайн и эргономика

Функциональность и приложение

Speak-to-Chat : Музыка автоматически ставится на паузу, как только пользователь начинает говорить, что позволяет вести короткие диалоги, не снимая наушников.

: Музыка автоматически ставится на паузу, как только пользователь начинает говорить, что позволяет вести короткие диалоги, не снимая наушников. Adaptive Sound Control : Система запоминает часто посещаемые локации и автоматически меняет профиль шумоподавления в зависимости от того, находится ли пользователь дома, в офисе или в метро.

: Система запоминает часто посещаемые локации и автоматически меняет профиль шумоподавления в зависимости от того, находится ли пользователь дома, в офисе или в метро. Head Gestures: Управление звонками с помощью движений головы, например, кивок для принятия вызова или покачивание для его отклонения.

Звук и шумодав

Личный опыт использования в путешествиях

Автономная работа

Итоги

Лучшая в индустрии система активного шумоподавления на базе процессора.

Возвращение складной конструкции, повышающей мобильность устройства.

Сбалансированное и детальное звучание.

Поддержка современных технологий связи, таких как Bluetooth LE Audio.

Возможность одновременной зарядки и прослушивания по Bluetooth.

Функция одновременного подключения к двум источникам сигнала.

Отсутствие официального рейтинга защиты от воды и пыли (IP rating).

Достаточно высокая стоимость в сравнении с конкурентами второго эшелона.

Маркий корпус темных расцветок.

Выход этого обзора спустя почти год после релиза может показаться странным. Впрочем, я решил поделиться своим опытом использования наушников не только в сценарии прослушивания музыки, но и незаменимого гаджета для путешествий.Предлагаю для начала детально изучить аппаратную базу. В шестом поколении Sony внедрила новый процессор QN3, который стал центральным узлом всей системы управления звуком. Его производительность позволяет алгоритмам адаптивного шумоподавления реагировать на изменения окружающей среды практически мгновенно.Комплект поставки включает в себя обновленный жесткий футляр, кабель USB-C для зарядки, аудиокабель с разъемом 3.5 мм длиной 1,2 метра и краткое руководство пользователя. Самым заметным изменением в комплектации стал дизайн чехла: на смену привычной молнии пришла магнитная защелка, которая работает более плавно и позволяет извлекать наушники буквально одним движением руки.Кейс хочу поругать и похвалить. Хвалю за магнитную застежку, которая обеспечивает быстрое извлечение наушников. Мне это решение показалось практичным. Ругаю за то, что наушники в кейс необходимо складывать в определенной позиции.Я выбрал наушники в синем цвете и это стало ошибкой. Модель в этой расцветке собирает почти все следы от рук. Предположу, что с черной версией дела обстоят также. Поэтому будет практичным выбирать светлую расцветку.Дизайн модели WH-1000XM6 можно обозначить функциональным минимализмом. Sony приняла решение вернуть складную конструкцию, которая отсутствовала в пятом поколении. Теперь чашки не просто поворачиваются для плоского хранения, но и складываются внутрь оголовья, что значительно уменьшает габариты устройства при транспортировке. Это изменение было тепло встречено путешественниками, для которых каждый кубический сантиметр в ручной клади имеет значение.Оголовье стало заметно шире и мягче, а его конструкция теперь более асимметрична, чтобы обеспечить естественную посадку на голове любой формы.Эргономические улучшения коснулись и органов управления. Кнопка питания теперь имеет круглую утопленную форму, в то время как кнопка переключения режимов шумоподавления осталась продолговатой. Такое тактильное различие позволяет безошибочно находить нужный элемент управления вслепую, не снимая наушников. Сенсорная панель на правой чашке сохранила высокую чувствительность и поддерживает привычные жесты: двойной тап для паузы, свайпы для регулировки громкости и переключения треков. На мой взгляд, здесь реализована самая простая, понятная и удобная система управления.Функциональность наушников раскрывается в приложении Sound Connect, которое доступно на iOS и Android. Одной из самых востребованных функций остается Multipoint Connection, позволяющая наушникам поддерживать активное соединение с двумя устройствами одновременно. Это крайне удобно при работе в офисе, когда нужно быстро переключиться с прослушивания музыки на ноутбуке на входящий звонок в смартфоне.Приложение предлагает глубокую настройку звукового профиля с помощью десятиполосного эквалайзера. Также через приложение можно активировать технологию DSEE Extreme, которая с помощью нейросетей восстанавливает детализацию сжатых аудиофайлов, что особенно актуально для пользователей стриминговых сервисов.Интеллектуальные функции WH-1000XM6 делают взаимодействие с наушниками практически бесшовным:Конечно же не обошлось без «датчика головы». Наушники поставят воспроизведение на паузу, если их снять.Одна из главных причин, почему я решил остановиться на Sony WH-1000XM6 в качестве основных наушников — звук. Я считаю их звучание универсальным и эталонным. Когда через уши на тестах проходит очень много устройств слух «замыливается», поэтому нужен какой-то ориентир. Вот для себя таким примером качественного звучания в полноразмерном сегменте я выбрал наушники от Sony. Эту модель могу рекомендовать абсолютно всем.Низкие частоты в XM6 стали более текстурными и быстрыми. Бас больше не доминирует над остальным спектром, а служит прочным фундаментом для музыкальной композиции. Среднечастотный диапазон отличается высокой детализацией, особенно в области вокала, который звучит чисто во всех жанрах. Высокие частоты лишились излишней резкости на высоких уровнях громкости. Теперь они обладают приятным воздухом.Система активного шумоподавления (ANC) в WH-1000XM6 могу смело обозначить эталонной для всей индустрии. Благодаря процессору QN3 и двенадцати микрофонам, наушники способны подавлять до 87% окружающего шума, что на 3% эффективнее предыдущей модели. Основной прогресс заметен в подавлении высокочастотного шума: детского плача, сирен и резких разговоров, которые традиционно являются самыми сложными для систем ANC.Режим прозрачности также сделал большой шаг вперед. Он звучит настолько натурально, что возникает иллюзия отсутствия наушников на голове. Это достигается за счет точной фазовой коррекции внешнего сигнала, который транслируется в ушной канал без цифровых задержек. Кроме того, появилась функция 360 Reality Audio Upmix, которая способна превращать обычный стереозвук в объемное трехмерное пространство, что особенно эффектно проявляется при просмотре кино.Я решил подвергнуть Sony WH-1000XM6 реальным испытаниям: поездки в метро, Сапсане, а также длительные авиаперелеты в эконом-классе, где гул двигателей и суета пассажиров создают колоссальную нагрузку на систему шумоподавления. В ходе тестирования на рейсах продолжительностью более шести часов устройство показало себя как безупречный инструмент для создания «пузыря тишины».Почему, например, не AirPods Pro 3, которые также обладают эффективной системой шумоподавления и занимают значительно меньше места? Всё дело в длительности путешествия. Для коротких внутренних рейсов я всегда предпочту яблочные прошки. Однако когда нужно как следует выспаться в дороге — я предпочту Sony WH-1000XM6. Во время сна эйрподсы могут выпасть у меня из ушей, а с накладными наушниками такого не произойдет. Также сюда можно добавить автономность, которая значительно дольше.Процессор QN3 эффективно справляется с низкочастотным рокотом самолета, позволяя слушать музыку на средни уровнях громкости. Складная конструкция и обновленный кейс с магнитным замком позволяют легко убирать наушники в карман впереди стоящего кресла, не опасаясь за их сохранность. Важным нюансом стало то, что наушники теперь позволяют использовать Bluetooth даже во время зарядки от внешнего аккумулятора. Это исправляет досадное ограничение прошлых лет, когда при подключении кабеля питания наушники превращались в пассивное устройство.Подводя промежуточный итог, я считаю Sony WH-1000XM6 не заменимым гаджетом для длительных путешествий на большое расстояние. С ними можно буквально отключиться от окружающей обстановки, погрузиться в прослушивание или просто хорошенько поспать.Sony WH-1000XM6 сохраняет паритет с предыдущим поколением, предлагая до 30 часов работы с включенным шумоподавлением и до 40 часов без него. На первый взгляд может показаться, что прогресса нет, но стоит учитывать возросшую в семь раз вычислительную мощность процессора, который теперь потребляет больше энергии для анализа звукового поля.Система быстрой зарядки стала настоящим спасением для тех, кто постоянно находится в движении. Всего три минуты подключения к сети через порт USB-C обеспечивают до трех часов воспроизведения музыки. Полный цикл зарядки занимает около трех с половиной часов.Можно с уверенностью сказать, что компания Sony создала продукт, который практически лишен критических недостатков. WH-1000XM6 — модель, повторюсь, которую можно рекомендовать всем. Их звук и система активного шумоподавления не оставят никого равнодушными.В моем случае наушники выступят эталонным источником звука для оценки звучания и шумодава других устройств на тестах. Также они займут почетное место у меня в рюкзаке для путешествий.Sony WH-1000XM6 — идеальный выбор для тех, кто ищет бескомпромиссное решение для работы, путешествий и домашнего прослушивания.Наши друзья их restore: активно развивают аудионаправление как в беспроводном, так и в классическом проводном сегменте. Выбор у ребят большой, поэтому если вас заинтересует обзор какой-либо конкретной модели наушников — дайте знать в комментариях и я попробую взять этот девайс на тест.