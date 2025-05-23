SOSUS, Лошарик: обзор фильма «Миссия невыполнима: финальная расплата»





Это не звучный кликбейт или клюквенная фантазия сценаристов, а реально существующие разработки, которые вписались в сюжет последнего фильма с Томом «отбираю хлеб у каскадеров» Крузом. Совпадение или нет, но их сочетание очень точно описывает впечатление после просмотра финальной (или нет) «миссии». Это не звучный кликбейт или клюквенная фантазия сценаристов, а реально существующие разработки, которые вписались в сюжет последнего фильма с Томом «отбираю хлеб у каскадеров» Крузом. Совпадение или нет, но их сочетание очень точно описывает впечатление после просмотра финальной (или нет) «миссии». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обозначу сразу, за судьбой «миссии» я следил не целиком и не являюсь ее ярым фанатом. Когда-то в 90-е смотрел первый фильм за режиссерством Брайана Де Пальмы — не дала пройти мимо культовая сцена на тросе, затем был экшеновый сиквел Джона Ву и еще парочка «серий». «Финальная расплата» — восьмая по счету часть и прямое продолжение «Смертельной расплаты» 2023 года — привлекла почти восьмибалльным рейтингом.Сюжет — словно извращенная версия «Черного зеркала» на стероидах. Но будем честны, ради сюжета «Миссию» уже давно никто не включает, а клюквы в нем — успевай ведра подставлять.Итак. Пока голливудский бегун в роли спецагента Итана Ханта в очередной раз спасал человечество (как оказалось, не в ту сторону), искусственный интеллект Entity (перев. «Сущность») начал проникать в системы запуска ядерных боеголовок по всему миру: США, Великобритании, Китая и России. ИИ, как цифровой Тайлер Дерден, стремится к перерождению человечества через уничтожение почти всего живого, мол, спасшиеся одумаются и возведут новый мир. Сам же алгоритм настолько преисполнился в своем обучении, что даже разработал план собственного спасения — спрятаться на серверах бункера судного дня. Само собой, нашлись и те, кто вздумал присвоить нейросеточку для своих нужд. Но Итан Хант не был бы собой, не знай он как сорвать цифровой апокалипсис. Для этого нужен простой советский... атомоход «Севастополь».Затонувшая подлодка, напичканная боеголовками, так и ждет гостей где-то у черта на куличках в Северном Ледовитом или Тихом океане. В одном из бардачков спрятана «Подкова» — исходный код от ИИ.Чтобы узнать точное расположение атомохода, достаточно выполнить ряд нехитрых действий. Следите за руками: прыгаем с самолета в ледяную воду, не умираем, получаем удар элетрошокером, не умираем, попадаем на проплывающую мимо подлодку. Та должна каждые 15 минут всплывать для перехвата координат местонахождения «Севастополя», при этом не засветиться на радарах российского «Лошарика» и самой «Сущности», благодаря звуковой системе наблюдения SOSUS. После этого можно спокойно десантироваться на поиски «Подковы», чтобы в трусах и без маски всплывать со дна океана. Декомпрессия? Холодная вода? Нет, не слышали.Смех смехом, но все эти названия реально существуют: SOSUS — гидроакустическая система наблюдения США, «Лошарик» — российская сверхсекретная атомная подводная станция АС-12. Другой вопрос, что вкупе с «Подковой» для ушей российских зрителей такая череда звучных терминов звучит весьма комично. Впрочем, сомневаюсь, что авторы досконально исследовали этот вопрос.Процесс отравления ИИ цифровым ядом с последующим загоном в 5D-флешку, словно злого джина в бутылку, так и вовсе имеет все шансы войти в готовые рейтинги мемов.Эпизодически фильм старается в юмор. Его наличие можно пересчитать по пальцам одной руки фрезеровщика, которому по незнанию техники безопасности оттяпало пару пальцев. В одном Хант месит за кадром недругов с особой жестокостью, пока его новая пассия жмурится под аккомпанемент криков, аки Том, безысходно наблюдающий за кухонным дестроем Джерри. На геги намекает жестовый диалог между американкой и чукчей, а финальная сцена с парашютом заставила меня орнуть в голос.На словах «Финальная расплата» выглядит, как добротное продолжение серии, но на деле все совсем иначе. Во-первых, фильм длится почти три часа. Большая часть которых наполнена диалогами и телодвижениями, за которыми совершенно неинтересно следить. Есть пара коротких экшен-потасовок, атмосферная сцена с поиском «Подковы» с лафкрафтианскими вайбами и схватка на кукурузниках. Быть может, это тот случай, когда современные киноделы пришли к выводу, что длинный хронометраж лучше окупается, но хотелось бы не только количества, но и качества.Для фанатов франшизы будут интересны отсылки на предыдущие части, возвращение знакомых героев и хитрый сюжетный мув, связывающий сюжеты серии воедино. Хотя последнее, на мой взгляд, выглядит попыткой натянуть сову на глобус. Кроме того, введение в курс дела в формате «в прошлой серии» выглядит рвано, будто из фильма вырезали кусок.Отмечу, что «Финальную расплату» вполне можно смотреть в отрыве от предыдущих частей. Худо-бедно, но зрителя вводят в курс дела, а что там было «до», становиться не так уж важно. Печально, что текущие события также не вызывают интереса. А финальный намек на «после» так и вовсе вызывает желание сказать в экран: «Горшочек, не вари».В итоге фильм способен захватить на короткий срок и создать напряжение, но между тем откровенно хочется держать палец на кнопке перемотки. Остается порадоваться за Тома Круза, что закрыл еще один тревел-гештальт в рамках съемок невыполнимой миссии.