Обзор беспроводных наушников Soundcore Q20I: простые снаружи, но как звучат!

Комплектация, дизайн, эргономика

Приложение

Звук и шумодав

Автономность

Что в итоге?

Бренд Souncore от компании Anker успел зарекомендовать себя в аудиосегменте соотношением хорошего звучания и соответствующего прайса. Производитель регулярно пополняет свой модельный ряд новинками. Я послушал Soundcore Q20I — это доступные полноразмерники с системой активного шумоподавления. Делюсь впечатлениями в этом обзоре.Комплект поставки без излишеств. Внутри коробки: наушники, провод USB-A/C, кабель 3,5 мм и документация. Чехольчик не завезли, но не забываем, что перед нами доступная модель.Soundcore Q20I на тесте в черном цвете. Также эта модель доступно в белой расцветке. Чаши выполнены из пластика. Поверхность матовая — это очень практичное решение, поскольку не собирает следов от рук.Наушники получили складную конструкцию. Благодаря этому они не занимают много места в сумке или рюкзаке. Рамка оголовья металлическая. Есть регулировка размера.Амбушюры мягкие и приятные. Несмотря на то, что Soundcore Q20I полноразмерная модель, она, как по мне, проходит «по верхней грани». Большим ушам в них может быть тесновато, поэтому перед покупкой рекомендую примерить.Все элементы управления, а также разъемы, расположены на правой чашке. Клавиши громкости, воспроизведения и шумодава — физические. Кто-то может сказать, что это устаревший вариант, а я, в свою очередь, приведу контраргумент — расположение настоящих кнопок запоминается быстрее. Особенно актуален такой вариант управления для людей пожилого возраста.За время тестирования конструкция не вызвала нарекания. Наушники добротно собраны. Из минусов могу выделить отсутствие датчика положения на голове. Другими словами, воспроизведение будет продолжаться, когда вы снимите наушники.Посадка довольно комфортная. Во время длительного прослушивания не возникает усталости. В моем случае размер амбушюр подошел размер-в-размер, но практически впритык.Для управления функциональность наушников используется фирменное приложение Soundcore. В нём отображается уровень заряда. Есть возможность переключать режим работы системы активного шумоподавления.Также в приложении можно настраивать звучание под свои предпочтения. Доступны набор пресетов и 8-полосный эквалайзер.Помимо всего вышеперечисленного, приложение позволяет настраивать подключение к двум источникам сигнала и обновлять прошивку.Теперь главное. Несмотря на то, что Soundcore Q20I у нас представлены в категории до 6000 рублей, звучат они на все 15к или даже больше.За звук отвечают 40-мм дайверы. Есть сертификат Hi-Res Audio. Поддерживаемые кодеки — AAC и SBC. При необходимости наушники можно слушать по проводу. Напомню, соответствующий кабель идет в комплекте.Звучание Soundcore Q20I можно уже смело обозначить фирменным. Звук традиционно для бренда густой и обволакивающий. Особенно отмечу проработку басов. Низкие частоты одни из лучших на рынке в своем прайсе. При этом важно понимать, что басы не «лупят тебя сапогом по ушам». Это хорошо детализированные низы с приятным акцентом.Впрочем, с остальными частотами полный порядок. Сцена довольно широкая. В аудиопанораме есть динамика. Наушники для меня одинаково хорошо раскрылись в электронных жанрах, а также в тяжелой музыке. К примеру, треки музыканта Ohota буквально гипнотизируют, а злая Meshuggah вводит в транс, заставляя плавно раскачивать головой в слабый такт.Система активного шумоподавления мне показалась эффективной. Она одинаково хорошо справляется с монотонными шумами в помещении (кондиционер, робот-пылесос) и хорошо отсекает улицу.Заявленное время автономной работы составляет до 40 часов с шумодавом и до 60 без него. Тестирую эти наушники на протяжении месяца и могу сказать, что эти показали почти соответствуют действительности. В моем случае получилось небольшое отклонение примерно в -1,5 часа. Конечно же все зависит от уровня громкости.Да что тут скажешь? Случился тот самый момент, когда не нужно «встречать по одежке». Soundcore Q20I — доступная модель с простеньким дизайном, но как же они хорошо звучат. Звук максимально раскрывается в электронной музыке. Где покупать и чего стоят? Помониторил маркетплейсы и самый выгодный прайс на алике, там наушники можно зацепить за 4775 р., а на ЯМе уже придется отстегнуть в среднем 5900 р.