Попробовал два новых робота-пылесоса Tapo RV30 и Tapo RV10 Plus в деле: обзор

Распаковка и дизайн

Настройка

Уборка

Уборка зигзагом — благодаря умной системе навигации робот не пропускает ни одного участка и очень аккуратно объезжает препятствия — за несколько недель тестирования я ни разу не услышал звуков столкновения устройства.

Четыре уровня мощности (максимальная 4200 Па) — позволяют получить желаемый результат. Для эффективной уборки можно выставить максимальный, а для повседневной поддержки чистоты можно установить мощность поменьше, снизив тем самым уровень шума.

Есть удобные программные функции: установка запретных зон (пылесос не будет в них заезжать), уборка по расписанию и выборочная уборка в конкретной зоне.

Пылесос способен преодолевать барьеры высотой до 2 см — полезная возможность для помещений, в которых присутствуют ковры с коротким ворсом. К слову о коврах, робот автоматически их распознает (технология Carpet Boost) и при заезде увеличивает мощность для наиболее тщательного сбора пыли.

Громкость работы устройства во время уборки не превышает 55 дБ.

Есть возможность удаленного управления роботом с помощью приложения. К примеру, каждый день я выхожу из дома на часовую прогулку и запускаю уборку, когда возвращаюсь процесс уже закончен, а робот на зарядке.

Съёмная щётка значительно упрощает чистку от запутавшихся волос — владельцы домашних животных оценят.

Автономность

Технические характеристики Tapo RV30

Построение карт и маршрутов: LiDAR и гироскоп

Построение точной карты: да

Обнаружение препятствий: LiDAR

Максимальная высота порога: 20 мм

Защита от падения: да

Максимальная мощность всасывания: 4200 Па (4 уровня)

Объём пылесборника: 400 мл

Фильтр HEPA: H11

Уровень шума: 55 дБ (бесшумный режим), 57 дБ (стандартный режим, включён по умолчанию)

Влажная уборка: да с функцией электронного контроля подачи воды (3 уровня)

Объём резервуара для воды: 300 мл

Ёмкость аккумулятора: 5000 мА·ч

Размеры: 342,2 × 341,8 × 95 мм

Технические характеристики Tapo RV10 Plus

Построение карт и маршрутов: гироскоп

Обнаружение препятствий: ИК-датчик

Максимальная высота порога: да

Защита от падения: да

Станция самоочистки: пылесборник на 4 л с мощностью всасывания 27 000 Па

Максимальная мощность всасывания: 2000 Па (4 уровня)

Объём пылесборника: 350 мл

Фильтр HEPA: H11

Уровень шума: 53 дБ (бесшумный режим), 55 дБ (стандартный режим, включён по умолчанию)

Влажная уборка: да с функцией электронного контроля подачи воды (3 уровня)

Ёмкость аккумулятора: 3000 мА·ч

Размеры пылесоса: 342,6 × 342,2 × 78,5 мм

Размеры станции: 227 × 191,4 × 381,3 мм

Выводы

Робот-пылесос — незаменимая штука для современного дома. Эти устройства помогают поддерживать чистоту, освобождая нам время для наиболее интересных занятий. Мы протестировали сразу две новинки в этой категории гаджетов — Tapo RV30 Tapo — новый бренд устройств для умного дома от TP-Link. Этот производитель хорошо зарекомендовал себя качественными устройствами в сегменте сетевого оборудования. Мы регулярно знакомили вас с этими гаджетами в обзорах на страницах нашего сайта. Их вы сможете найти в соответствующем разделе Tapo RV30 и Tapo RV10 Plus скоро поступят в продажу на полки официальной розницы. Что нужно знать? Это многофункциональные гаджеты с приятным дизайном и технической поддержкой на русском языке. А теперь давайте обо всём по порядку и с подробностями.Начнем, пожалуй, с Tapo RV30 — это робот-пылесос с функцией влажной уборки. Новинка поставляется в сравнительно небольшой коробке — внутри всё надёжно зафиксировано, ничего не болтается. Комплектация Tapo RV30 следующая: робот-пылесос, док-станция, щетки, HEPA-фильтр (2 штуки), многоразовая тряпка (2 штуки) и пластина для моющей салфетки.Tapo RV30 выполнен в классическом круглом форм-факторе. Корпус белого цвета с черной вставкой спереди, в которой расположены датчики приближения. Верхняя поверхность изготовлена из очень приятного на ощупь матового пластика. На ней расположились: башенка с лазерным датчиком LiDAR, три клавиши управления основными функциями и индикатор состояния. Переключатель питания производитель разместил сбоку.В задней поверхности корпуса размещен сдвоенный контейнер пылесборника и ёмкости для воды. В него же вставляется HEPA-фильтр, который задерживает до 99,9% аллергенов размером от 0,3 микрона и препятствует обратному выбросу пыли.На нижней поверхности Tapo RV30 можно увидеть привычное размещение компонентов. Здесь размещены направляющий ролик, пара колёсиков, вспомогательная и основная щетки, а также контакты для зарядки.Tapo RV10 Plus, на первый взгляд, внешне практически не отличается от своего «младшего брата», за исключением наличия станции самоочистки в комплекте и отсутствием башенки LiDAR на верхней поверхности пылесоса. Также у него слегка отличается сдвоенный отсек с пылесборником и ёмкостью для воды. В нём имеется специальное отверстие, через которое станция самоочистки вытягивает собранную пылесосом грязь.В остальном дизайн Tapo RV10 Plus идентичен модели Tapo RV30. Станция самоочистки смотрится аккуратно и минималистично. В месте пристыковки пылесоса расположены контакты для подзарядки и всасывающее отверстие. Сверху расположена крышка, которая открывает доступ к пылесборнику. В него вытягивается грязь из пылесоса после уборки. По мере заполнения его необходимо вытряхивать.В целом дизайн и конструкция двух моделей производят приятное впечатление качественных устройств. Сборка показалось надежной — все элементы хорошо подогнаны друг к другу.Перед первым запуском сначала необходимо определиться с местом для док-станции пылесоса. Она должна размещаться на ровной поверхности возле стены. Перед ней должно быть не менее 1,5 м свободного места и по 0,5 м по бокам. После установки включите док-станцию в розетку. Теперь необходимо снять защитные полосы с обеих сторон переднего бампера пылесоса, а затем отклеить с него защитную пленку. После подготовительных действий можно включить пылесос боковым переключателем и поставить его вручную для зарядки на док-станцию.Когда все необходимые действия позади можно приступать к дальнейшим этапам настройки с помощью фирменного приложения Tapo для iOS или Android. Все действия очень простые, выполняются в пошаговом режиме и занимают около 5-7 минут. Порядок следующий — открываем приложение > предоставляем все необходимые разрешения > создаем аккаунт или заходим в имеющийся > нажимаем кнопку «+» > переходим в категорию «Роботы-пылесосы» — здесь нужно выбрать свою модель. Приложение запросит разрешение на использование Bluetooth — предоставляем. Теперь необходимо войти в режим настройки — для этого зажимаем и удерживаем две кнопки на пылесосе и ждём, когда они начнут моргать белым цветом, после чего в приложении нужно нажать кнопку «Индикаторы мигают белым». Дожидаемся подключения и предоставляем доступ роботу к домашней Wi-Fi сети (он поддерживает только сети 2,4 ГГц). После этого этапа вам предложат задать имя устройству, назначить местоположение и проверить обновления. Теперь можно приступать к созданию карты помещения.Создание карты помещения площадью около 30 квадратным метров у меня заняло примерно 10 минут. Робот-пылесос, благодаря датчику LiDAR, тщательно объехал все препятствия. Созданная карта всего помещения разбита на зоны — она будет отображаться в главном окне приложения.В приложении довольно много полезных настроек. Есть возможность настраивать громкость оповещений, выбирать мощность всасывания, устанавливать уровень подачи воды для влажной уборки. Также имеются функция «Детский замок», которая позволяет заблокировать физические клавиши на устройстве. Помимо этого, можно настроить режим «Не беспокоить». При его активации будут завершены все активные задачи и робот-пылесос не будет издавать каких-либо звуков.Настройка модели Tapo RV10 Plus идентична за исключением этапа установки док-станции. Вместо этого необходимо найти место для размещения станции самоочистки, которая крупнее в габаритах. Процесс создания карты помещения занял у него чуть больше времени, поскольку у этой модели отсутствует датчик LiDAR.Комбинированная (сухая и влажная) уборка обозначенного выше помещения площадью 30 квадратных метров заняла примерно 19 минут. Важные моменты, которые хочется отметить:Есть еще несколько особенностей, которыми я не пользуюсь, но они заслуживают внимания. Владельцы частных домов и многоуровневых квартир могут не переживать — возможность робота-пылесоса навернуться со ступенек сведена к минимуму. За этим следят несколько датчиков перепада высоты. Управлять функциональностью устройства можно будет с помощью голосовых команд. Для этого в прошивку роботов добавят с ближайшим обновлением поддержку ассистентов Алисы (Яндекс) и Маруси (VK).По ощущениям Tapo RV10 Plus в плане уборки практически идентичен модели Tapo RV30 за исключением нескольких отличий. Максимальная мощность всасывания составляет 2000 Па — для поддержания порядка на ежедневном уровне этого показалось достаточно, а вот с чисткой ковровых покрытий он справляется немного похуже. Самое главное отличие модели — наличие станции самоочистки. С ней отпадает необходимость освобождать контейнер для пыли сразу после 1-2 уборок квартиры. Тестировал Tapo RV10 Plus в ежедневном режиме на протяжении двух недель и пылесборник станции заполнился чуть более, чем на треть. Это хороший показатель при условии наличия кошки и кота дома.Также стоит отметить, что у Tapo RV10 Plus отсутствует датчик LiDAR, поэтому он дольше строит карту помещения, которая отличается в плане точности по сравнению с Tapo RV30. За время тестирования показалось, что на уборку того же помещения у Tapo RV10 Plus уходит чуть больше времени.В целом обе модели хорошо продемонстрировали себя в тщательной уборке и в режиме поддержки чистоты. Роботы хорошо собирают пыль в труднодоступных местах, таких как углы помещения.Tapo RV30 и Tapo RV10 Plus также различаются показателями автономности. Модель постарше оснащена аккумулятором с ёмкостью 5000 мА·ч, который в случае 100-процентной зарядки обеспечивает до 3 часов непрерывной автономной работы.Tapo RV10 Plus оснащается аккумулятором на 2600 мА·ч. Его время автономной работы также находится в пределах 3 часов, поскольку у него показатель максимальной мощности всасывания ниже.Обе новинки способны автоматически возвращаться на базу по достижению низкого уровня заряда аккумулятора. Сразу после зарядки устройства продолжают уборку с того места, на котором остановились.Ожидается, что Tapo RV30 Tapo RV10 Plus в ближайшее время поступят в продажу в официальную розницу, а их стоимость составит 29 999 и 26 999 рублей соответственно. Обе новинки получили ряд преимуществ, в числе которых уборка зигзагом, четыре уровня мощности всасывания, удобное приложение для управления функциональностью, быстрая и простая настройка, а также возможность голосового управления с помощью привычных Алисы и Маруси.Модель Tapo RV30 может заинтересовать владельцев домашних животных, поскольку у неё мощность всасывания выше и она таким образом лучше справляется с волосами на ковровых покрытиях. Более тщательная уборка накладывает компромисс в виде необходимости регулярно опустошать контейнер для пыли робота.Tapo RV10 Plus подойдет нетребовательным и ленивым пользователям, которым необходима уборка в режиме поддержания чистоты. Станция самоочистки будет самостоятельно освобождать контейнер пылесоса, а её пылесборник нужно вытряхивать примерно 1-2 раза в месяц (в зависимости от площади убираемого помещения). Также на эту модель рекомендуется обратить пользователям, у которых дома отсутствуют (или есть в небольшом количестве) ковровые покрытия.