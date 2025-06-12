Обзор смартфона Tecno Camon 40 Premier





Под конец весны 2025 года вышел Tecno Camon 40 Premier. Самые любопытные фишки устройства: приятный дизайн, достойная производительность, интересная интеграция искусственного интеллекта, хороший экран и качественная камера. Под конец весны 2025 года вышел Tecno Camon 40 Premier. Самые любопытные фишки устройства: приятный дизайн, достойная производительность, интересная интеграция искусственного интеллекта, хороший экран и качественная камера. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate

Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2800 × 1260, 4500 нит, 144 Гц, 460 PPI, 20:9

ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X

Накопитель: 256 ГБ UFS 4.0

Основная камера: 50 MП (LYT-701), OIS + 50 MП (JN5) 3X опт. зум + 50 MП (JN1)

Фронтальная камера: 50 МП (JN1)

Аккумулятор: 5100 мАч

Bluetooth: 5.3

Wi-Fi: 6E

ОС: Android 15 с оболочкой HiOS 15.0.2

NFC: Есть

Габариты: 160,95 × 74,95 × 7,7 мм

Вес: 193 г

Защита: IP68/IP69

Комплектация, дизайн, эргономика

Экран

Звук и вибрация

Железо и производительность

Софт

Нулевой экран или крайний свайп слева направо: здесь расположен центр управления функциями на базе TECNO AI. Можно изучить возможности или задать вопрос Ella

AI Редактор: в приложении «Блокнот» встроен генератор текста. Он поможет написать текст, изменить стилистику, выделить краткое содержание, проверить на ошибки

AI Доска для рисования: в приложении «Блокнот» также встроен генератор изображений. Можно сделать небольшой эскиз пальцем или описать словами, а затем ИИ создаст по нему картинку

ИИ-шумоподавление: сделает ваш голос чище, отчетливее и уберет окружающий шум. Для работы функции сначала нужно создать свой «голосовой отпечаток», а затем во время звонка нажать кнопку «Четкий звонок»

Расшифровка записей диктофона

Начать, пожалуй, стоит с того, что ассистент помогает в первичной настройке смартфона при первом запуске

Ella работает на базе Tecno AI или DeepDeek-R1 — переключаться можно в любой момент на свое усмотрение

Самый простой способ вызвать Ella — долгое нажатие боковой кнопки One-Tap

Ella умеет решать задачи: нужно сфотографировать пример, а в ответ ассистент пришел ответ и распишет решение

Быстрый поиск на экране: для этого нужно вызвать помощника и спросить, что сейчас на экране

Звонки: Ella умеет набирать номера телефонов, которые отображаются на экране — это удобно, когда не хочешь копировать номер, а затем вставлять его в приложение «Телефон»

Добавление события в календарь: здесь, думаю, какие-либо описания будут лишними

Копирование текста в блокнот: допустим, наткнулись на полезную информацию — вызываем Ella и просим добавить в заметки

Сканирование QR-кодов на экране

Камеры

Основной с сенсором Sony IMX890 (LYT-701) на 50 МП со светосилой f/1.88

Перескопический телеобъектив на 50 МП с f/2.4

Ультраширик на 50 МП с углом обзора 119.4°

Сенсор FlashSnap на базе ИИ для захвата движения

Автономная работа

Итоги

Приятный дизайн

Очень хорошая реализация интеграции с искусственным интеллектом, которая вписывается в повседневные задачи

Качественная основная камера, а если точнее главный сенсор и телевик

Плавный AMOLED-экран

Защита IP69/69

Достойный запас производительности

Интересный комплектный чехол

Посредственный ультраширик

Отсутствие беспроводной зарядки

Говоря о Tecno Camon 40 Premier, важно понимать, что производитель активно метит в предфлагманский сегмент. Поэтому было особенно любопытно протестировать новинку в деле. Устраивайтесь поудобнее, а я в этом обзоре поделюсь с вами своим пользовательским опытом.Начинаем с комплекта поставки. В коробке: смартфон, чехол, адаптер питания, провод USB-C/A, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация. На экране сразу наклеена защитная пленка.Tecno Camon 40 Premier доступен в двух расцветках: «галактический черный» и «морской зеленый». Как вы уже могли понять по фото, в обзоре у нас первый вариант.Спинка стилизована под классические дальномерные камеры. В верхнем левом углу расположены индикатор записи (он мигает красным во время видеосъемки) и двойная вспышка.Площадка основной камеры выполнена в форме шайбы. Она получила окантовку с приятной текстурой. Этот элемент также напоминает кольцо фокусировки объектива — так и хочется его покрутить. Однако этот элемент статичен.Цвет спинки нашего тестового образца получился спокойным и универсальным. Стоит уделить несколько слов комплектному чехлу, поскольку в комплекте с Tecno Camon 40 Premier идет вполне приличный аксессуар. Кейс, как мне показалось, выполнен частично из металла и пластика. У него приятная, а самое главное удобная текстурированная поверхность, которая значительно улучшает хват. Визуально чехол органично дополняет дизайн смартфона.Tecno Camon 40 Premier получил металлические рамки с матовой поверхностью. На верхнем торце расположились отверстия дополнительного динамика и микрофона. На нижнем — слот для двух СИМ-карт, разъем USB-C, а также отверстия основного динамика и микрофона.На левой грани смартфона размещена многофункциональная клавиша One-Tap Button. На ее нажатия можно назначить различные действия. По умолчанию на двойное нажатие назначен запуск режима быстрой съемки FlashSnap, а на длительное нажатие — вызов ИИ-помощника Ella. Есть тактильная отдача.На правой грани расположены привычные кнопки регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. Габариты корпуса составляют 160,95 × 74,95 × 7,7 мм, а вес — 193 г. В целом можно отметить хорошую эргономику устройства — смартфоном комфортно пользоваться одной рукой.Корпус получил сразу два степени защиты — IP68 и IP69. Это означает, что смартфон не боится погружений даже в горячую воду. Производитель также подчеркивает прочность конструкции 5-звездочным сертификатом от компании SGS.Tecno Camon 40 Premier оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 × 1260, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20:9. Защищает его стекло Gorilla Glass 7i.Показатель пиковой яркости составляет 4500 нит. На деле экраном комфортно пользоваться при любом освещении. Я брал смартфон с собой в поездку по Калининградской области и дисплей хорошо себя проявил под прямым солнечным светом.Также стоит отметить хорошие углы обзора. В целом экран порадовал приятной цветопередачей.Сканер отпечатка пальцев встроен в нижнюю часть экрана. Он находится на оптимальной высоте от нижней рамки. Датчик срабатывает быстро и точно.Tecno Camon 40 Premier получил стереодинамики. Они расположены в верхнем и нижнем торце. Таким образом снижается вероятность, что вы их оба случайно перекроете, например, во время игры.Динамики работают громко, звук приятный. Есть даже намек на низкие частоты. В целом вполне достаточно для прослушивания подкастов, игр, фильмов, сериалов, а также можно фоном послушать музыку.В смартфоне установлен качественный вибромотор. Он обеспечивает хороший тактильный отклик и отчетливый вибросигнал.В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 гигов. Прикладываем результаты искусственных тестов — мы прогнали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.Смартфон демонстрирует достаточную производительность для любого повседневного сценария. Что касается игр, на Tecno Camon 40 Premier шустро запускаются и работают на максималках хорошо оптимизированные тайтлы, например, PUBG Mobile. При желании можно погонять в Genshin Impact с настройками среднего уровня.Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HiOS 15.0.2. Интерфейс можно назвать удобным и лаконичным. Все элементы приятно выглядят, анимации плавные, приложения открываются быстро. Заметно, что производитель хорошо оптимизировал свою оболочку под железо.Как дела обстоят с апдейтами? Производитель обещает пять лет обновлений операционной системы, в том числе три поколения Android до 18-й версии. Увы, проверить это можно только на этапе длительного тестирования.Главные фишки оболочки — искусственный интеллект TECNO AI и умный ассистент Ella. Давайте разбираться, что умеют. Начнем с ИИ:Помимо всего вышеперечисленного, Ella получила интеграцию с сервисами Яндекса. С помощью ассистента можно строить маршруты на карте, заказывать еду или такси.Tecno Camon 40 Premier получил систему основной камеры, в которую вошли четыре датчика:Оптическую стабилизацию получили основной датчик и телевик. Одна из главных фишек камеры Tecno Camon 40 Premier — FlashSnap. Этот режим предназначен для съемки быстро движущихся объектов. Во время съемки используется максимальная скорость затвора 1/12000 сек. Создается около 10 снимков за 5 секунд, а алгоритм BestMoment выбирает самый удачный кадр.Напомню, я брал смартфон с собой на тест в поездку по Калининградской области. По итогу главный датчик и телевик оставили приятные впечатления. Камеры хорошо отрабатывают освещение разной сложности. Снимки получаются с высоким уровнем детализации, естественной цветопередачей и точным балансом белого. Однако иногда алгоритмы делают картинку лучше, чем она есть на самом деле. Такие кадры заметно выделяются, поскольку они контрастнее и насыщеннее, чем все остальные.Ультраширик в Tecno Camon 40 Premier среднего уровня. Он неплохо справляется при хорошем свете, но в целом ему не хватает детализации, поэтому он заметно уступает по качеству главному датчику и телевику.Смартфон умеет записывать видео в 4K с 60 кадрами в секунду. Качество видеосъемки я предлагаю вам оценить самостоятельно по нашему тестовому ролику.Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Она, так же как и основная, позволяет записывать 4K-видео с 60 FPS.За автономную работу отвечает аккумулятор на 5100 мАч. По автономности обошлось без каких-либо откровений. Смартфон уверенно отрабатывает сценарий с подзарядкой один раз в сутки.Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 70 Вт. Комплектный адаптер питания заряжает батарею от 0 до 100% в среднем за 43 минуты.Также стоит отметить, что есть функция обходной зарядки. Работает так: когда смартфон подключен к комплектному адаптеру во время игр или просмотра видео, питание осуществляется напрямую в обход аккумулятора. Таким образом продлевается срок службы батареи.Не обошлось без функции обратной проводной зарядки. По проводу от Tecno Camon 40 Premier можно подзарядить другой гаджет. А вот беспородную зарядку не завезли.К выходу этого обзора стоимость Tecno Camon 40 Premier составляет 43 000 рублей. Что можно сразу сказать по итогу тестирования? Заметно, что Tecno «наигралась» с доступными устройствами и активно метит во флагманский сегмент. С помощью Camon 40 Premier производитель прощупывает предфлагманскую нишу. Смартфон получился интересным и сбалансированным.