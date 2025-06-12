Обзор смартфона Tecno Camon 40 Premier

Георгий
Tecno Camon 40 Premier

Под конец весны 2025 года вышел Tecno Camon 40 Premier. Самые любопытные фишки устройства: приятный дизайн, достойная производительность, интересная интеграция искусственного интеллекта, хороший экран и качественная камера.

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Говоря о Tecno Camon 40 Premier, важно понимать, что производитель активно метит в предфлагманский сегмент. Поэтому было особенно любопытно протестировать новинку в деле. Устраивайтесь поудобнее, а я в этом обзоре поделюсь с вами своим пользовательским опытом.

Содержание

Технические характеристики

  • Процессор: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
  • Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2800 × 1260, 4500 нит, 144 Гц, 460 PPI, 20:9
  • ОЗУ: 12 ГБ LPDDR5X
  • Накопитель: 256 ГБ UFS 4.0
  • Основная камера: 50 MП (LYT-701), OIS + 50 MП (JN5) 3X опт. зум + 50 MП (JN1)
  • Фронтальная камера: 50 МП (JN1)
  • Аккумулятор: 5100 мАч
  • Bluetooth: 5.3
  • Wi-Fi: 6E
  • ОС: Android 15 с оболочкой HiOS 15.0.2
  • NFC: Есть
  • Габариты: 160,95 × 74,95 × 7,7 мм
  • Вес: 193 г
  • Защита: IP68/IP69

Комплектация, дизайн, эргономика

Начинаем с комплекта поставки. В коробке: смартфон, чехол, адаптер питания, провод USB-C/A, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документация. На экране сразу наклеена защитная пленка.

Tecno Camon 40 Premier

Tecno Camon 40 Premier доступен в двух расцветках: «галактический черный» и «морской зеленый». Как вы уже могли понять по фото, в обзоре у нас первый вариант.

Спинка стилизована под классические дальномерные камеры. В верхнем левом углу расположены индикатор записи (он мигает красным во время видеосъемки) и двойная вспышка.

Tecno Camon 40 Premier

Площадка основной камеры выполнена в форме шайбы. Она получила окантовку с приятной текстурой. Этот элемент также напоминает кольцо фокусировки объектива — так и хочется его покрутить. Однако этот элемент статичен.

Цвет спинки нашего тестового образца получился спокойным и универсальным. Стоит уделить несколько слов комплектному чехлу, поскольку в комплекте с Tecno Camon 40 Premier идет вполне приличный аксессуар. Кейс, как мне показалось, выполнен частично из металла и пластика. У него приятная, а самое главное удобная текстурированная поверхность, которая значительно улучшает хват. Визуально чехол органично дополняет дизайн смартфона.

Tecno Camon 40 Premier получил металлические рамки с матовой поверхностью. На верхнем торце расположились отверстия дополнительного динамика и микрофона. На нижнем — слот для двух СИМ-карт, разъем USB-C, а также отверстия основного динамика и микрофона.

Tecno Camon 40 Premier

На левой грани смартфона размещена многофункциональная клавиша One-Tap Button. На ее нажатия можно назначить различные действия. По умолчанию на двойное нажатие назначен запуск режима быстрой съемки FlashSnap, а на длительное нажатие — вызов ИИ-помощника Ella. Есть тактильная отдача.

Tecno Camon 40 Premier

На правой грани расположены привычные кнопки регулировки громкости и клавиша блокировки экрана. Габариты корпуса составляют 160,95 × 74,95 × 7,7 мм, а вес — 193 г. В целом можно отметить хорошую эргономику устройства — смартфоном комфортно пользоваться одной рукой.

Tecno Camon 40 Premier

Корпус получил сразу два степени защиты — IP68 и IP69. Это означает, что смартфон не боится погружений даже в горячую воду. Производитель также подчеркивает прочность конструкции 5-звездочным сертификатом от компании SGS.

Экран

Tecno Camon 40 Premier оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800 × 1260, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 20:9. Защищает его стекло Gorilla Glass 7i.

Tecno Camon 40 Premier

Показатель пиковой яркости составляет 4500 нит. На деле экраном комфортно пользоваться при любом освещении. Я брал смартфон с собой в поездку по Калининградской области и дисплей хорошо себя проявил под прямым солнечным светом.

Также стоит отметить хорошие углы обзора. В целом экран порадовал приятной цветопередачей.

Tecno Camon 40 Premier

Сканер отпечатка пальцев встроен в нижнюю часть экрана. Он находится на оптимальной высоте от нижней рамки. Датчик срабатывает быстро и точно.

Звук и вибрация

Tecno Camon 40 Premier получил стереодинамики. Они расположены в верхнем и нижнем торце. Таким образом снижается вероятность, что вы их оба случайно перекроете, например, во время игры.

Tecno Camon 40 Premier

Динамики работают громко, звук приятный. Есть даже намек на низкие частоты. В целом вполне достаточно для прослушивания подкастов, игр, фильмов, сериалов, а также можно фоном послушать музыку.

Tecno Camon 40 Premier

В смартфоне установлен качественный вибромотор. Он обеспечивает хороший тактильный отклик и отчетливый вибросигнал.

Железо и производительность

В качестве аппаратной платформы используется чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 256 гигов. Прикладываем результаты искусственных тестов — мы прогнали смартфон в AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.

Бенчмарки

Смартфон демонстрирует достаточную производительность для любого повседневного сценария. Что касается игр, на Tecno Camon 40 Premier шустро запускаются и работают на максималках хорошо оптимизированные тайтлы, например, PUBG Mobile. При желании можно погонять в Genshin Impact с настройками среднего уровня.

Софт

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HiOS 15.0.2. Интерфейс можно назвать удобным и лаконичным. Все элементы приятно выглядят, анимации плавные, приложения открываются быстро. Заметно, что производитель хорошо оптимизировал свою оболочку под железо.

Tecno Camon 40 Premier

Как дела обстоят с апдейтами? Производитель обещает пять лет обновлений операционной системы, в том числе три поколения Android до 18-й версии. Увы, проверить это можно только на этапе длительного тестирования.

Главные фишки оболочки — искусственный интеллект TECNO AI и умный ассистент Ella. Давайте разбираться, что умеют. Начнем с ИИ:
  • Нулевой экран или крайний свайп слева направо: здесь расположен центр управления функциями на базе TECNO AI. Можно изучить возможности или задать вопрос Ella
  • AI Редактор: в приложении «Блокнот» встроен генератор текста. Он поможет написать текст, изменить стилистику, выделить краткое содержание, проверить на ошибки
  • AI Доска для рисования: в приложении «Блокнот» также встроен генератор изображений. Можно сделать небольшой эскиз пальцем или описать словами, а затем ИИ создаст по нему картинку
  • ИИ-шумоподавление: сделает ваш голос чище, отчетливее и уберет окружающий шум. Для работы функции сначала нужно создать свой «голосовой отпечаток», а затем во время звонка нажать кнопку «Четкий звонок»
  • Расшифровка записей диктофона


Что умеет Ella:
  • Начать, пожалуй, стоит с того, что ассистент помогает в первичной настройке смартфона при первом запуске
  • Ella работает на базе Tecno AI или DeepDeek-R1 — переключаться можно в любой момент на свое усмотрение
  • Самый простой способ вызвать Ella — долгое нажатие боковой кнопки One-Tap
  • Ella умеет решать задачи: нужно сфотографировать пример, а в ответ ассистент пришел ответ и распишет решение
  • Быстрый поиск на экране: для этого нужно вызвать помощника и спросить, что сейчас на экране
  • Звонки: Ella умеет набирать номера телефонов, которые отображаются на экране — это удобно, когда не хочешь копировать номер, а затем вставлять его в приложение «Телефон»
  • Добавление события в календарь: здесь, думаю, какие-либо описания будут лишними
  • Копирование текста в блокнот: допустим, наткнулись на полезную информацию — вызываем Ella и просим добавить в заметки
  • Сканирование QR-кодов на экране


Помимо всего вышеперечисленного, Ella получила интеграцию с сервисами Яндекса. С помощью ассистента можно строить маршруты на карте, заказывать еду или такси.

Камеры

Tecno Camon 40 Premier получил систему основной камеры, в которую вошли четыре датчика:
  • Основной с сенсором Sony IMX890 (LYT-701) на 50 МП со светосилой f/1.88
  • Перескопический телеобъектив на 50 МП с f/2.4
  • Ультраширик на 50 МП с углом обзора 119.4°
  • Сенсор FlashSnap на базе ИИ для захвата движения
Tecno Camon 40 Premier

Оптическую стабилизацию получили основной датчик и телевик. Одна из главных фишек камеры Tecno Camon 40 Premier — FlashSnap. Этот режим предназначен для съемки быстро движущихся объектов. Во время съемки используется максимальная скорость затвора 1/12000 сек. Создается около 10 снимков за 5 секунд, а алгоритм BestMoment выбирает самый удачный кадр.

Напомню, я брал смартфон с собой на тест в поездку по Калининградской области. По итогу главный датчик и телевик оставили приятные впечатления. Камеры хорошо отрабатывают освещение разной сложности. Снимки получаются с высоким уровнем детализации, естественной цветопередачей и точным балансом белого. Однако иногда алгоритмы делают картинку лучше, чем она есть на самом деле. Такие кадры заметно выделяются, поскольку они контрастнее и насыщеннее, чем все остальные.

Основной датчик:

Фото
Ультраширик в Tecno Camon 40 Premier среднего уровня. Он неплохо справляется при хорошем свете, но в целом ему не хватает детализации, поэтому он заметно уступает по качеству главному датчику и телевику.

Ультраширик:

Фото
Телевик:

Фото
Смартфон умеет записывать видео в 4K с 60 кадрами в секунду. Качество видеосъемки я предлагаю вам оценить самостоятельно по нашему тестовому ролику.



Разрешение фронтальной камеры составляет 50 МП. Она, так же как и основная, позволяет записывать 4K-видео с 60 FPS.

Селфи

Автономная работа

За автономную работу отвечает аккумулятор на 5100 мАч. По автономности обошлось без каких-либо откровений. Смартфон уверенно отрабатывает сценарий с подзарядкой один раз в сутки.

Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 70 Вт. Комплектный адаптер питания заряжает батарею от 0 до 100% в среднем за 43 минуты.

Tecno Camon 40 Premier

Также стоит отметить, что есть функция обходной зарядки. Работает так: когда смартфон подключен к комплектному адаптеру во время игр или просмотра видео, питание осуществляется напрямую в обход аккумулятора. Таким образом продлевается срок службы батареи.

Не обошлось без функции обратной проводной зарядки. По проводу от Tecno Camon 40 Premier можно подзарядить другой гаджет. А вот беспородную зарядку не завезли.

Итоги

Tecno Camon 40 Premier

К выходу этого обзора стоимость Tecno Camon 40 Premier составляет 43 000 рублей. Что можно сразу сказать по итогу тестирования? Заметно, что Tecno «наигралась» с доступными устройствами и активно метит во флагманский сегмент. С помощью Camon 40 Premier производитель прощупывает предфлагманскую нишу. Смартфон получился интересным и сбалансированным.

Преимущества Tecno Camon 40 Premier:
  • Приятный дизайн
  • Очень хорошая реализация интеграции с искусственным интеллектом, которая вписывается в повседневные задачи
  • Качественная основная камера, а если точнее главный сенсор и телевик
  • Плавный AMOLED-экран
  • Защита IP69/69
  • Достойный запас производительности
  • Интересный комплектный чехол
Среди недостатков отметим:
  • Посредственный ультраширик
  • Отсутствие беспроводной зарядки 
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Комментарии

Aspard
+681
Aspard
На удивление симпатичный аппарат, мелкие детали, типа сдвоенной вспышки с индикатором, плюс двухцветный чехол, хорошо выделяют.
Сегодня в 19:47
#
Георгий Лямин
+1758
Георгий Лямин Aspard
Сам в шоке. Как по мне, текно неплохо так прощупала mid-range и предфлагманский сегмент — можно набирать обороты тут
2 часа назад в 19:54
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