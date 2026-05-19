Новый хит среднего класса? Обзор смартфона Tecno Camon 50 Ultra 5G

Технические характеристики

Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (4 нм)

Оперативная память: 8 ГБ (LPDDR5X)

Накопитель: 256 ГБ (UFS 2.2)

Экран: AMOLED, 6,78 дюйма, 2644 × 1208, 429 PPI, 144 Гц, соотношение сторон 19.7:9

Основная камера: 50 МП, ƒ/1,8, OIS (главная, Sony LYTIA 700C) + 50 МП, ƒ/2,4, 3x (телевик) + 8 МП, ƒ/2,2, 112° (ультраширик)

Фронтальная камера: 50 МП, ƒ/2,4

Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, шагомер, датчик освещенности

SIM: 2 nanoSIM, eSIM

NFC: есть

Bluetooth: 5.4

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, A-GPS

Аккумулятор: 6500 мАч, быстрая зарядка 45 Вт

Материалы корпуса: пластик

Защита: IP69K/IP69/IP68/IP66

Габариты: 162,9 × 77,49 × 7,75 мм

Вес: 195 г

Дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо, производительность и софт

Функция быстрого поиска по экрану Circle to Search от Google.

Модуль распознавания текста и изображений на дисплее, позволяющий считывать формулы и рисунки из учебных материалов.

Инструменты для автоматической расшифровки аудиозаписей с диктофона и распознавания песен.

Двусторонний синхронный перевод телефонных звонков и текстовых сообщений в режиме реального времени.

Прямая интеграция с российскими сервисами Яндекса, что позволяет вызывать такси, строить маршруты на картах или заказывать еду голосовыми командами через ассистента Ella.

Камеры

Главный датчик: Sony LYT-700C (50 МП, размер 1/1,56", f/1,88, эквивалентное фокусное расстояние 23 мм, фазовый автофокус, оптическая стабилизация (OIS);

Телевик: OmniVision OV50M (50 Мп, размер 1/2,88", f/2,4, эквивалентное фокусное расстояние 70 мм, трехкратный оптический зум, фазовый автофокус );

Ультраширик: GalaxyCore GC08A8 (8 Мп, размер 1/4", f/2,2, эквивалентное фокусное расстояние 14 мм, угол обзора 111,4°, фиксированный фокус).

Автономная работа

Итоги

Смартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G нацелен на верхний сегмент среднего класса, предлагая пользователю сбалансированный набор характеристик, где ключевыми элементами становятся возможности съемки, хорошие показатели автономности и функции на базе искусственного интеллекта. Самое главное для производителя при запуске таких устройств: сохранить привлекательность цены, не залезая в предфлагманскую категорию. Протестировали новинку, а теперь поделимся своими впечатлениями.Комплект поставки: смартфон, чехол, защитное стекло, провод USB-A/C, адаптер питания, инструмент для извлечения лотка сим-карт и документация.Внешнее исполнение Tecno Camon 50 Ultra 5G демонстрирует стремление производителя создать изящный аппарат, несмотря на наличие внутри массивного аккумулятора. Физическая толщина корпуса составляет всего 7,75 миллиметра, а вес равен 195 граммам. Это делает устройство одним из самых легких в своей категории, учитывая внушительную диагональ экрана. На практике смартфон воспринимается комфортно, не вызывая усталости рук при длительном использовании, хотя в узком кармане джинсов его габариты ощущаются отчетливо. Изгибы переднего стекла и задней крышки придают корпусу обтекаемую форму.Боковая рамка выполнена из пластика с качественным напылением под металл, а внутренний силовой каркас усилен алюминием для предотвращения деформаций при падениях. Модель выпускается в разнообразной цветовой гамме, включающей черный, серый и зеленый варианты с матовой спинкой.Важной особенностью является степень пыле- и влагозащиты корпуса. Устройство прошло сертификацию по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, что гарантирует защиту не только от длительного погружения под воду, но и от воздействия горячих водяных струй под высоким давлением.На правой грани находятся кнопки регулировки громкости и питания. Левая грань оснащена дополнительной программируемой клавишей One-Tap Button. Одиночное нажатие на нее по умолчанию создает умную заметку со скриншотом экрана, а длительное удержание активирует голосового помощника Ella. Верхний торец содержит микрофон, решетку разговорного динамика и инфракрасный порт для дистанционного управления бытовой техникой. Нижний торец вмещает разъем USB-C, основной мультимедийный динамик и лоток для двух SIM-карт.На задней панели смартфона выделяется блок основной камеры с компоновкой объективов типа «светофор». Рядом с ним расположен активный светодиодный индикатор. Этот элемент информирует пользователя о входящих звонках, сообщениях и процессе восполнения энергии аккумулятора, а режимы его работы детально настраиваются в меню.Дисплей смартфона выполнен по технологии AMOLED и имеет диагональ 6,78 дюйма. Разрешение экрана составляет 2644 на 1208 пикселей при плотности точек около 429 ppi, что гарантирует высокую четкость изображения без видимой пикселизации. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления до 144 Гц, обеспечивающую плавное отображение системных анимаций. В настройках доступен как ручной выбор фиксированной частоты, так и автоматический режим. Важно отметить, что в большинстве тяжелых игр при низких графических настройках частота кадров программно ограничивается на отметке 90 Гц.В обычном режиме яркость достигает 1000 нит, при ярком солнечном свете показатель возрастает до 1400 нит, а пиковое значение в автоматическом режиме при воспроизведении HDR10+ контента заявлено на уровне 4500 нит. Благодаря этому информация на дисплее остается отлично читаемой в любых условиях освещения. Минимальная яркость комфортна для использования в полной темноте, а высокая частота регулировки ШИМ на уровне 2160 Гц исключает вредное для глаз мерцание экрана. Цветопередача настроена качественно, благодаря чему картинка выглядит естественно и не требует дополнительной калибровки в настройках.Звуковая подсистема устройства представлена полноценными стереодинамиками. Основной нижний динамик работает в паре с разговорным, создавая громкое звучание. Выраженного дисбаланса по громкости между верхним и нижним динамиками не наблюдается, но ощутимо не хватает низких частот. Беспроводная передача звука реализована через Bluetooth версии 5.4 с поддержкой кодека высокой четкости LDAC, а кодеки семейства aptX не поддерживаются. Смартфон сохранил встроенный чип FM-радио, требующий подключения проводной гарнитуры к порту USB Type-C, которая заменяет собой антенну.Аппаратная основа устройства представлена процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultimate, выполненным по 4-нанометровому технологическому процессу. Чипсет объединяет в себе четыре производительных ядра Cortex-A78 с рабочей частотой до 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. Графическая подсистема базируется на ускорителе ARM Mali-G615 MC2.Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X составляет 8 гигабайт, также поддерживается функция виртуального расширения за счет свободного места на накопителе. Встроенная флеш-память имеет объем 256 ГБ.В повседневных задачах и бенчмарках процессор демонстрирует стабильную и быструю работу, набирая чуть менее миллиона баллов в тесте AnTuTu. Интерфейс системы функционирует очень отзывчиво благодаря качественной программной оптимизации. Производительности платформы достаточно для запуска современных ресурсоемких игр на средних и высоких настройках графики. По уровню чистой мощности устройство существенно превосходит модель Camon 40 Pro 5G, но уступает аппарату Camon 40 Premier 5G, работающему на более производительном чипсете Dimensity 8350.Эффективность охлаждения заслуживает отдельного разбора. Под максимальной нагрузкой в стресс-тестах троттлинг практически отсутствует. Тем не менее, теплоотвод имеет конструктивный нюанс, из-за которого при длительных игровых сессиях тепло аккумулируется в одном из углов корпуса, вызывая его ощутимый нагрев, хотя это и не приводит к снижению частоты кадров.Программная часть базируется на операционной системе Android 16 с оболочкой HiOS 16.1.0. Производитель гарантирует длительную поддержку смартфона, обещая до 3 лет системных обновлений ОС и до 5 лет обновлений безопасности. Графический интерфейс во многом заимствует визуальный стиль iOS, предлагая плавные переходы и трехмерные живые обои. Важным плюсом оболочки является практически полное отсутствие навязчивой рекламы в предустановленных системных приложениях, что выгодно отличает модель от решений конкурентов. Из коробки присутствует значительное количество сторонних программ и игр, которые можно без проблем удалить.Ключевым преимуществом программного обеспечения выступает глубокая интеграция искусственного интеллекта в рамках экосистемы TECNO AI. В качестве основного голосового помощника используется ассистент Ella, работающий на базе нейросетей DeepSeek R1 и YandexGPT. Пользователю доступны следующие интеллектуальные возможности:Безопасность системы дополнена подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев, который расположен близко к нижней кромке экрана. Сенсор срабатывает быстро и точно, а легкая тактильная вибрация активируется только в случае ошибки распознавания. Также присутствует функция распознавания лица на базе фронтальной камеры, работающая менее надежно, но очень быстро.Основной блок камер смартфона представляет собой универсальную тройную систему:В условиях дневного освещения основная камера демонстрирует отличную детализацию. Цветопередача уходит в естественные, слегка бледные тона без искусственной перенасыщенности, а динамический диапазон позволяет корректно прорабатывать тени и яркие участки без ошибок HDR-склейки. Присутствует небольшой программный перешарп, который становится заметен лишь при детальном кропе снимков. Двукратное гибридное приближение реализуется за счет кропа с основного 50-мегапиксельного сенсора, выдавая высокую контурную резкость. Оптический трехкратный зум хорошо подходит для портретной съемки при хорошем свете, однако дополнительные варианты кропа с этого модуля программно заблокированы.При переходе к съемке в условиях слабого освещения или ночью качество изображений на основной сенсор снижается. Встроенные алгоритмы шумоподавления работают избыточно жестко, из-за чего снимки приобретают характерный пластилиновый эффект, теряя мелкие детали. Картинке не хватает резкости, а отсутствие OIS на телеобъективе повышает риск получения микросмаза при съемке с рук в темноте.Возможности видеозаписи позволяют снимать ролики в формате 4K при частоте 30 кадров в секунду на основной и телефото модули. Ультраширокоугольный модуль ограничен съемкой в разрешении 1080p при частоте 30 кадров в секунду. Электронная стабилизация активна во всех режимах, а для получения максимально плавного видео предусмотрен специальный суперстабильный режим, который снижает разрешение до 1080p при 30 кадрах в секунду.Интеллектуальная обработка снимков задействует облачные алгоритмы AI Галереи. При выборе художественных стилей, среди которых доступны картины Моне, Ван Гога, Пикассо, геометрия, стекло и аниме, фотография отправляется на облачный сервер и возвращается в полностью перерисованном виде, что кардинально отличается от обычных наложенных фильтров. Портретные фильтры AIGC позволяют генерировать проработанные ИИ-персонажи на основе селфи-снимков.Ёмкость литий-ионной батареи составляет 6500 мАч. На практике смартфон демонстрирует отличную выносливость, обеспечивая 1,5 дня при умеренном использовании. Время активного свечения экрана при выполнении смешанных повседневных задач составляет 5 или 6 часов.Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Ватт при помощи комплектного сетевого адаптера. Процесс полного восстановления энергии от нуля до ста процентов занимает ровно 80 минут.По итогу тестирования Tecno Camon 50 Ultra 5G демонстрирует хороший баланс стоимости и возможностей. Производитель сделал упор на практичность, защищенность и функциональность, отказавшись от рекордов в синтетических тестах производительности.Устройство выделяется достойной автономностью за счет аккумулятора емкостью 6500 мАч, сохранив при этом тонкий и легкий корпус. Максимальный уровень пыле- и влагозащиты IP68 и IP69K — практичное решение для использования в сложных условиях. Также стоит отметить AMOLED-дисплей с частотой обновления до 144 Гц. Программное обеспечение предлагает полезные возможности интеграции искусственного интеллекта на базе моделей DeepSeek и сервисов Яндекса.