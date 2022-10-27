Обзор смартфона Tecno Pova 4 Pro: дерзкий и быстрый

Дизайн: дерзко и ярко

Экран: сочно и плавно

Производительность: на полную катушку без перегрева

Камера: хорошо и ничего лишнего

1080P/60 FPS

1080P/30 FPS со стабилизацией

720P/30 FPS с возможностью включать стабилизацию, улучшение видеозаписи или эффект боке

Автономность: её много не бывает

Технические характеристики

Габариты (ВхШхТ) : 164,79 х 77 х 9,19 мм

: 164,79 х 77 х 9,19 мм Процессор : восьмиядерный Helio G99 6 нм

: восьмиядерный Helio G99 6 нм Экран : 6,7" AMOLED FHD+ с частотой 60 Гц

: 6,7" AMOLED FHD+ с частотой 60 Гц Память : 8/128 или 8/256 ГБ

: 8/128 или 8/256 ГБ Основная камер а : 50 + 0,3 МП

: 50 + 0,3 МП Фронтальная камера : 50 МП

: 50 МП Аккумулятор : 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт

: 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт NFC : Да

: Да ОС : Android 12 с оболочкой HiOS 12

: Android 12 с оболочкой HiOS 12 Вес: 210 грамм

Что в итоге?

Бренд Tecno продолжает с завидной регулярностью для конкурентов удивлять пользователей новыми моделями в доступном сегменте. Все устройства компании отличаются бескомпромиссным сочетанием характеристик и бодрого дизайна.Буквально недавно мы знакомили вас со смартфоном Tecno Pova 3, а в этом обзоре расскажем о свежем Pova 4 Pro. Смартфон получил необычную заднюю панель, крупный экран и батарею с внушительной ёмкостью. Ну а теперь обо всём подробно и по порядку.Перед тем, как рассказать о внешних характеристиках Tecno Pova 4 Pro, буквально несколько слов о комплектации. Новинка поставляется в коробке из плотного картона серого цвета, которая сохранила узнаваемые черты от предшественника.Уже по традиции Tecno не экономит на комплектации, прикрываясь экологией. Это очень важно, поскольку для пользователя нового устройства отсутствует необходимость докупать необходимые аксессуары. В коробке вместе с Tecno Pova 4 Pro вы найдете: защитную пленку для экрана, прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания, провод USB-С, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документацию.Нужно обязательно начать с того и подчеркнуть, что внешний вид Tecno Pova 4 Pro меня очень сильно удивил на фоне довольно сдержанных дизайнов, которые уже успели порядком надоесть. Ко мне на обзор попал смартфон в расцветке синего цвета, он же «синий флюрит», также новинка доступна в версиях «серый уранолит» и «оранжевый рутил».Задняя панель смотрится очень динамично во много благодаря необычному оформлению модуля основной камеры, от углов которого расходятся два луча. Крышка изготовлена из матового пластика, который очень тактильно приятный. На свету крышка завораживающе переливается всеми оттенками синего цвета и блестит.Сама площадка модуля основной камеры покрыта глянцевым пластиком. Получилось необычное сочетание матовой поверхности с глянцевым акцентом. В нижнем левом углу тиснением нанесен логотип бренда и наименование модели.На верхнем торце Tecno Pova 4 Pro разместились отверстия дополнительного динамика, а на нижнем слева направо — разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры, отверстие микрофона, порт USB-С и решетка основного динамика. На правой грани производитель разместил только лоток для сим-карты, к слову, он комбинированный — можно использовать две симки и карточку памяти microSD. Все физические элементы управления собрались на правой грани. Тут клавиши регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца.Несмотря на довольно крупный дисплей, смартфон получил довольно скромные габариты — 164,8 × 77 × 9,2 мм. При этом весит смартфон 210 грамм. В целом у Tecno получился очень бодрый дизайн, который точно не захочется прятать под чехлом.Tecno Pova 4 Pro оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 точек, плотностью пикселей 393 ppi и частотой обновления экрана 90 Гц. В его верхней части по центру в каплевидном вырезе разместилось отверстие фронтальной камеры. К сожалению, не обошлось без подбородка, но он не сильно толще размера верхней рамки, поэтому взгляд на нем не акцентируется.Экран хочется похвалить за хорошую детализацию и естественную цветопередачу. Настройки позволяют вручную регулировать плавность изображения, можно принудительно выставить 60 Гц, 90 Гц или выбрать автоматическое изменение.Смартфон получил восьмиядерный чип Mediatek Helio G99, 8 ГБ и накопитель на 256 ГБ. Что касается хранилища, то его пространство можно увеличить с помощью карты памяти microSD. Tecno Pova 4 Pro получил ощутимый прирост мощности в сравнении со своим предшественником. Перечисленной конфигурации вполне достаточно для запуска тяжелых игр со средними настройками графиками.Я «прогнал» смартфон в CPU Throttling Test. Как видно по графику Tecno Pova 4 Pro не сталкивается с проблемами перегрева на пиковой производительности. Устройство уверенно и без провалов держит планку. В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 380 587 баллов.Tecno Pova 4 Pro из коробки работает на операционной системе Android 12 с оболочкой HiOS 12. У неё приятный, чистый и неперегруженный интерфейс. За время тестирования программное обеспечение себя адекватно зарекомендовало — все приложения запускаются плавно, скроллинг не дергается и не подлагивает.В качестве основной камеры Tecno Pova 4 Pro получил систему из двух объективов: 50 МП со светосилой ƒ/1,6 и AI-датчик с разрешением 0,3 МП. Что касается последнего, как мне показалось во время тестирования, он помогает определять сцену, а также используется для отделения объектов от фона в портретном режиме.Наконец-то производители начали прислушиваться к моим рекомендациям и перестали пичкать смартфоны различными сенсорами низкого качества. На мой взгляд, правильное решение в сегменте доступных устройств — отказаться от дополнительных объективов в пользу достойного основного.Имеется фазовый автофокус. В обычном режиме Tecno Pova 4 Pro снимает с разрешением 12,5 МП, а для съёмки в максимальном разрешении необходимо переключаться в соответствующий режим. При дневном освещении смартфон снимает достойно. Фотографии получаются с высоким уровнем детализации и приятной цветопередачей. Алгоритмы ИИ отлично отрабатывают слишком яркие сцены.Для съемки в ночное время суток предусмотрен специальный режим Super Night. Также имеется портретный режим, который позволяет настраивать сценическое освещение. Что касается видео, смартфон записывает ролики в максимальном 2K с 30 кадрами в секунду. Этот режим лишен какой-либо стабилизации. Прямо в видоискателе доступен выбор следующих параметров видеозаписи:Разрешение фронтальной камеры составляет 8 МП со светосилой f/2,0. Она не получила автофокуса, зато имеется светодиодная вспышка, которая размещена в верхней рамке экрана. Фронталка поддерживает режимы Портрет и Красота. Последний позволяет корректировать черты лица прямо во время съемки. Также стоит отметить, что селфи-камера умеет записывать видео в разрешении 2K.Автономную работу Tecno Pova 4 Pro обеспечивает аккумулятор с ёмкостью 6000 мАч. С таким запасом в повседневном сценарии без проблем доживает до вечера. Впрочем, ему вполне под силу продержаться без подзарядки в течение полторы суток.На зарядку от 0 до 100% комплектным адаптером питания мощностью 45 Вт уходит в среднем 1 час 20 минут. Это достойный показатель для такой крупной батареи.Бренд Tecno в очередной раз доказывает свою экспертизу в разработке и производстве бескомпромиссных устройств для доступного сегмента. Pova 4 Pro получился сбалансированным смартфоном по сочетанию интересных характеристик и нескучного дизайна.В достоинства запишу плавной AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, хороший запас автономности, хорошее качество съемки и высокую производительность. На фоне сочетания всех перечисленных положительных качеств недостатки будут выглядеть, как придирки с моей стороны. Тем не менее я бы обозначил довольно крупный корпус, который может не подойти некоторым пользователям.