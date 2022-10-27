Обзор смартфона Tecno Pova 4 Pro: дерзкий и быстрый

Бренд Tecno продолжает с завидной регулярностью для конкурентов удивлять пользователей новыми моделями в доступном сегменте. Все устройства компании отличаются бескомпромиссным сочетанием характеристик и бодрого дизайна.
Буквально недавно мы знакомили вас со смартфоном Tecno Pova 3, а в этом обзоре расскажем о свежем Pova 4 Pro. Смартфон получил необычную заднюю панель, крупный экран и батарею с внушительной ёмкостью. Ну а теперь обо всём подробно и по порядку.
Дизайн: дерзко и яркоПеред тем, как рассказать о внешних характеристиках Tecno Pova 4 Pro, буквально несколько слов о комплектации. Новинка поставляется в коробке из плотного картона серого цвета, которая сохранила узнаваемые черты от предшественника.
Уже по традиции Tecno не экономит на комплектации, прикрываясь экологией. Это очень важно, поскольку для пользователя нового устройства отсутствует необходимость докупать необходимые аксессуары. В коробке вместе с Tecno Pova 4 Pro вы найдете: защитную пленку для экрана, прозрачный силиконовый чехол, адаптер питания, провод USB-С, инструмент для извлечения лотка сим-карты и документацию.
Нужно обязательно начать с того и подчеркнуть, что внешний вид Tecno Pova 4 Pro меня очень сильно удивил на фоне довольно сдержанных дизайнов, которые уже успели порядком надоесть. Ко мне на обзор попал смартфон в расцветке синего цвета, он же «синий флюрит», также новинка доступна в версиях «серый уранолит» и «оранжевый рутил».
Задняя панель смотрится очень динамично во много благодаря необычному оформлению модуля основной камеры, от углов которого расходятся два луча. Крышка изготовлена из матового пластика, который очень тактильно приятный. На свету крышка завораживающе переливается всеми оттенками синего цвета и блестит.
Сама площадка модуля основной камеры покрыта глянцевым пластиком. Получилось необычное сочетание матовой поверхности с глянцевым акцентом. В нижнем левом углу тиснением нанесен логотип бренда и наименование модели.
На верхнем торце Tecno Pova 4 Pro разместились отверстия дополнительного динамика, а на нижнем слева направо — разъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры, отверстие микрофона, порт USB-С и решетка основного динамика. На правой грани производитель разместил только лоток для сим-карты, к слову, он комбинированный — можно использовать две симки и карточку памяти microSD. Все физические элементы управления собрались на правой грани. Тут клавиши регулировки громкости и кнопка блокировки экрана со встроенным сканером отпечатка пальца.
Экран: сочно и плавноTecno Pova 4 Pro оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 точек, плотностью пикселей 393 ppi и частотой обновления экрана 90 Гц. В его верхней части по центру в каплевидном вырезе разместилось отверстие фронтальной камеры. К сожалению, не обошлось без подбородка, но он не сильно толще размера верхней рамки, поэтому взгляд на нем не акцентируется.
Экран хочется похвалить за хорошую детализацию и естественную цветопередачу. Настройки позволяют вручную регулировать плавность изображения, можно принудительно выставить 60 Гц, 90 Гц или выбрать автоматическое изменение.
Производительность: на полную катушку без перегреваСмартфон получил восьмиядерный чип Mediatek Helio G99, 8 ГБ и накопитель на 256 ГБ. Что касается хранилища, то его пространство можно увеличить с помощью карты памяти microSD. Tecno Pova 4 Pro получил ощутимый прирост мощности в сравнении со своим предшественником. Перечисленной конфигурации вполне достаточно для запуска тяжелых игр со средними настройками графиками.
Я «прогнал» смартфон в CPU Throttling Test. Как видно по графику Tecno Pova 4 Pro не сталкивается с проблемами перегрева на пиковой производительности. Устройство уверенно и без провалов держит планку. В бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 380 587 баллов.
Tecno Pova 4 Pro из коробки работает на операционной системе Android 12 с оболочкой HiOS 12. У неё приятный, чистый и неперегруженный интерфейс. За время тестирования программное обеспечение себя адекватно зарекомендовало — все приложения запускаются плавно, скроллинг не дергается и не подлагивает.
Камера: хорошо и ничего лишнегоВ качестве основной камеры Tecno Pova 4 Pro получил систему из двух объективов: 50 МП со светосилой ƒ/1,6 и AI-датчик с разрешением 0,3 МП. Что касается последнего, как мне показалось во время тестирования, он помогает определять сцену, а также используется для отделения объектов от фона в портретном режиме.
Наконец-то производители начали прислушиваться к моим рекомендациям и перестали пичкать смартфоны различными сенсорами низкого качества. На мой взгляд, правильное решение в сегменте доступных устройств — отказаться от дополнительных объективов в пользу достойного основного.
Имеется фазовый автофокус. В обычном режиме Tecno Pova 4 Pro снимает с разрешением 12,5 МП, а для съёмки в максимальном разрешении необходимо переключаться в соответствующий режим. При дневном освещении смартфон снимает достойно. Фотографии получаются с высоким уровнем детализации и приятной цветопередачей. Алгоритмы ИИ отлично отрабатывают слишком яркие сцены.
- 1080P/60 FPS
- 1080P/30 FPS со стабилизацией
- 720P/30 FPS с возможностью включать стабилизацию, улучшение видеозаписи или эффект боке
Автономность: её много не бываетАвтономную работу Tecno Pova 4 Pro обеспечивает аккумулятор с ёмкостью 6000 мАч. С таким запасом в повседневном сценарии без проблем доживает до вечера. Впрочем, ему вполне под силу продержаться без подзарядки в течение полторы суток.
На зарядку от 0 до 100% комплектным адаптером питания мощностью 45 Вт уходит в среднем 1 час 20 минут. Это достойный показатель для такой крупной батареи.
Технические характеристики
- Габариты (ВхШхТ): 164,79 х 77 х 9,19 мм
- Процессор: восьмиядерный Helio G99 6 нм
- Экран: 6,7" AMOLED FHD+ с частотой 60 Гц
- Память: 8/128 или 8/256 ГБ
- Основная камера: 50 + 0,3 МП
- Фронтальная камера: 50 МП
- Аккумулятор: 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт
- NFC: Да
- ОС: Android 12 с оболочкой HiOS 12
- Вес: 210 грамм
Что в итоге?
В достоинства запишу плавной AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, хороший запас автономности, хорошее качество съемки и высокую производительность. На фоне сочетания всех перечисленных положительных качеств недостатки будут выглядеть, как придирки с моей стороны. Тем не менее я бы обозначил довольно крупный корпус, который может не подойти некоторым пользователям.