Обзор вертикального пылесоса Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro — пылесос, который станет основой для сухой и влажной уборки у вас дома. Он идеально скользит по полу, хорошо справляется с грязью и оставляет после себя сухую поверхность. А еще пылесос прост в управлении, сам чистит и сушит рабочую насадку. Какие еще есть подробности? Рассказываем в этом обзоре.
Содержание
- Что еще за Tineco
- Технические характеристики
- Комплектация и дизайн
- Уборка и функциональность
- Что в итоге
Что еще за TinecoTineco — международная компания, датой основания которой назван 1998 год. В 2013-м бренд представил первый вертикальный беспроводной пылесос. Филиалы компании есть практически по всему миру.
Бренд Tineco специализируется на бытовой технике для домашней уборки.
Технические характеристики
- Объeм резервуара для воды: 0,8 л
- Объем резервуара для использованной воды: 0,72 л
- Уровень шума: 78 дБ
- Мощность всасывания: 30 Вт
- Количество режимов работы: 3
- Голосовые оповещения: есть
- Сбор влажного мусора: есть
- Датчик загрязнения: есть
- Время работы от аккумулятора: 35 минут
- Функция самоочистки: есть
Комплектация и дизайнКомплект поставки Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro внушительный. В коробке: пылесос, подставка-зарядное устройство, дополнительная щетка, щетка для очистки, средство для очистки, сухой фильтр, инструкция.
Главное преимущество Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro — возможность раскладываться на 180 градусов. Это позволяет убираться под мебелью, что значительно упрощает процесс.
Габариты устройства составляют 111 × 22 × 26,7 см, а вес — 4,3 кг. Квартиру с небольшой жилой площадью (до 45 м²) можно убрать за раз и не устать. Убирать жилье с площадью поболее придется в несколько заходов — заодно и небольшой домашний фитнес получится.
Ручка пылесоса удобно ложится в руку. На ней размещены четыре клавиши, в том числе кнопка включения пылесоса.
Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro оснащается цветным экраном. На нем отображаются уровень заряда, активный режим работы, уровень загрязнения пола, а также другая полезная информация. Минус дисплея — обозначения понятны, но не переведены на русский язык.
Контейнер для грязи снимается с помощью рычажка — его нужно надавить и потянуть на себя. Здесь же на верхушке расположен съемный фильтр.
На верхней поверхности насадки для уборки расположен отсек для воды. Он также снимается с помощью рычажка. Такая конструкция удобна для пополнения пылесоса водой и моющим средством.
В целом вся конструкция интуитивно понятная. Со всеми деталями сборки можно разобраться без инструкции. Также отметим качественные материалы и хорошую сборку. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу.
Уборка и функциональностьTineco Floor One S6 Clean Stretch Pro предлагает четыре режима уборки: автоматический, максимальный, сухой и пользовательский. Автоматический режим подбирает уровень влажности и мощность всасывания в зависимости от загрязнения пола. Для наиболее тщательной уборки лучше воспользоваться максимальным режимом.
К слову о функции определения уровня загрязнения, для ее работы используется датчик iLoop Smart Sensor. Сенсор распознает влажную и сухую грязь и прочий мусор. Полученные данные позволяют регулировать мощность всасывания, скорость вращения роликов и расход воды.
Мы протестировали пылесос в разных сценариях и он хорошо справляется с сухим и влажным загрязнением. К примеру, устройство можно использовать для быстрой локальной уборки, когда, например, пролил соус на кухонный пол.
Стоит отметить, что для тщательной уборки влажных загрязнений иногда требуется несколько проходов с подъемом чистящей насадки. Например, если разлить суп на плиточный пол.
Технология Tineco HyperStretch с трехкамерной системой разделяет грязную воду, твердые частицы и воздух. В процессе жидкость изолируется, чтобы не попасть в двигатель. Все это работает даже в горизонтальном режиме уборки, например, во время мытья пола под кроватью.
Безрамочная конструкция щетки позволяет проводить тщательную уборку в углах, а также вдоль стен и плинтусов.
После уборки щетка остается чистой. Для этого на нее равномерно подается чистая вода, а затем специальный скребок отжимает грязную жидкость.
По окончании уборки Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro устанавливается на зарядную станцию. Там включается система самоочистки FlashDry. Она с помощью нагретого до 85°C воздуха очищает щеточный валик и внутренние компоненты. Затем начинается сушка, которая препятствует появлению неприятных запахов.
Стоит отметить, что пылесос поддерживает подключение к мобильному приложению. Оно позволяет отслеживать прогресс уборки и управлять настройками устройства. Однако практической пользы в приложении мы не увидели. Кнопки переключения основных функций и так находятся в прямом доступе на ручке пылесоса.
Что в итоге
К выходу этого обзора стоимость Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro варьируется в пределах до 47 000 рублей в зависимости от площадки. За что похвалим? Главное преимущество пылесоса — качественная уборка и возможность ее вести в горизонтальном режиме. Также хочется отметить простоту сборки и эксплуатации. Разобраться со всеми возможностями устройства можно без предварительного погружения в инструкцию. Также к плюсам добавим станцию самоочистки.
Не обошлось и без минусов. К недостаткам припишем: отсутствие локализации дисплея на русский язык, встроенный шнур питания в зарядную станцию, а также пылесос не подходит для чистки ковровых покрытий.