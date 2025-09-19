Обзор вертикального пылесоса Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Георгий
Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro — пылесос, который станет основой для сухой и влажной уборки у вас дома. Он идеально скользит по полу, хорошо справляется с грязью и оставляет после себя сухую поверхность. А еще пылесос прост в управлении, сам чистит и сушит рабочую насадку. Какие еще есть подробности? Рассказываем в этом обзоре.

Содержание

Что еще за Tineco

Tineco — международная компания, датой основания которой назван 1998 год. В 2013-м бренд представил первый вертикальный беспроводной пылесос. Филиалы компании есть практически по всему миру.

Бренд Tineco специализируется на бытовой технике для домашней уборки. 

Технические характеристики

  • Объeм резервуара для воды: 0,8 л
  • Объем резервуара для использованной воды: 0,72 л
  • Уровень шума: 78 дБ
  • Мощность всасывания: 30 Вт
  • Количество режимов работы: 3
  • Голосовые оповещения: есть
  • Сбор влажного мусора: есть
  • Датчик загрязнения: есть
  • Время работы от аккумулятора: 35 минут
  • Функция самоочистки: есть

Комплектация и дизайн

Комплект поставки Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro внушительный. В коробке: пылесос, подставка-зарядное устройство, дополнительная щетка, щетка для очистки, средство для очистки, сухой фильтр, инструкция.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Главное преимущество Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro — возможность раскладываться на 180 градусов. Это позволяет убираться под мебелью, что значительно упрощает процесс.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Габариты устройства составляют 111 × 22 × 26,7 см, а вес — 4,3 кг. Квартиру с небольшой жилой площадью (до 45 м²) можно убрать за раз и не устать. Убирать жилье с площадью поболее придется в несколько заходов — заодно и небольшой домашний фитнес получится.

Ручка пылесоса удобно ложится в руку. На ней размещены четыре клавиши, в том числе кнопка включения пылесоса.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro оснащается цветным экраном. На нем отображаются уровень заряда, активный режим работы, уровень загрязнения пола, а также другая полезная информация. Минус дисплея — обозначения понятны, но не переведены на русский язык.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Контейнер для грязи снимается с помощью рычажка — его нужно надавить и потянуть на себя. Здесь же на верхушке расположен съемный фильтр.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

На верхней поверхности насадки для уборки расположен отсек для воды. Он также снимается с помощью рычажка. Такая конструкция удобна для пополнения пылесоса водой и моющим средством.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

В целом вся конструкция интуитивно понятная. Со всеми деталями сборки можно разобраться без инструкции. Также отметим качественные материалы и хорошую сборку. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу.

Буквально несколько слов о зарядной станции. Она выполнена из черного матового пластика. Шнур питания встроен непосредственно в базу. На наш взгляд, лучше сделать отключаемый кабель питания, чтобы его можно было без проблем заменить самостоятельно.

Уборка и функциональность

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro предлагает четыре режима уборки: автоматический, максимальный, сухой и пользовательский. Автоматический режим подбирает уровень влажности и мощность всасывания в зависимости от загрязнения пола. Для наиболее тщательной уборки лучше воспользоваться максимальным режимом.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

К слову о функции определения уровня загрязнения, для ее работы используется датчик iLoop Smart Sensor. Сенсор распознает влажную и сухую грязь и прочий мусор. Полученные данные позволяют регулировать мощность всасывания, скорость вращения роликов и расход воды.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Мы протестировали пылесос в разных сценариях и он хорошо справляется с сухим и влажным загрязнением. К примеру, устройство можно использовать для быстрой локальной уборки, когда, например, пролил соус на кухонный пол.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Стоит отметить, что для тщательной уборки влажных загрязнений иногда требуется несколько проходов с подъемом чистящей насадки. Например, если разлить суп на плиточный пол.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Технология Tineco HyperStretch с трехкамерной системой разделяет грязную воду, твердые частицы и воздух. В процессе жидкость изолируется, чтобы не попасть в двигатель. Все это работает даже в горизонтальном режиме уборки, например, во время мытья пола под кроватью.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Безрамочная конструкция щетки позволяет проводить тщательную уборку в углах, а также вдоль стен и плинтусов. 

После уборки щетка остается чистой. Для этого на нее равномерно подается чистая вода, а затем специальный скребок отжимает грязную жидкость.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

По окончании уборки Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro устанавливается на зарядную станцию. Там включается система самоочистки FlashDry. Она с помощью нагретого до 85°C воздуха очищает щеточный валик и внутренние компоненты. Затем начинается сушка, которая препятствует появлению неприятных запахов.

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

Стоит отметить, что пылесос поддерживает подключение к мобильному приложению. Оно позволяет отслеживать прогресс уборки и управлять настройками устройства. Однако практической пользы в приложении мы не увидели. Кнопки переключения основных функций и так находятся в прямом доступе на ручке пылесоса.
По итогу тестирования можно сказать, что пылесос качественно справляется с сухой и влажной уборкой помещения. Особенно порадовала простота его эксплуатации. Из минусов нужно отметить, что Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro не очень подходит для очистки ковровых покрытий. Его рабочая среда — твердые поверхности, например, паркет, ламинат, плитка и прочее.

Что в итоге

Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro

К выходу этого обзора стоимость Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro варьируется в пределах до 47 000 рублей в зависимости от площадки. За что похвалим? Главное преимущество пылесоса — качественная уборка и возможность ее вести в горизонтальном режиме. Также хочется отметить простоту сборки и эксплуатации. Разобраться со всеми возможностями устройства можно без предварительного погружения в инструкцию. Также к плюсам добавим станцию самоочистки.

Не обошлось и без минусов. К недостаткам припишем: отсутствие локализации дисплея на русский язык, встроенный шнур питания в зарядную станцию, а также пылесос не подходит для чистки ковровых покрытий. 
