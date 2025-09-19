Обзор вертикального пылесоса Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro





Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro — пылесос, который станет основой для сухой и влажной уборки у вас дома. Он идеально скользит по полу, хорошо справляется с грязью и оставляет после себя сухую поверхность. А еще пылесос прост в управлении, сам чистит и сушит рабочую насадку. Какие еще есть подробности? Рассказываем в этом обзоре.

Tineco — международная компания, датой основания которой назван 1998 год. В 2013-м бренд представил первый вертикальный беспроводной пылесос. Филиалы компании есть практически по всему миру.Бренд Tineco специализируется на бытовой технике для домашней уборки.Комплект поставки Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro внушительный. В коробке: пылесос, подставка-зарядное устройство, дополнительная щетка, щетка для очистки, средство для очистки, сухой фильтр, инструкция.Главное преимущество Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro — возможность раскладываться на 180 градусов. Это позволяет убираться под мебелью, что значительно упрощает процесс.Габариты устройства составляют 111 × 22 × 26,7 см, а вес — 4,3 кг. Квартиру с небольшой жилой площадью (до 45 м²) можно убрать за раз и не устать. Убирать жилье с площадью поболее придется в несколько заходов — заодно и небольшой домашний фитнес получится.Ручка пылесоса удобно ложится в руку. На ней размещены четыре клавиши, в том числе кнопка включения пылесоса.Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro оснащается цветным экраном. На нем отображаются уровень заряда, активный режим работы, уровень загрязнения пола, а также другая полезная информация. Минус дисплея — обозначения понятны, но не переведены на русский язык.Контейнер для грязи снимается с помощью рычажка — его нужно надавить и потянуть на себя. Здесь же на верхушке расположен съемный фильтр.На верхней поверхности насадки для уборки расположен отсек для воды. Он также снимается с помощью рычажка. Такая конструкция удобна для пополнения пылесоса водой и моющим средством.В целом вся конструкция интуитивно понятная. Со всеми деталями сборки можно разобраться без инструкции. Также отметим качественные материалы и хорошую сборку. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу.Буквально несколько слов о зарядной станции. Она выполнена из черного матового пластика. Шнур питания встроен непосредственно в базу. На наш взгляд, лучше сделать отключаемый кабель питания, чтобы его можно было без проблем заменить самостоятельно.Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro предлагает четыре режима уборки: автоматический, максимальный, сухой и пользовательский. Автоматический режим подбирает уровень влажности и мощность всасывания в зависимости от загрязнения пола. Для наиболее тщательной уборки лучше воспользоваться максимальным режимом.К слову о функции определения уровня загрязнения, для ее работы используется датчик iLoop Smart Sensor. Сенсор распознает влажную и сухую грязь и прочий мусор. Полученные данные позволяют регулировать мощность всасывания, скорость вращения роликов и расход воды.Мы протестировали пылесос в разных сценариях и он хорошо справляется с сухим и влажным загрязнением. К примеру, устройство можно использовать для быстрой локальной уборки, когда, например, пролил соус на кухонный пол.Стоит отметить, что для тщательной уборки влажных загрязнений иногда требуется несколько проходов с подъемом чистящей насадки. Например, если разлить суп на плиточный пол.Технология Tineco HyperStretch с трехкамерной системой разделяет грязную воду, твердые частицы и воздух. В процессе жидкость изолируется, чтобы не попасть в двигатель. Все это работает даже в горизонтальном режиме уборки, например, во время мытья пола под кроватью.Безрамочная конструкция щетки позволяет проводить тщательную уборку в углах, а также вдоль стен и плинтусов.После уборки щетка остается чистой. Для этого на нее равномерно подается чистая вода, а затем специальный скребок отжимает грязную жидкость.По окончании уборки Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro устанавливается на зарядную станцию. Там включается система самоочистки FlashDry. Она с помощью нагретого до 85°C воздуха очищает щеточный валик и внутренние компоненты. Затем начинается сушка, которая препятствует появлению неприятных запахов.Стоит отметить, что пылесос поддерживает подключение к мобильному приложению. Оно позволяет отслеживать прогресс уборки и управлять настройками устройства. Однако практической пользы в приложении мы не увидели. Кнопки переключения основных функций и так находятся в прямом доступе на ручке пылесоса.По итогу тестирования можно сказать, что пылесос качественно справляется с сухой и влажной уборкой помещения. Особенно порадовала простота его эксплуатации. Из минусов нужно отметить, что Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro не очень подходит для очистки ковровых покрытий. Его рабочая среда — твердые поверхности, например, паркет, ламинат, плитка и прочее.К выходу этого обзора стоимость Tineco Floor One S6 Clean Stretch Pro варьируется в пределах до 47 000 рублей в зависимости от площадки. За что похвалим? Главное преимущество пылесоса — качественная уборка и возможность ее вести в горизонтальном режиме. Также хочется отметить простоту сборки и эксплуатации. Разобраться со всеми возможностями устройства можно без предварительного погружения в инструкцию. Также к плюсам добавим станцию самоочистки.Не обошлось и без минусов. К недостаткам припишем: отсутствие локализации дисплея на русский язык, встроенный шнур питания в зарядную станцию, а также пылесос не подходит для чистки ковровых покрытий.