Топ Ган на болидах: обзор фильма «Формула 1» с Брэдом Питтом





25 июня в мировой прокат вышел спортивный экшен «Формула 1». Рассказываю, каким получился фильм от режиссера «Топ Ган: Мэверик» с Брэдом Питтом и бюджетом в 200 миллионов долларов. 25 июня в мировой прокат вышел спортивный экшен «Формула 1». Рассказываю, каким получился фильм от режиссера «Топ Ган: Мэверик» с Брэдом Питтом и бюджетом в 200 миллионов долларов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Вступление

Сюжет

F1 — фильм для фанатов

Не все так гладко, но это мелочи

F1 — фильм для всех

Впечатления

Киноделы обычно не балуют нас картинами о Формуле 1. Оно и понятно — куча юридических тонкостей, техническая сложность съемок и высокий риск провала. Поправить положение взялся Джозеф Косински — режиссер улетного «Топ Ган: Мэверик». К нему присоединились Джерри Брукхаймер в качестве продюсера, композитор Ханс Циммер и дуэт Брэда Питта и Хавьера Бардема. За сборку звездного болида взялись Apple и Warner Bros. Пересек ли фильм финишную черту или съехал на обочину? Об этом свежий обзор без спойлеров.Стартует фильм не с заявленной Формулы 1, а с 24 часов Дейтоны. Абсолютно другие машины, заезд скорее на выносливость, чем на чистую скорость. Нам представляют этакого расслабленного чувака, живущего в фургоне, который умывается ледяной водой, выходит на трек с шутками-прибаутками и играючи захватывает лидерство. Знакомьтесь, Сонни Хейс (Брэд Питт). Он не выходит на подиум получать заслуженную награду, просит только гонорар и отправляется в путь. Из прощального разговора мы понимаем, что это стиль жизни: «Пришел, увидел, победил». А потом двинулся к следующей вершине.На этом этапе появляется Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) — коллега, который гонялся вместе с нашим героем в юности, а сейчас — респектабельный бизнесмен и владелец команды APXGP (кстати, рабочим названием фильма было как раз «Апекс»). В итоге Сонни становится вторым пилотом и негласным наставником молодого коллеги Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Сначала они входят в конфликт, как и ожидалось, слышим шутки про стариков и наблюдаем, как мама заставляет Джошуа извиниться. Мимолетом рассказывается, что Сонни уже садился за руль болида, даже планировал соревновать с Сенной и Шумахером. Но автогонки — опасный спорт, он был молод, хотел рисковать: вылетел с трассы, разбил машину и свой позвоночник.Спустя n-ное количество экранного времени и сюжетные перипетии мы видим уже не просто двух пилотов, а сплоченную команду — и конструкторы, и механики, и сами гонщики поставили себе цель выиграть.И если «Формула 1» буквально повторяет каждый второй фильм со спортивным сюжетом, то столь детальным наполнением похвастаться могут далеко не многие — факты и проработанность деталей особенно восхитят болельщиков «королевских гонок».Съемки проходили на настоящих трассах, в сердцах любителей Формулы 1 должны были в секунду отозваться Сильверстоун, Монца, Хунгароринг и Спа-Франкоршам. А появление даже на секунду в кадре Алонсо, Леклера, Хемильтона, Сайнса, Ферстаппена и других любимых гонщиков заставляет силой давить в себе желание пищать от восторга. Некоторым — представителям команд-гигантов Фредерику Вассеру, Заку Брауну, Кристиану Хорнеру и Тотто Вольфу — даже дали реплики. Во время заезда в Италии показали толпу фанатов с огромным флагом Феррари — это традиционно происходит на родной для команды трассе, недаром красные машины в реальности побеждали в Монце больше всех раз.Следует отдать должное съемочной группе и боссам из ФИА, которые пошли навстречу. Съемки проходили на натуре, машины выдуманной команды выставлялись на стартовой решетке вместе с настоящими во время подготовки к старту. Даже боксы выделили, чтобы можно было органично влиться атмосферу и показать реальный паддок. Кстати об этом — питстопы в фильме проводили не актеры, а настоящие механики.Льюис Хэмилтон, про которого Apple снимает документалку, выступил сопродюсером фильма. Также как Стефано Доменикали, долгие годы стоявший у руля Феррари, а с 2020 года — президент и исполнительный директор всей Формулы 1. Но именно Хэмилтон давал актерам мастер-класс по скоростному вождению и, как говорят, утверждал на роль Демсона Идриса. Возможно, тут можно провести параллели — экранный Джошуа Пирс очень близок с матерью, а менеджером работает его кузен, в реальной же жизни в начале карьеры менеджером Льюса Хэмилтона был Энтони, его отец.Поскольку у актеров нет суперлицензии (только с ней можно управлять болидом Формулы 1), для съемок модифицировали шасси из Формулы 2. Тут большую помощь оказал Мерседес — чей значок и красуется на комбинезонах и машине Апекса.И если с точки зрения съемки вопросов нет, то к сюжету они имеются.В Формуле 1 очень много правил. Если вы фанат и знакомы с ними, то некоторые стратегии, показанные в фильме, вызовут улыбку, другие — возмущение (ведь это нарушение и за это положен штраф!). Например, выезд машины безопасности, которая собирает пелетон, красные флаги, система шин и возможности их сменить. Однако всё это либо поясняется, либо не несет важности для неискушенного зрителя.Удивителен выбор актера на главную роль. Брэду Питту за 60, пусть он в отличной форме, но будь речь о реальном мире, он определенно не смог бы тягаться с молодежью. Возрастные стартовавшие гонщики (50-55 лет) выходили на трассу в 1950-х. Это были другие скорости и перегрузки.И ситуация на грани фантастики — обгоны лидеров чемпионата второсортной командой. В самом начале фильма нам сообщили, что APXGP плетется в конце турнирной таблицы, не попадает даже в десятку и возможно расстанется со своими пилотами из-за банальной смены руководства и владельца. История на экране — духоподъемная, но сказочная. Ни при каких тактиках питстопов невозможно команде-неудачнику обойти пилотов из топовых команд на трассе. Здесь же нам показывают борьбу на равных, где побеждает тот, кто водит смелее. Хотя у Сони был перерыв пилотирования длительностью 30 лет, он играючи влился в ритм и утер нос молодежи на самых быстрых в мире машинах.Впрочем, чтобы получить удовольствие от фильма, не обязательно разбираться в тонкостях самого дорогого спорта в мире, и в этом его главное преимущество.Если абстрагироваться от всех нюансов и гоночных правил, Джозеф Косински смог повторить, а в некотором роде превзойти триумф «Топ Ган: Мэверик» — главные маркеры сюжета очень схожи, словно писались по выверенной формуле. Тут и главный персонаж с огнем в глазах и жаждой скорости в душе, и противостояние поколений, и романтическим линиям нашлось место. Однако ближе к развязке уровень накала возрастает похлеще схватки в воздухе с Томом Крузом у штурвала.Через персонажей авторы фильма смогли достичь максимального напряжения сразу на нескольких уровнях. Для одного истинная победа — иметь возможность гонять и покорить все доступные машины, для второго — понимание, что слава и атрибуты достигаторства не являются главным в жизни. Третий в сложную минуту позвал на помощь друга и не прогадал. Между тем, на кону существование. И ставки слишком высоки, чтобы рисковать, так быть может лучшая стратегия — сбавить скорость и финишировать вторым?С точки зрения картинки приземленная «Формула 1» тоже выигрывает у военного блокбастера. Камера в кабине во время реального полета была безусловно эффектным шагом, но нашпигованный камерами болид создает бесподобную динамику.Актеры отыграли по полной: Питт в отличной форме и не потерял присущей ему харизмы, Демсон Идрис комплексно прошел путь к осознанию, что быть гонщиком и имиджевые тусовки — разные вещи. Психологическое давление, под которым находится персонаж Хавьера Бардема, можно буквально прочувствовать на себе. Обидно лишь вклад Ханса Циммера — его саундтрек сложно назвать выдающимся или запоминающимся.«Формула 1» — это безусловно маркетинговый проект. Это один большой рекламный ролик хронометражем почти три часа. На фоне логотипов и упоминаний значимых для F1 персон, пара-тройка кадров с Apple AirPods Max — капля в море. Но для рядового зрителя это вряд ли имеет какое-либо значение, когда на деле идет такой накал страстей.Джозеф Косински в очередной раз смог упаковать банальный, без лишней претенциозности сюжет в технически идеальную оболочку. Фильм словно гонка — аккуратно стартует, но ближе к середине заезда стремительно рвет вперед. А главный участник, что сидит за рулем — сам зритель.