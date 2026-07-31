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Больше, чем просто экран: обзор 144-герцового MiniLED-телевизора Toshiba Z680SE

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Серия телевизоров Toshiba Z680SE ориентирована на требовательных потребителей, для которых важны большой размер экрана, высокая детализация динамических сцен, объемное звучание и адаптивность к современным игровым консолям.

В модельный ряд вошли четыре диагонали, позволяющие оптимально интегрировать устройство в различные по площади помещения:
  • 55″ (физический размер экрана — 139 см);
  • 65″ (физический размер экрана — 164 см);
  • 75″ (физический размер экрана — 189 см);
  • 85″ (физический размер экрана — 215 см).

Содержание

Технические характеристики

  • Тип матрицы и подсветка: ЖК (VA) с подсветкой MiniLED и слоем квантовых точек (QLED)
  • Разрешение: 4K Ultra HD (3840 × 2160)
  • Частота обновления: 144 Гц (с поддержкой VRR в игровом режиме Game Mode Pro)
  • Процессор обработки изображения: REGZA AI Engine ZRI Gen3
  • Поддержка HDR: Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG
  • Аудиосистема: 2.1-канальная (стереодинамики + встроенный низкочастотный динамик REGZA), поддержка Dolby Atmos и DTS:X
  • Операционная система: VIDAA U9.0
  • Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
  • Разъемы: 4 x HDMI (включая HDMI 2.1 с поддержкой eARC, ALLM, VRR 144 Гц), 2 x USB, LAN, CI+ слот, оптический выход, выход на наушники

Комплектация и дизайн


Комплект поставки стандартен для современных ТВ высокого класса: сам телевизор, двухпозиционные металлические стойки-ножки, кабель питания, пульт с батарейками и документация. Отдельно отмечу продуманную конструкцию подставки у старших диагоналей: ножки можно смонтировать ближе к центру или разнести по краям, если длина вашей ТВ-тумбы ограничена.

Внешне телевизор Toshiba Z680SE выдержан в строгом, почти минималистичном стиле. Рамки вокруг матрицы тонкие, металлический ободок аккуратно обрамляет лицевую панель. Нижняя плашка едва заметно выдается вперед — там спрятаны датчики освещенности, микрофон для голосового управления и аккуратный светодиод состояния.


Толщина корпуса разумная для ТВ с технологией MiniLED: локальное затемнение требует размещения массива микроскопических светодиодов прямо за матрицей, поэтому ультратонких «бритвенных» форм здесь нет, зато есть правильный теплоотвод и жесткость конструкции. 

Задняя панель выполнена из качественного текстурированного пластика. Все порты смотрят вбок или вниз, что сильно упрощает монтаж на стену с помощью стандартного крепления VESA.

Экран и изображение



Главный козырь серии Toshiba Z680SE — сочетание подсветки MiniLED и технологии квантовых точек Quantum Dot. Вместо нескольких крупногабаритных светодиодов по периметру или в массиве Direct LED, здесь используются тысячи миниатюрных излучателей, объединенных в изолированные зоны локального затемнения.

Что это дает в жизни? В первую очередь — глубокий черный цвет и отсутствие неприятных «ореолов» (halo-эффекта) вокруг ярких объектов на темном фоне. Когда вы смотрите фильм с субтитрами или сцену в космосе, черные участки остаются действительно черными, а не темно-серыми. 

Пиковая яркость достигает 800 нит (в топовой 85-дюймовой версии), чего с запасом хватает для правильного раскрытия HDR-контента даже в залитой солнечным светом гостиной.

За финальную картинку отвечает чип REGZA AI Engine ZRI Gen3. Алгоритмы не просто «крутят» контраст, а распознают типы объектов на экране. Лица сохраняют естественные оттенки кожи без ухода в ядовитый морковный цвет, а трава на футбольном матче не превращается в однородное зеленое пятно. 



Пакет Total HDR Solution Pro закрывает все возможные форматы: от Dolby Vision IQ до HDR10+ Adaptive. Встроенный датчик освещенности подстраивает цветовой баланс и яркость под текущие условия в комнате, так что ночью ТВ не выжигает глаза, а днем не теряет детали в тенях.

Отдельного внимания заслуживает герцовка. Нативная частота панели составляет 144 Гц. Для геймеров с ПК или консолями последнего поколения это весомый аргумент.

В игровом режиме Game Mode Pro задействуется адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium, переменная частота VRR и режим низкой задержки ALLM. Картинка идет плавно, без разрывов кадров и с мгновенным откликом на действия геймпада.

Звук



Обычно покупатели современных плоских панелей сразу закладывают в бюджет покупку стороннего саундбара. В случае с Toshiba Z680SE с этим можно не спешить. Инженеры установили сюда полноценную систему звука 2.1: стереопару дополняет отдельный низкочастотный динамик REGZA на задней стенке.

Низкие частоты ощущаются физически: в боевиках взрывы звучат весомо и плотно, а в музыкальных треках появляется упругий бас. Система настройки Room Acoustic Optimizer с помощью тестовых сигналов калибрует эквалайзер под акустику вашей комнаты, сглаживая отражения от стен. 

Поддержка Dolby Atmos и DTS:X дает честный объем, хотя полноценную акустику 5.1 с физическими тылами она, естественно, не заменит. Зато для повседневного просмотра кино, сериалов и игр мощности встроенной системы хватает с запасом.

Железо и софт



Телевизор работает под управлением операционной системы VIDAA U9.0 — это одна из самых быстрых оболочек. Интерфейс стартует буквально за пару секунд после холодного включения, меню перелистывается без фризов и задержек.

Все популярные российские онлайн-кинотеатры и видеосервисы предустановлены из коробки или скачиваются из встроенного магазина приложений. Главный экран показывает рекомендованные фильмы и шоу на основе предпочтений пользователя.

По части коммуникаций полный порядок: поддержка актуального стандарта Wi-Fi 6E гарантирует устойчивый стриминг тяжелых 4K HDR-файлов без проводов, а Bluetooth 5.3 позволяет подключить сразу пару беспроводных наушников без рассинхронизации звука. Для поклонников проводной акустики предусмотрен HDMI с eARC и оптический аудиовыход.

Пульт дистанционного управления

Пульт аккуратный, выполнен из качественного пластика. Он работает как по ИК-каналу, так и через Bluetooth. Для первичного сопряжения достаточно зажать соответствующую клавишу.

Эргономика продуманная: навигационный блок легко нащупывается в темноте, есть выделенные кнопки для быстрого запуска популярных стриминговых сервисов. 

В пульт встроен микрофон для голосового управления. Голосовой помощник корректно распознает русскую речь, помогая искать фильмы по названиям или актерам, менять громкость и переключать источники сигнала.

Итоги



Toshiba Z680SE оставил впечатления универсального устройства за свою стоимость.

Преимущества:
  • Качество картинки: сочетание подсветки MiniLED, локального затемнения и квантовых точек (Quantum Dot) обеспечивает высокую яркость, глубокий контраст и сочные, естественные оттенки, раскрывая потенциал форматов Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive.
  • Вычислительная платформа: процессор REGZA AI Engine ZRI Gen3 на базе чипсета MediaTek Pentonic 800 (MT9655) обеспечивает быструю обработку видеопотока, качественный апскейлинг контента и молниеносную работу смарт-интерфейса VIDAA U9.0.
  • Геймерские возможности: наличие четырех полноценных портов HDMI 2.1, частота обновления до 144 Гц VRR, поддержка AMD FreeSync Premium и режим ALLM обеспечивают комфортный игровой процесс с минимальными задержками ввода.
  • Встроенный звук с глубоким басом: многоканальная система формата 2.1 со встроенным сабвуфером REGZA Low-Frequency Woofer мощностью 25 Вт и алгоритмами Dolby Atmos избавляет от необходимости приобретать базовый внешний саундбар.
  • Эргономика и безопасность: встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой двух диапазонов (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.3 для беспроводных аксессуаров, гибкая конструкция подставки, наличие двойного тюнера в модели 75″, а также продуманная система защиты от опрокидывания — всё это подчеркивает надежность серии.
Если вы ищете современную 4K-панель для гостиной, которая одинаково хорошо справляется со спортивными трансляциями, кино в HDR-формате и динамичными играми, Toshiba Z680SE выглядит привлекательным претендентом на покупку.

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