Обзор робота-пылесоса Trouver Z60 Ultra Roller





Сегмент флагманских роботов-пылесосов давно превратился в гонку вооружений. Сначала мы радовались просто тому, что девайс не застревает под диваном, потом привыкли к лидарам, а теперь требуем, чтобы он сам стирал тряпки и не заставлял нас раз в неделю срезать намотавшиеся волосы со щетки.

Содержание

Технические характеристики

Мощность: 75 Вт

Мощность всасывания (Па): 28000 Па

Объем пылесборника: 0,21 л

Объем пылесборника базы: 3,2 л

Бак для чистой воды: 0,11 л

Бак для использованной воды: 0,11 л

Время уборки максимальное: 180 мин

Объем резервуара базы с чистой водой: 4 л

Объем резервуара базы с грязной водой: 3,5 л

Голосовой помощник: Google Assistant, Siri, Алиса

Навигационная система: LiDAR

Фильтр: HEPA

Емкость аккумулятора: 6400 мAч

Время заряда максимальное: 270 мин

Размеры базы: 390 x 545 x 463 мм

Комплектация и дизайн

Бак для чистой воды на 4 литра: этого объема хватает на несколько полноценных циклов уборки большой квартиры.

Бак для отработанной воды на 3,5 л.

Мешок для пыли на 3,2 литра: с учетом плотности прессования мусора, заглядывать туда придется раз в два месяца.

Функциональность

История уборок

Уборка по расписанию

Настройка ковров — можно выбрать поведение работа при заезде на ковровое покрытие

Информация об использовании аксессуаров — приложение подскажет, когда заменить фильтр, боковую щетку и прочие расходники

Уборка

Самоочистка: мусор из робота перекачивается в герметичный мешок.

Промывка швабры: база использует чистую воду из своего резервуара.

Сушка горячим воздухом: после мойки ролик сушится, что предотвращает появление неприятного запаха и размножение бактерий. Есть дополнительная опция обработки ультрафиолетом.

Автономная работа

Итоги

Мощность: 28 000 Па справляются с любыми типами загрязнений на любых покрытиях.

Гигиена: промывка и сушка швабр на базе избавляют от запахов и необходимости стирать тряпки вручную.

MaxiReach Tech: чистые полы вплотную к плинтусам — редкость для роботов, но здесь это стандарт.

Умная щетка: минимизирует наматывание волос, экономя ваше время на обслуживании.

Экосистема: поддержка Алисы и других ассистентов делает управление бесшовным.

Владельцам маленьких студий: база занимает приличное пространство, для условно 20-метровой квартиры такой комбайн может быть избыточным.

Тем, кто боится шума: процесс самоочистки пыли на базе довольно шумный (хотя и короткий), запустить его незаметно, пока кто-то спит в той же комнате, не получится.

Trouver Z60 Ultra Roller — это как раз тот случай, когда инженеры решили закрыть все «боли» пользователя одним махом. Здесь и экстремальная мощность, и база-комбайн, и та самая щетка-роллер, которая промывается в процессе прокручивания ролика, чтобы мыть пол, не размазывая грязь. Разбираемся, как это работает на практике.Комплект поставки Trouver Z60 Ultra Roller впечатляет. В коробке: сам робот-пылесос, станция самоочистки, инструкция, две дополнительных основные щетки, две дополнительных боковые щетки, три мешка для мусора, три дополнительных роликовых швабры, чистящее средство, средство для устранения запаха от домашних животных и три HEPA-фильтра. Если честно, я уже и забыл, с какими моделями видел такую же комплектацию. За такой подход бренд получает от меня первый лайк.Trouver Z60 Ultra Roller выглядит ровно так, как должен выглядеть современный хай-тек девайс. Никаких лишних хромированных вставок или аляпистых индикаторов.Робот выполнен в классическом форм-факторе «таблетки» с выступающей башней лидара. Сверху расположены кнопки управления, но, скорее всего, вы нажмете их всего один раз при первой настройке, так как всё управление уходит в смартфон или к голосовому помощнику.Высота базовой станции в 54,5 см намекает на то, что место под нее нужно выбирать заранее, желательно не под низкими полками. Дизайн лаконичный: верхняя крышка скрывает баки для воды, а за фронтальной панелью прячется мешок для сбора пыли и контейнер для чистящих средств.Важный момент по габаритам: Учитывайте размеры базы (390 x 545 x 463 мм). Ей нужно место с небольшим запасом по бокам для корректной парковки робота. В узкий шкаф или под совсем низкую тумбу ее не спрячешь, но лаконичный дизайн позволяет ей органично смотреться просто в углу комнаты.Внутри базы всё устроено по принципу «поставил и забыл»:Главная фишка конструкции скрыта на тыльной стороне робота — это двойная щетка DuoBrush. В отличие от стандартных щетинных аналогов, здесь используется механизм, который активно противостоит наматыванию волос. Если у вас дома есть домашние животные или члены семьи с длинными волосами, вы оцените это решение уже через пару дней.Щетка Trouver Z60 Ultra Roller получила технологию защиты ковров AutoShield. Она скрывает ролик-швабру специальным щитом, что вода и чистящие средства не попадали на ковровый ворс.Сначала отнесся к швабре в формате ролика со скепсисом. Мне казалось, что она плохо будет справляться в углах. На деле все оказалось иначе. Ролик-швабра и боковая щетка за счет технологии MaxiReach выдвигается вбок, что позволяет очищать труднодоступные места.Еще одно решение, которое заслуживает отдельного упоминания — Trouver Z60 Ultra Roller буквально умеет шагать. Система навигации распознает препятствия и робот приподнимается на шасси, чтобы преодолеть небольшие перепады высоты. Для меня это важно, поскольку между комнатами есть небольшие порожки и другие модели там периодически тупят.Вся функциональность устройства раскрывается в приложении Trouver, которое доступно на iOS и Android. Сразу стоит отметить приятный интерфейс софта. Как в случае с комплектом поставки, для меня это еще раз демонстрирует, что производитель продумывает все до мелочей, а значит заинтересован в «длительной игре».Подключается пылесос в несколько этапов. В приложении скандируем QR-код под крышкой робота, а затем предоставляем ему доступ к Wi-Fi. Важно: Trouver Z60 Ultra Roller, как и большинство устройств умного дома, работает только в сетях 2,4 ГГц.Также я рекомендую создавать учетную запись в приложении вместо быстрого входа с аккаунтом Apple или Google. Так подключиться к Алисе проще — с помощью логина и пароля. Если не планируете использовать робот с голосовым помощником Яндекса, можно проигнорировать эту рекомендацию.Приложение отображает статус устройства и уровень заряда, а также карту вашего помещения. Карту можно редактировать: устанавливать зоны или виртуальные границы.Также в приложении можно настраивать уборку (режим, мощность всасывания, уровень влажности, маршрут и тд) и работу станции.Для меня одной из важных фишек робота-пылесоса стало наличие камеры. У нас дома живут кошка и кот. С помощью камеры мы с женой, находясь в поездке, можем шпионить за своими животными, или просто проверять состояние квартиры. Самое главное, что есть подсветка — коты не спрячутся.Помимо всего вышеперечисленного, есть все необходимые и привычные функции:За навигацию отвечает LiDAR, который сканирует пространство на 360 градусов. При первом запуске робот не начинает хаотично биться об углы, а методично строит карту помещения. В приложении можно увидеть, как он отрисовывает комнаты, определяет препятствия и планирует маршрут. Благодаря лидару пылесос прекрасно ориентируется в темноте — для него не проблема заехать под кровать ночью и выйти оттуда без посторонней помощи. К слову, устройство обладает подсветкой, которая подсвечивает особо темные уголки.Интеграция с умным домом здесь полная. Если вы пользуетесь Алисой, Siri или Google Assistant, робота можно просто попросить «прибраться на кухне». Это не игрушка, а реальный сценарий: когда вы рассыпали крупу, проще сказать фразу голосом, чем искать смартфон.Также стоит отметить, что в пылесос встроен собственный голосовой помощник. Поэтому для управления голосом не обязательна привязка к системам умного дома. Достаточно после настройки просто сказать: «Эй, трувер, запусти уборку».Переходим к главному. Цифра в 28 000 Па в графе «мощность всасывания» выглядит внушительно. В реальности это означает, что роботу не нужно проходить по одному и тому же месту дважды, чтобы собрать тяжелый мусор вроде песка или мелких камней в прихожей.Система основных щеток эффективно «прочесывает» напольное покрытие. Система фильтрации HEPA гарантирует, что мелкие частицы и аллергены останутся внутри пылесборника, а не вылетят обратно в воздух. Это критически важно для аллергиков.Объем пылесборника в самом роботе небольшой — всего 0,21 л, но это не имеет значения, так как после каждой уборки (или даже в процессе) он сбрасывает мусор в большой мешок на базе. Процесс самоочистки громкий, длится около 10-15 секунд, но зато почти полностью освобождает вас от контакта с пылью.Что касается влажной уборки, для себя сделал вывод, что модель с роликовой шваброй эффективнее справляется с загрязнением по сравнению с дисковыми аналогами. Ролик промывается в режиме реального времени, прямо во время уборки, а полы благодаря этому становятся чище.Объем бака для воды в самом роботе составляет 0,11 л для чистой и столько же для отработанной. Это «буферные» емкости, которые постоянно пополняются и опорожняются на базе. Это позволяет швабрам всегда оставаться чистыми в процессе уборки, а не размазывать грязь из первой комнаты по всей квартире.В целом качеством уборки я остался доволен: «слепых» зон мало, не возникает желания проходить какие-либо участки дополнительно. Робот значительно растягивает периоды между генеральными уборками, которых он заменить полностью не сможет, поскольку устройство предназначено в первую очередь для поддержки чистоты.После завершения цикла начинается самое интересное:Аккумулятор на 6400 мАч обеспечивает до 180 минут работы. В переводе на «человеческий» — это уборка квартиры площадью 100-120 кв. метров в стандартном режиме с запасом. Если заряд упадет до критического уровня, робот сам вернется на базу, «подкрепится» и продолжит с того места, где остановился.Полная зарядка занимает около 4,5 часов (270 минут). Это стандартный показатель для таких емких батарей. Учитывая, что робот большую часть времени проводит на базе, вопрос скорости зарядки не стоит остро — он всегда готов к работе.К слову, если захотите увеличить срок службы аккумулятору, в приложении доступна опция ограничения заряда. Можно установить верхнюю планку до 90 или 80 процентов — таким образом батарея не будет проходить полный цикл, что в теории продлит ей жизнь.Trouver Z60 Ultra Roller — это устройство для тех, кто хочет делегировать уборку. К выходу этого обзора стоимость устройства составляет 150 000 рублей. За этот прайс модель предлагает очень щедрую комплектацию, приятный дизайн, хорошую сборку, удобное приложение, достойную функциональность и конечно же качественную уборку.Trouver Z60 Ultra Roller — это честный флагман. Он берет на себя не только всасывание пыли, но и самый неприятный этап — обслуживание самого себя. Если ваш бюджет позволяет выйти за рамки базовых моделей, этот робот станет полезным приобретений для дома, которое реально освобождает несколько дополнительных часов личного времени в неделю.