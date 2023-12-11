Обзор компактного ирригатора usmile CY1, который можно брать с собой куда угодно

В 2023 году мы подробно рассказывали о гаджетах для ухода за полостью рта от бренда usmile. Недавно подробно рассказали в обзоре про умную зубную щетку Y10 Pro. Теперь настало время поделиться опытом использования ирригатора usmile CY1.
Ирригатор — важная составляющая для ухода за полостью рта. Он отлично дополняет щетку и зубную нить для устранения налета. Если использовать вместе эти три компонента для гигиены полости рта, то можно будет в перспективе неплохо сэкономить на визитах к стоматологам.
Комплектация и дизайнВ коробке usmile CY1 вы найдете: ирригатор, три сменные насадки, провод USB-С и документацию. К слову, инструкция есть и на русском языке.
Давайте немного подробнее о насадках для начала, поскольку в комплекте их три штуки и это не просто для количества:
- Чистящая — универсальная насадка, которая подойдет для использования на каждый день
- Бережная — на эту насадку стоит обратить внимание пользователям с чувствительными деснами и зубами
- Ортодонтическая — специализированная насадка, которую нужно использовать с брекетами
Корпус usmile CY1 очень компактный. У него приятная матовая поверхность. Отверстия для воды и зарядки закрывают специальные заглушки. К слову, имеется степень защиты IPX7, а это значит, что прибор не боится погружений в воду до получаса. Ирригатор приятно использовать, а потом просто промыть под струёй холодной воды и не переживать за то, что влага может попасть внутрь устройства.
Благодаря компактному корпусу и легкой конструкции ирригатор не займет много места в вашем чемодане и даже в ежедневном рюкзаке для повседневного использования. Таким образом его без проблем можно брать в поездки и продолжать правильный уход за полостью рта.
ФункциональностьНепосредственно перед использованием корпус usmile CY1 нужно раздвинуть и залить в образовавшийся резервуар вод с помощью верхнего клапана. После применения ирригатор можно разложить на две части и промыть водой, а затем по необходимости просушить — там не будет скапливаться влага.
Помимо клапана для налива воды, в верхней части ирригатора расположена кнопка для смены насадок. Её очень сложно спутать с чем-либо еще, поскольку она стальная. Нажатием кнопки освобождается фиксатор и можно менять насадку. Благодаря конструкции со сменными насадками устройство могут использовать несколько членов семьи — у каждого будет своя чистящая насадка.
На противоположной стороне от кнопки фиксатора расположился зарядный порт USB-С. Напомню, он, как и клапаны, защищен резиновой заглушкой. Если брать ирригатор с собой в поездку, то сменную насадку можно хранить в отсеке верхнего клапана.
Управляется ирригатор с помощью двух клавиш, которые расположены прямо под кнопкой для смены насадок. Верхняя включает устройство, а нижняя позволяет менять режимы работы. Доступны следующие: массаж, мягкий, обычный и сильный. Различаются они мощностью подачи воды.
ЧисткаСтандартная чистка занимает 2 минуты. Встроенный таймер позволяет отслеживать время. После запуска ирригатор автоматически отключится.
Для комфортной чистки лучше использовать воду в пределах от 30 до 40ºC. Я использовал ирригатор два раза в день после чистки щеткой.
Если вы до этого не пользовались ирригаторами, то рекомендуется начинать с самого слабого режима, а затем по ощущениям подбирать наиболее комфортный.
Работает usmile CY1 очень просто. Набираем воду, вставляем насадку в рот и направляем струю перпендикулярно зубам, а для начала лучше пройтись по щелям между ними.
При использовании ирригатора в сочетании с зубной щеткой поверхность зубов становится наиболее гладкой. Также эффект чистоты сохраняется на наиболее длительный срок. По моим ощущением двух раз в день использования достаточно.
АвтономностьПод кнопкой смены режимов имеется индикатор заряда батареи. По словам производителя, полностью заряженный аккумулятор обеспечивает до 90 дней работы устройства. Мне пока не удалось проверить это на деле, поскольку я использую устройство на протяжении всего двух недель. За это время он пока не разрядился.
Также сообщается, что на зарядку от 0 до 100 процентов потребуется около 5 часов.
Итоги
Ирригатор usmile CY1 — полезная штука. Если в перспективе два раза его применения позволит сэкономить нервы и деньги на визитах к стоматологам, то можно сказать, что вещь незаменимая.
Ранее ирригаторами я не пользовался, поэтому в течение первой неделе пришлось привыкать к новому устройству. Сначала отталкивали непривычные ощущения от процесса и лень, поскольку после чистки щеткой нужно использовать дополнительное устройство. Сейчас очистка с помощью usmile CY1 стала небольшим ритуалом утром и вечером, а самое главное — после процесса ощущается приятный эффект чистоты.
В качестве преимуществ нужно обозначить компактный корпус, удобную конструкцию и достойный запас автономности.
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Регистрационный номер: S0612019145358
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