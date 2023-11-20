Забыл о зарядке! Обзор умной зубной щетки usmile Y10 Pro для правильного ухода за полостью рта

На страницах iGuides мы неоднократно рекомендовали продукты бренда usmile. Теперь настало время их проверить самостоятельно. Начнем мы с умной зубной щетки usmile Y10 Pro. Она способна проработать до 6 месяцев без подзарядки, а еще у неё есть экран для интеллектуальной и правильной очистки полости рта.
Для начала напомним, компания usmile берет своё начало в 2015 году. Это ведущий бренд из Китая, который специализируется на разработке и производстве гаджетов для ухода за полостью рта. В портфеле usmile более 450 патентов и 17 международных наград, в том числе немецкие iF Design и Red Dot Design Award. Компания производит электрические зубные щетки, беспроводные ирригаторы, зубные пасты, нити и жидкости для полоскания и аксессуары для своих устройств.
Комплектация и дизайнЗубная щетка usmile Y10 Pro — флагманский продукт компании. Поэтому и комплектация у неё на уровне. В коробке: электрическая зубная щетка, две сменные насадки, зарядный провод USB-С и документация.
Ручка белого цвета выполнена в лаконичном дизайне — ничего лишнего. Она удобно ложится в руку, поверхность — матовая. В верхней части расположен экран, а под ним прямо под большой палец две кнопки для активации и переключения режимов.
Корпус получил степень защиты IPX8, а это значит, что щетке нестрашны всяческие «купания» под водой. На торце ручки расположен зарядный разъем USB-C, который защищен прорезиненной заглушкой.
Комплектные насадки позволяют максимально раскрыть возможности зубной щетки. Они обладают амортизирующим эффектом для эффективной очистки зубов. Благодаря своим свойствам насадки подходят пользователям с чувствительными деснами. Рекомендуется чистить зубы не менее двух раз в день. При таком режиме ухода за полостью рта производитель советует менять насадку каждые 2-3 месяца.
Смарт-функцииПриписка «умная» к зубной щетке usmile Y10 Pro не просто для привлечения внимания. Она способна распознавать зоны полости рта и сторону зубов во время очистки.
Функции распознавания помогают usmile Y10 Pro подстраивать темп и тип пульсации под конкретную зону очистки. Эта технология получила название SuperClea. Производитель заявляет, что она удаляет налет и очищает поверхность зубов до 440% эффективнее по сравнению с обычными зубными щетками.
Щетка учитывает регулярность чистки зубов, а затем на основе этой информации рассчитывает оптимальное время для удаления образовавшегося налета. Вся эта информация отображается на экране, о котором расскажем подробнее ниже.
ЭкранКак и упоминалось выше, умная зубная щетка usmile Y10 Pro оснащается ЖК-дисплеем. Он необходим для наглядного отображения полезной информации для правильного ухода за полостью рта. Некоторые производители предлагают использовать мобильное приложение, но это неудобно — нужно во время чистки держать еще и смартфон под рукой. С щеткой usmile просто глянул на рукоятку и увидел, какие зоны еще не очищены и, сколько времени осталось для эффективного удаления налета.
Экран в usmile Y10 Pro цветной и довольно яркий. Он отображает текущее состояние, таймер, прогресс очистки, а также виртуальную карту рта с пропущенными зонами.
ЧисткаВ зубной щетке используются 6-осевой гироскопический датчик и алгоритм распознавания положения. Гаджет обеспечивает 31 000–38 000 колебаний щетинок в минуту.
Щетка usmile Y10 Pro получила четыре режима очистки: «умный», «чистый» (регулируемая интенсивность чистки), «белый» (высокая интенсивность) и «мягкий» (низкая интенсивность). По умолчанию используется «умный» режим. С его помощью устройство автоматически адаптируется к индивидуальным особенностям полости рта пользователя.
Конечно же не обошлось без интеллектуального контроля уровня давления. Если слишком сильно надавить на поверхность зубов, то щетка просигнализирует красной подсветкой. Также стоит отметить, что щетинки фирменной головки Air Cushion во время чистки выделяют ионы фтора для укрепления зубной эмали. Со временем цвет насадки измениться — таким образом она предупреждает о необходимости замены.
По рекомендациям стоматологов чистить зубы необходимо не менее двух минут два раза в день. Чтобы придерживаться этой рекомендации, на экране usmile Y10 Pro отображается таймер, а также она каждые 30 секунд будет вибрацией предупреждать о необходимости переместить щетку в следующую зону.
До теста usmile Y10 Pro я пользовался обычными зубными щетками. В течение двух недель чистил зубы два раза в день только электрической. Разница есть существенная. После чистки с помощью usmile Y10 Pro дольше сохраняется эффект чистых зубов. Экран и таймер мотивируют тщательно очищать полость рта — пропущенных зон не остается. С обычной щеткой можно задуматься и уделить какому-нибудь участку меньше времени, чем нужно.
АвтономностьНапоследок оставил одно из основных преимуществ usmile Y10 Pro — время автономной работы. По словам производителя, щетка способна проработать до 6 месяцев без подзарядки. Мне пока это проверить не удалось, поскольку пользуюсь щеткой две недели. За это время она пока не разрядилась.
Такой запас автономности удобен. Не нужно заморачиваться с регулярной подзарядкой, а еще такой гаджет удобно брать с собой в поездки.
Напомню, для заряда щетки используется порт USB-C. В случай непредвиденных ситуаций вы без проблем сможете её зарядить в отличие от моделей, которые используют различные проприетарные способы (например, через док-станцию).
ИтогиЩетка usmile Y10 Pro — действительно умный, технологичный и функциональный гаджет. Перечень преимуществ получается довольно внушительный: тщательная очистка, большой запас автономности, приятный дизайн, две сменные насадки в комплекте, дисплей, несколько режимов чистки и удобный способ зарядки.
Самые интересное, что usmile Y10 Pro по эффективности значительно превосходит обычные зубные щетки, а в плане удобства не уступает. Здесь в очередной раз хочется подчеркнуть возможность проработать до 6 месяцев без подзарядки.
Компания usmile предоставляет послепродажное обслуживание. В случае возникновения гарантийного случая производитель обещает заменить продукт бесплатно в течение одного года.
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Регистрационный номер: S0612019145358
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