Отдохните от неудобных «лопат»: обзор компактного vivo X300 FE с рекордной батареей на 6500 мАч

В начале 2026 года мобильная индустрия закрепила тренд на возвращение к разумным габаритам. Огромные «лопаты» постепенно уступают место устройствам, которые можно комфортно держать одной рукой, не жертвуя при этом флагманскими характеристиками.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Содержание

Технические характеристики

Процессор: Snapdragon 8 Gen 5

Оперативная Память: 12 ГБ (LPDDR5X Ultra)

Накопитель: 256 или 512 ГБ (UFS 4.1)

Экран: AMOLED 6,31″ (16,04 см), 2640 × 1216, 1–120 Гц, 5000 нит, 460 PPI

Основная камера: 50 (f/1,57) + 8 (f/2,2) + 50 (f/2,65) МП

Фронтальная камера: 50 МП (f/2,0)

Цвет: Лунный белый, Холодный лиловый, Графитовый черный

Защита: IP68 и IP69

Операционная система: Android 16 + OriginOS 6

Сканер отпечатков пальцев: ультразвуковой 3D-сканер

Wi-Fi: 2 × 2 MIMO, MU-MIMO, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7

Bluetooth: 6.0

USB: 2.0

Навигация: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC, A-GPS

Сенсоры: акселерометр, датчик освещённости, датчик приближения, электронный компас, гироскоп, датчик Холла, ИК, датчик мерцания

Материал задней панели: стекло

Аккумулятор: 6500 мАч с быстрой зарядкой FlashCharge 90 Вт + беспроводная зарядка 40 Вт

Габариты: 150,83 × 71,76 × 8,10 мм

Вес: 191 г

Комплектация, дизайн и эргономика

Экран и звук

Железо и производительность

Софт

AI Phone Assistant: ИИ-помощник, способный кратко пересказывать содержание текстов и помогать в поиске информации.

AI Photo Erase Tool: инструмент для удаления нежелательных объектов с фотографий, работающий на базе нейросетей.

Circle to Search 2.0: возможность быстро найти любой объект на экране, просто обведя его пальцем.

Камеры

23–46 мм: широкоугольное рассеянное освещение для групповых и ростовых портретов;

46–73 мм: сбалансированный свет, сочетающий яркость и мягкость заполнения;

73–100 мм: сфокусированный луч для акцентирования внимания на лице и создания глубокого боке.

Автономная работа

Итоги

Компактные габариты и приятные материалы корпуса;

Система Flash Portrait, позволяющая получить интересные портретные снимки;

Аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой;

Один из лучших экранов на рынке с яркостью до 5000 нит и LTPO;

Надёжная защита IP69 и гарантия длительной поддержки софтом.

Реклама

ООО «ВИВО МОБАИЛ КОМЬЮНИКЕЙШЕНЗ РУС»

ИНН 5024179740

Подробнее на сайте www.vivo.com

erid:F7NfYUJCUneTVTGkiwRu

Компания vivo, которая долгое время задаёт тон в области мобильной фотографии, представила на российском рынке модель X300 FE. Этот смартфон предлагает пользователю не только мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 5, но и любопытную систему портретной съемки с использованием интеллектуальной вспышки. В этом обзоре мы подробно разберём, почему vivo X300 FE претендует на звание лучшего компактного флагмана года и как производителю удалось уместить аккумулятор на 6500 мАч в корпус толщиной всего 8,1 мм.Прежде чем переходить к эмоциям и впечатлениям от использования смартфона, предлагаем взглянуть на сухие цифры. Модель X300 FE получила сбалансированную аппаратную составляющую, которае ставит её на одну ступеньку с флагманами.Оперативная память стандарта LPDDR5X Ultra обеспечивает пропускную способность, необходимую для работы нейросетевых алгоритмов обработки изображений в реальном времени. Наличие порта USB 2.0 может показаться архаичным для 2026 года, однако это решение позволило оптимизировать внутреннее пространство для размещения массивного аккумулятора и сложной системы линз основной камеры.Компания vivo остается верна традициям и не следует пути минимизации комплекта поставки. В коробке с X300 FE пользователь находит всё необходимое для полноценной эксплуатации устройства «из коробки». В дополнение к смартфону ,пользователь получает мощный адаптер питания на 90 Вт, кабель USB-C, защитный чехол из качественного силикона, инструмент для извлечения SIM-карты и документацию. На экран смартфона на заводе уже нанесена защитная пленка с качественным олеофобным покрытием.Дизайн vivo X300 FE заслуживает отдельного внимания. Основной акцент сделан на материалах и тактильных ощущениях. Задняя панель выполнена из стекла с так называемым сатинированным финишем. Благодаря особому способу текстурирования поверхности инженерам удалось создать эффект динамичной игры света и тени. Визуально это напоминает переливы на гладкой атласной ткани. Сатинированное покрытие крайне практично: оно почти не собирает отпечатки пальцев и ладоней, сохраняя опрятный вид устройства в течение всего дня.Эргономика компактного корпуса продумана до мелочей. Ширина смартфона составляет всего 71,76 мм, что позволяет комфортно управлять им одной рукой. Толщина корпуса в 8,10 мм кажется невероятно малой, учитывая, что внутри скрывается батарея емкостью 6500 мАч. vivo X300 FE ощущается в руке как плотный, монолитный брусок стекла и металла, вызывая чувство надёжности. Стоит отметить продуманное расположение блока камер. Модуль с тремя объективами расположен таким образом, что при естественном хвате указательный палец не задевает линзы, что избавляет от необходимости постоянно протирать камеру перед съёмкой.Для российского рынка vivo предлагает три цветовых варианта: Лунный белый, Холодный лиловый и Графитовый черный. Каждый цвет имеет свою глубину и по-разному реагирует на окружающее освещение. Защита корпуса по стандартам IP68 и IP69 гарантирует, что смартфон выдержит не только случайное падение в бассейн, но и воздействие струй воды под высоким давлением.Дисплей vivo X300 FE можно смело обозначить одним из лучших в своём классе. Это 6,31-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2640 × 1216 пикселей и плотностью 460 PPI. Картинка выглядит чёткой, а благодаря использованию технологии LTPO частота обновления может варьироваться от 1 до 120 Гц в зависимости от контента. Это позволяет экономить заряд батареи при чтении текста или просмотре статических изображений.Пиковая яркость экрана достигает 5000 нит. Даже под прямыми солнечными лучами изображение остается полностью читаемым, а цвета сохраняют свою насыщенность. В помещении яркость регулируется очень плавно, а минимальный уровень позволяет комфортно читать в полной темноте без излишней нагрузки на глаза. Смартфон поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3 и отображает более миллиарда оттенков, что делает его отличным инструментом для обработки фотографий.Здесь также присутствует система защиты зрения. Использование высокочастотного ШИМ-затемнения (2160 Гц) сводит на нет мерцание экрана на низкой яркости, что критически важно для пользователей с чувствительными глазами. Режим Smart Eye Protection 2.0 адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение, снижая долю синего света в вечернее время.Акустическая подсистема vivo X300 FE представлена стереодинамиками, которые обеспечивают объёмное и чистое звучание. Несмотря на компактные размеры корпуса инженерам удалось добиться приличного запаса громкости и даже намека на низкие частоты. Смартфон отлично подходит для просмотра сериалов и видеороликов без использования наушников. Поддержка актуальных кодеков и Bluetooth 6.0 гарантирует высокое качество звука в беспроводных гарнитурах с минимальной задержкой.Сердцем аппаратной платформы смартфона стал чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, выполненный по 3-нанометровому техпроцессу. Он демонстрирует высокий уровень энергоэффективности и производительности. Архитектура процессора включает в себя два высокопроизводительных ядра Oryon третьего поколения и шесть энергоэффективных ядер, что позволяет смартфону моментально переключаться между лёгкими задачами и тяжёлыми играми.В синтетических тестах vivo X300 FE показывает выдающиеся результаты. В AnTuTu Benchmark смартфон набирает около 2 947 000 баллов, что делает его одним из самых мощных устройств в начале 2026 года. Графический ускоритель Adreno 840 обеспечивает стабильную частоту кадров в самых требовательных проектах с поддержкой трассировки лучей. Благодаря эффективной системе охлаждения с испарительной камерой 4K V, смартфон практически не подвержен тротлингу при длительных нагрузках.Оперативная память объёмом 12 ГБ стандарта LPDDR5X Ultra позволяет держать в фоне десятки запущенных приложений без их перезагрузки. Накопитель UFS 4.1 обеспечивает молниеносную скорость чтения и записи данных, что особенно заметно при установке тяжелых игр или копировании видеофайлов в формате 4K. В смартфоне также реализована технология приоритизации задач, которая анализирует привычки пользователя и заранее подгружает в память часто используемые приложения.vivo X300 FE работает на базе Android 16 с фирменной оболочкой OriginOS 6. Разработчики внедрили движок Blue River Smooth Engine, который оптимизирует анимации и делает взаимодействие с устройством максимально естественным. Каждый свайп, каждое открытие окна сопровождается мягкой и плавной анимацией без намёка на рывки.Дизайн OriginOS 6 вдохновлён концепцией Liquid Glass. Интерфейс выглядит современно благодаря прозрачным элементам, мягким теням и динамическим виджетам. Пользователь может кастомизировать экран блокировки, выбирая различные стили часов и наборы полезных виджетов.Интеллектуальные функции системы охватывают практически все аспекты использования смартфона:vivo гарантирует пять лет обновлений системы и семь лет обновления патчей безопасности, что делает покупку X300 FE долгосрочной инвестицией. Система лишена избыточного количества предустановленного рекламного софта, а те приложения, что имеются, можно легко удалить. Особое внимание уделено конфиденциальности: Android 16 предлагает расширенные инструменты контроля над доступом приложений к камере, микрофону и данным о местоположении.Камеры являются одной из самых сильных сторон vivo X300 FE. Смартфон позиционируется как «Мастер портретов со вспышкой». Инженерам удалось создать систему, которая позволяет получать отличные снимки в любых условиях освещения. Основной акцент сделан на естественности передачи кожи и глубине кадра.Основная камера на 50 Мп оснащена кастомным сенсором Sony IMX921 размером 1/1,56 дюйма. Главная особенность этого датчика заключается в использовании бионической технологии VCS (VCS Human-Eye Bionic). Она позволяет сенсору воспринимать свет так же, как это делает человеческий глаз, что обеспечивает точность цветопередачи и расширенный динамический диапазон. Система оптической стабилизации OIS уровня CIPA 4.5 эффективно компенсирует дрожание рук, позволяя делать четкие снимки даже на ходу.Второй ключевой модуль — это 50-мегапиксельный перископ Sony IMX882. В отличие от конкурентов, vivo применила M-образную конструкцию оптического пути внутри модуля. Это позволило значительно уменьшить габариты камеры без ущерба зуму. Пользователю доступен 3-кратный оптический зум и 6-кратное гибридное увеличение. Объективы получили покрытие ALC, которое минимизирует блики и паразитные засветы. Технология Magic Imaging Engine сохраняет детализацию объектов даже при 10-кратном цифровом зуме, передавая естественные оттенки кожи и текстуру ткани.Ультраширик:Главным инновационным решением стала адаптивная система вспышки Flash Portrait. Она способна регулировать зону покрытия и мощность света в зависимости от выбранного фокусного расстояния для портретной съёмки. Система охватывает пять классических портретных дистанций: 23 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм и 100 мм.Благодаря технологии Spotlight Fusion, вспышка не «плоско» освещает лицо, а создаёт многослойный объём, имитируя работу студийного света. Ночные портреты выглядят естественно: кожа сохраняет свой натуральный оттенок, а фон при этом не превращается в чёрное пятно, оставаясь детализированным и атмосферным.Портретный режим:Режим Crystal-clear Natural Portrait позволяет получать интересные снимки без избыточной ретуши. ИИ-алгоритмы адаптируются к структуре лица, удаляя мелкие недостатки, такие как тёмные круги или носогубные складки, но при этом сохраняя текстуру кожи и родинки. Это избавляет от эффекта «пластикового лица», которым часто грешат современные смартфоны. Пользователю также доступны стили боке, имитирующие культовые объективы.Селфи:Фронтальная камера на 50 МП (Samsung JN1) оснащена автофокусом и широким углом обзора 92 градуса. Она отлично справляется со своей задачей как при ярком дневном свете, так и в условиях плохого освещения. Имеется поддержка записи видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду, что делает смартфон отличным инструментом для блогеров и любителей видеосвязи.В компактном корпусе разместили аккумулятор емкостью 6500 мАч. Это стало возможным благодаря использованию кремний-углеродной анодной технологии BlueVolt. Батареи такого типа обладают гораздо более высокой плотностью энергии, чем стандартные литий-ионные аналоги, что позволило увеличить `мкость без роста габаритов.В режиме просмотра видео X300 FE способен проработать более 40 часов, а в режиме навигации — около 13 часов. Даже в современных играх можно рассчитывать на 10 и более часов непрерывного геймплея. Для обычного пользователя это может означает около двух дней работы без подзарядки.Смартфон поддерживает быструю зарядку FlashCharge мощностью 90 Вт. За 60 минут смартфон заряжается на 74%, а полный цикл зарядки от 1% до 100% занимает около 83 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 40 Вт.Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что vivo X300 FE — это один из самых сбалансированных смартфонов предфлагманского уровня в 2026 году. Производителю удалось совершить почти невозможное: объединить в компактном корпусе топовую производительность Snapdragon 8 Gen 5, отличную камеру и хорошую автономность. Это устройство для тех, кто ценит эстетику, комфорт и качественные фотографии.К незначительным минусам можно отнести использование порта USB 2.0, однако для большинства пользователей, предпочитающих беспроводную передачу данных, это не станет серьёзной проблемой. Смартфон отлично подойдет как для деловых людей, которым важна автономность и скорость работы, так и для любителей мобильной фотографии, стремящихся создавать снимки уровня компактных камер.