Попробовал VK Мессенджер: что интересного

Интерфейс

Контакты — здесь собраны ваши друзья из ВКонтакте, а также есть возможность добавлять пользователей по номеру телефона

— здесь собраны ваши друзья из ВКонтакте, а также есть возможность добавлять пользователей по номеру телефона Звонки — список недавних голосовых и видеовызовов, также предусмотрена возможность создавать звонки по ссылке — это удобно для видеоконференций с большим числом пользователей, которых нет в вашем списке контактов

— список недавних голосовых и видеовызовов, также предусмотрена возможность создавать звонки по ссылке — это удобно для видеоконференций с большим числом пользователей, которых нет в вашем списке контактов Чаты — здесь всё понятно, привычный список личных сообщений и групповых чатов

— здесь всё понятно, привычный список личных сообщений и групповых чатов Настройки — здесь можно выбрать тему, навести порядок в стикерах, а также сменить иконку приложения. К слову о последней возможности, на выбор доступно 9 вариантов

Функциональность

Анимированные реакции на сообщения. Этот способ взаимодействия уже прочно закрепился в нашем онлайн-общении. VK Мессенджер на выбор предлагает 16 реакций с яркими и приятными анимациями.

Расшифровка видеосообщений — бесплатная функция, которая к тому же работает с видеосообщениями длительностью до 3 минут. Эта возможность значительно выручает, когда нужно ознакомиться с содержимым чата, в котором много видеосообщений, и оперативно ответить.

— бесплатная функция, которая к тому же работает с видеосообщениями длительностью до 3 минут. Эта возможность значительно выручает, когда нужно ознакомиться с содержимым чата, в котором много видеосообщений, и оперативно ответить. Кастомные стикеры для групповых чатов . Можно создать эксклюзивный набор под какое-нибудь определенное сообщество с локальными мемами и быть уверенным, что ваши стикеры никуда не утекут за пределы чата.

. Можно создать эксклюзивный набор под какое-нибудь определенное сообщество с локальными мемами и быть уверенным, что ваши стикеры никуда не утекут за пределы чата. Истории. Куда же без них в 2024 году. Истории видно в списке чатов — обводится аватарка собеседника. Ну а если хочется сделать перерыв от потока информации, то можно в настройках и вовсе отключить отображение историй. Одной кнопкой. Бесплатно. Ничего подобного я пока еще не видел в Telegram и WhatsApp.

Впечатления

Дефицита в выборе мессенджеров нет. В плане общения все популярные сервисы сейчас предоставляют плюс-минус одинаковый пользовательский опыт. Поэтому выбор приложения для коммуникации основывается на базе контактов. Другими словами общение сосредоточено там, где больше всего собеседников. В моем кругу общения учетная запись ВКонтакте есть практически у всех, поэтому я решил взглянуть, как обстоят дела с VK Мессенджером.Чем хорош VK Мессенджер на первый взгляд? В моем случае — отсутствие проблем с поиском контактов. Для чатов и звонков можно использовать отдельное приложение. Это удобно, когда нет необходимости во всей функциональности платформы ВКонтакте.Тестировал VK Мессенджер на айфоне — соответственно расскажу об особенностях интерфейса и функциональности версии для iOS. Впрочем, не будет лишним напомнить, что сервис также доступен в виде приложения для Android, Windows, macOS, Linux и WEB.В главном окне VK Мессенджера четыре основных раздела:Интерфейс мне понравился — он легкий и не перегружен избыточной функциональностью. Анимации плавные и приятные. Для наведения порядка в списке чатов можно использовать привычные свайпы — свайп влево по диалогу позволяет быстро отключать звук уведомлений, удалять или перемещать беседу в архив.Отмечу адаптацию фонов чата под светлую или темную тему. Смотрится очень естественно.Сравнивать основные функциональные возможности с другими сервисами бессмысленно. VK Мессенджер также позволяет общаться текстом, голосом и по видео. Есть функция каналов. Она позволяет читать ваши любимые паблики из ВКонтакте. Вместо базовой функциональности я лучше сконцентрируюсь на интересных возможностях.В последнем обновлении VK Мессенджера появилась возможность добавления в групповые чаты по номеру телефона. Ранее группы можно было создавать только с теми, кто есть в друзьях ВКонтакте, или приглашать пользователя из контактов телефонной книги. Теперь необязательно добавлять нового знакомого в список друзей — достаточно просто ввести его номер.Для добавления контактов в групповые чаты по номеру телефона разработчики предусмотрели настройки защиты приватности. Другие участники чата смогут увидеть только имя добавленного человека. Остальная информация, в том числе ссылка на профиль, откроется, когда он отправит первое сообщение или оставит реакцию на чье-то сообщение в чате.Видеосообщения можно отправлять в разных формах. Прикольная штука, если вам наскучили «кружочки». На выбор есть, к примеру: гексаэдр, квадрат, солнышко, печенька, яйцо, цветок и другие. Обращаю внимание на первый вариант. Гексаэдр смотрится интересно, поскольку он напоминает NFT-аватарки ВКонтакте. С помощью форм можно дополнительно разнообразить свои диалоги и групповые чаты.Несколько маленьких, но очень приятных функций, которые хочется упомянуть:VK Мессенджер — очень достойный сервис со своим набором преимуществ, который доступен без встроенных покупок и подписок. За что хочется похвалить в первую очередь: кроссплатформенность и приятный дизайн. Мессенджер доступен и одинаково хорошо выглядит на всех платформах.Что касается базовой функциональности, чаты, голосовые и видеовызовы по качеству не уступают другим мессенджерам, а в чем-то даже превосходят. К примеру, на мой взгляд, качество голосовой связи VK Мессенджера значительно лучше и стабильнее в сравнении с Telegram. Набор полезных и приятных функций VK Мессенджера обходит WhatsApp. Если проводить параллели с другими топовыми мессенджерами намечается паритетность.Поскольку за 2023 год я активно использовал возможности подписки Telegram Premium, мне не хватило в VK Мессенджере расширенной функциональности. Хотелось бы видеть анимированные аватарки, возможность кастомизировать профиль, добавлять эмодзи-статусы и расширять набор реакций. Буду ждать всё это в предстоящих обновлениях.