Залип в коротких видео и купил портативный пылесос. Мой личный опыт использования шопсов ВКонтакте

Мы в нашем паблике ВКонтакте иногда выпускаем короткие видео в разделе «Клипы», поэтому я периодически просматриваю ленту, чтобы держать руку на пульсе трендов платформы. Сценарий тестирования шопсов буквально родился сам: листаю ленту, изучаю смежные сообщества, оцениваю качество контента, анализирую работу рекомендательных алгоритмов, а по итогу ловлю себя на покупке портативного пылесоса. Давайте только обо всем по порядку и с подробностями.
Что такое шопсы и где их найти
Шопсы представляют собой публикации в которые интегрированы карточки со ссылками на покупку конкретных вещей. Работает так: листаешь ленту, что-то внезапно понравилось, можно нажать на заметную плашку и сразу перейти к покупке.
Самое важное здесь: простота и отсутствие лишних действий. Не нужно искать ссылку в описании, артикул, спрашивать наименование товара или вообще гуглить по скриншоту из контента.
Поиск шопсов в интерфейсе мобильного приложения VK не стал отдельным экспериментом. Если открыть главную вкладку новостной ленты, после непродолжительного скролла можно заметить отдельный блок. Под надписью «Это шопсы — контент с товарами» размещена горизонтальная карусель с клипами для любителей шопинга.
Также алгоритмы платформы оценивают ваши действия. Если вы регулярно интересуетесь обзорами гаджетов, одежды или бытовых мелочей, кликаете по ссылкам, система быстро выведет этот блок на заметное место. В случае, когда используешь соцсеть только для чтения новостей или прослушивания музыки, блок с шопсами в главной ленте может вообще не появиться.
Есть и другой способ познакомиться с новым форматом, а именно рекомендательная лента клипов. Я в очередной раз листал ее и примерно через девять-десять обычных видео мне попались первые два шопса.
Система порекомендовала мне ролик с обзором компактного внешнего аккумулятора и рекомендацией портативного пылесоса. Релевантность предложений оказалась на хорошем уровне, поскольку подобные гаджеты и аксессуары полностью соответствуют моим повседневным интересам.
Как выглядят шопсы
Внешне шопсы практически ничем не отличаются от стандартных клипов, к которым все привыкли. Главное отличие кроется в наличии кликабельной плашки в нижней части экрана, которая ведет на карточку товара.
Качество и специфика подачи материала сильно различаются в зависимости от того, кто именно создал ролик. Весь массив контента можно разделить на три основные категории.
Первая категория включает в себя бытовые сюжеты. Это максимально простые, лайфстайл-видео, снятые на обычную камеру смартфона без использования профессионального студийного света. Например, автор показывает процесс уборки в комнате и попутно демонстрирует удобную швабру с автоматическим отжимом или компактный органайзер. Такие ролики привлекают своей естественностью.
Вторая группа состоит из юмористических зарисовок. Это полноценные короткие скетчи, в которых товар становится ключевой частью шутки или неожиданного финала. Подобный подход отлично удерживает внимание. Досматриваешь ролик ради забавной развязки, параллельно запоминая рекламируемый предмет.
Третья категория представляет собой прямые обзоры. Это классический формат, где создатель контента детально разбирает характеристики устройства, показывает его комплектацию, а также рассказывает о плюсах и минусах.
Решил зайти в несколько профильных технологических и лайфстайл сообществ, которые активно создают шопсы. Изучив их внутренние ленты и разделы с клипами, я заметил важную деталь: крупные паблики подходят к созданию таких видео системно. Они разрабатывают узнаваемый визуальный стиль, используют качественный монтаж и динамичное повествование.
В сообществах про дизайн интерьеров шопсы выглядят как эстетичные подборки, где каждый кадр выверен до мелочей. В технических группах акцент смещается на демонстрацию реальных возможностей гаджетов в макросъемке.
Тестирую покупку
Мое внимание привлек шопс с обзором портативного пылесоса. Самое интересное: у меня нет автомобиля, а именно для его салона рекомендовалось устройства. Мне нужно нечто подобное для рабочего стола.
У меня не практичная столешница черного цвета, на которой очень сильно видна пыль и волосы. Поэтому я буквально на днях задумался, что было бы неплохо обзавестись чем-то компактным, чтобы в начале или в конце дня приводить рабочее место в порядок.
В ролик с пылесосом была встроена карточка товара. Процесс взаимодействия выглядит следующим образом: я нажимаю на интерактивную кнопку внизу экрана, открывается карточка товара в стилистике Озон — с подробным описанием и информацией о продавце. Дальше предлагается два целевых действия: “Купить на Ozon” и “Написать”. Тапаю на плашку “Купить”, и меня сразу перебрасывает в приложение Озон на карточку этого товара. Следующие шаги не отличаются от привычного процесса покупки. Добавляю товар в корзину, выбираю способ оплаты и доставки.
Я оформил заказ буквально в несколько тапов. Выбрал привычный пункт выдачи рядом с домом, подтвердил оплату через привязанную карту и вернулся обратно к просмотру видео. Весь процесс занял не более минуты. Это идеальный инструмент для импульсивных покупок, когда вещь понравилась здесь и сейчас.
Что в итоге
Опыт использования шопсов в приложении VK оставил положительные впечатления. Формат, как по мне, отлично интегрировался в короткие ролики: увидел что-то нужное и сразу купил.
Среди ключевых преимуществ формата можно выделить следующие моменты:
- Информативность. Видишь товар в движении, в реальных сценариях использования, а это наиболее наглядно, чем статичные студийные фотографии на белом фоне маркетплейса.
- Минимальное количество действий при покупке. Бесшовный переход на карточку Озона позволяет оформить заказ за считанные секунды.
- Алгоритмы подбора. Система довольно быстро обучается, подстраивается под актуальные интересы и предлагает релевантные товары на основе просмотров.
Впрочем, шопсы уже сейчас можно назвать удобным, жизнеспособным инструментом для умного шопинга. Они превращают рутинный процесс выбора товаров в развлечение, позволяя совместить приятное времяпрепровождение за просмотром видео с полезными приобретениями для дома и жизни.