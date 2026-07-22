Портативный кинотеатр без привязки к розетке: обзор проектора Wanbo ToGo Pro

Дизайн и эргономика: винтажный куб на стальной опоре

Аппаратная платформа и операционная система: полноценный Google TV на Android 14

Быстрый: сканируем камерой QR-код на экране и все остальные действия переходят на смартфон. Здесь настраивается доступ к учетной записи Google и прочие параметры. Удобно;

С помощью пульта: придётся пройти все этапы настройки на экране проектора, в том числе ввод данных аккаунта Google на ПДУ. Получается не сложно, но слегка дольше.

Изображение и калибровка: особенности 1LCD и реальная яркость

Автоматизация и геометрия: может настроить картинку сам

Автоматический фокус срабатывает за две-три секунды при включении или изменении положения корпуса, делая картинку максимально резкой.

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений выравнивает углы изображения по вертикали и горизонтали, даже если проектор установлен сбоку от экрана под углом к стене.

Обход препятствий при обнаружении в зоне проекции картин, розеток или выключателей аккуратно уменьшает размер кадра, вписывая его в свободное пространство стены.

Автономность и энергопотребление: честные часы работы

Звуковое сопровождение: оптимальный вариант для просмотра видео

Итоги: кому стоит обратить внимание на проектор

Ранее покупателю приходилось выбирать: компактная коробочка с блеклой картинкой и аккумулятором на сорок минут, либо громоздкий классический аппарат, намертво привязанный к розетке. Wanbo ToGo Pro решает эту проблему.Этот «куб» со встроенной батареей на 99 Вт·ч и полноценным Google TV пытается доказать, что качественный экран может быть по-настоящему автономным и мобильным. Я решил проверить устройство на личном опыте и выяснять, кому на него стоит обратить внимание.Внешний вид Wanbo ToGo Pro уходит от привычных футуристических форм бытовой электроники. Дизайнеры выбрали вертикальный форм-фактор с обтекаемыми гранями, напоминающий портативные радиоприемники середины двадцатого века. Корпус с габаритами 166 x 159 x 230 мм выполнен из приятного на ощупь темно-синего софт-тач пластика, который практически не собирает отпечатки пальцев, сохраняя аккуратный вид даже после активных поездок.Вес устройства составляет внушительные 2,6 кг. Это ощутимо тяжелее стандартных ультрапортативных проекторов, но такая масса дает конструкции монолитность и устойчивость. Для транспортировки предусмотрена фактурная кожаная ручка на металлических креплениях.Главной эргономической деталью стала встроенная П-образная металлическая подставка, работающая как полноценный 360-градусный шарнир. Механизм вращения имеет четкую пошаговую фиксацию, позволяя направлять объектив под любым углом, вплоть до вертикального проецирования на потолок. Это исключает необходимость использования штативов или поиска подходящих подставок для регулировки высоты.Оптическая система проектора полностью герметична. Закрытый оптический движок предотвращает попадание пыли, шерсти домашних животных и мелкого мусора на внутреннюю поверхность ЖК-матрицы, что избавляет от появления темных или цветных пятен на экране со временем.Сам объектив утоплен в корпус примерно на 38 мм, защищая переднюю линзу от случайных касаний. Тем не менее отсутствие защитной крышки в комплекте поставки требует аккуратности при укладке проектора в дорожную сумку вместе с другими вещами.На задней панели расположились: разъем питания «восьмёрка», HDMI, USB-A, утопленная кнопка сброса и клавиша включения/отключения.Комплектный пульт дистанционного управления компактный. На него вынесены все необходимые клавиши для навигации по интерфейсу.Внутри проектора установлена связка из четырехъядерного процессора Amlogic S905Y4, 2 ГБ оперативной памяти и накопителя емкостью 32 ГБ. Для мобильного проектора этот объем памяти оптимален. Интерфейс работает плавно, переключение между приложениями происходит без задержек, а пульт мгновенно передает команды.Главное достоинство: официальная операционная система Android 14 с оболочкой Google TV. Wanbo ToGo Pro имеет сертификацию Widevine L1.В России без проблем установить привычные онлайн-кинотеатры, такие как Кинопоиск или Okko, непосредственно из Google Play Store.Программная платформа — это привычный Google TV с возможностью установки сторонних приложений с помощью APK-файлов, что значительно расширяет опыт использования.Буквально несколько слов о первой настройки. Устройство предлагает два способа:: батарейки в комплект не входят. Поэтому сразу приготовьте пару типа AAA для работы пульта дистанционного управления.Конструкция проектора базируется на технологии 1LCD с физическим разрешением матрицы 1920x1080 пикселей. Одночиповая схема исключает появление эффекта радуги, характерного для недорогих DLP-проекторов, что снижает утомляемость глаз при длительном просмотре.Заявленная производителем яркость составляет 500 ANSI люмен (или 300 ISO люмен). На практике этот показатель означает, что проектор предназначен для работы исключительно в затемненных условиях. При дневном свете или включенной люстре картинка становится блеклой, а черный цвет превращается в серый. Однако в темной комнате или ночью на улице устройство раскрывает свои возможности.Цветопередача Wanbo ToGo Pro заслуживает положительной оценки. По умолчанию цветовой баланс имеет небольшой уклон в холодные тона, но оттенки кожи людей передаются реалистично, без ухода в неестественный красный или фиолетовый спектр. Контрастность на уровне 2500:1 обеспечивает глубокие тени и хорошую проработку полутонов в темных сценах.Устройство сохраняет приемлемую четкость по всей площади кадра. На углах проекции возможно едва заметное падение резкости, выявляемое только при отображении мелкого шрифта веб-страниц, но при просмотре видео этот нюанс остается невидимым для человеческого глаза.Эксперименты с проецированием на неидеальные поверхности, включая текстурные обои серо-коричневого оттенка, показали, что на расстоянии 3–4 метров рельеф стены практически нивелируется световым потоком, формируя целостное изображение размером до 110–120 дюймов по диагонали.Проектор оснащен фирменной системой автоматической настройки изображения ASA 3.0. Она включает в себя датчики на фронтальной панели, которые отвечают за калибровку без участия пользователя:Несмотря на удобство автоматики, требовательным зрителям следует помнить, что любая цифровая коррекция трапеции обрезает картинку по границам матрицы, снижая эффективное разрешение.Встроенный аккумулятор емкостью 99 Вт·ч — одна из ключевых фишек модели.Реальные показатели автономности зависят от выбранного режима энергопотребления:В стандартном режиме при максимальной яркости, включенном Wi-Fi и Bluetooth, декодировании Full HD контента и громкости звука на уровне 60–70% проектор работает в среднем 1 час 40 минут — 1 час 45 минут. Этого достаточно для большинства стандартных фильмов, но на длинные киноленты ресурса без розетки не хватит.В энергосберегающем режиме (Eco) яркость подсветки снижается, позволяя продлить время работы до 3 часов 48 минут. Это отличный показатель для ночных показов под открытым небом, однако из-за сильного падения яркости использовать режим Eco можно только в абсолютной темноте.Полный цикл зарядки выключенного проектора занимает 2,5 часа. Устройство способно работать во время зарядки, но в этот момент из меню настроек полностью исчезает экономичный режим Eco, а пиковое энергопотребление системы возрастает до 107 Вт. При зарядке выключенного проектора потребление мощности колеблется в пределах 38–50 Вт.Встроенный динамик мощностью 8 Вт с DSP-усилителем расположен на задней панели проектора. Аудиосистема обеспечивает сбалансированное звучание с хорошей проработкой средних и высоких частот. Речь актеров звучит разборчиво, диалоги не теряются на фоне эффектов.Глубокого баса от компактного корпуса ждать не стоит. Взрывы и масштабные музыкальные сцены звучат плоско. Максимальная громкость рассчитана на среднюю жилую комнату площадью 15–20 квадратных метров. На открытом воздухе при наличии фонового шума ветра или города мощности встроенной акустики будет не хватать. В таких ситуациях решением станет подключение внешней беспроводной колонки или наушников через Bluetooth 5.0.Шум системы охлаждения не доставляет дискомфорта. На расстоянии одного метра в стандартном режиме яркости уровень шума составляет 39.7 дБ. При воспроизведении фильма на громкости выше 50% шелест вентилятора полностью растворяется в звуковом сопровождении.Wanbo ToGo Pro получился сбалансированным устройством, четко ориентированным на мобильный сценарий использования. Герметичный оптический блок, стабильный Google TV, емкая батарея и удобный 360-градусный шарнир делают его отличным выбором для спонтанных кинопросмотров в спальне, на даче или в поездке.К компромиссам можно отнести ощутимый вес в 2,6 кг, невысокую предельную яркость, требующую качественного затемнения, и скромные басы встроенного динамика.К выходу этого обзора стоимость ToGo Pro составляет в среднем 29 000 рублей. На устройство стоит обратить внимание людям, которые вынуждены, например, по работе часто переезжать. В таком случае портативный проектор станет альтернативой телевизору.Также Wanbo ToGo Pro можно рассматривать для использования на даче: можно устраивать просмотры под открытым небом и без проблем забрать устройство «на зимовку».