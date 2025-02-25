Как его разрядить?! Обзор мобильного телефона Xenium X280 с портом USB-A

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Xenium X280

К нам на тест приехал мобильный телефон Xenium X280. Новинку можно смело назвать одним из самых долгоживущих мобильников. При необходимости телефон можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. Что еще интересного? Устраивайтесь поудобнее, в этом обзоре мы делимся впечатлениями.

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Комплектация и дизайн

В коробке Xenium X280: мобильный телефон, съемный аккумулятор, зарядный адаптер, провод USB-A/C и документация.

Мобильный телефон выполнен в черном цвете. Для начала использования необходимо установить аккумулятор. Для этого предусмотрена съемная крышка. Она снимается с помощью аккуратной выемки на нижнем углу корпуса. Под аккумулятором располагаются два слота для двух nanoSIM и один под карту памяти microSD.

Xenium X280

Аккумулятор отлично заходит в свои пазы — ничего не люфтит. Крышка фиксируется сверху отчетливым щелчком. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу.

Спинка закруглена по периметру. За счет этого телефон хорошо лежит в руке. Углов острых нет, поэтому в ладонь ничего не впивается.

Xenium X280

На задней поверхности в верхней части расположены отверстия камеры и динамика. Посередине аккуратно нанесён логотип бренда.

На верхнем торце расположилось отверстие фонарика. К слову, светит он очень ярко. Удобная штука для подсветки ступенек в темное время суток или счетчиков для снятия показателей.

Xenium X280

На нижнем торце размещены USB-C, разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников и USB-A. Габариты устройства составляют 124 × 59 × 17,5 мм, а вес — 139 г.

Экран

Диагональ TFT-экрана составляет 2,8 дюйма с разрешением 320 × 240 точек. Он яркий и четкий.

Xenium X280

В настройках можно сменить обои, отрегулировать уровень яркости и настроить время перехода в спящий режим. 

Xenium X280

Экран довольно крупный для форм-фактора и габаритов устройства. У него хорошая читаемость — шрифты большие. По умолчанию на дисплее крупно отображается время — это при желании можно отключить.

Клавиши и ввод

Прямо под экраном располагается блок клавиш. На них нанесены символы крупным шрифтом, а также имеется подсветка.

Xenium X280

Для навигации по меню используется четырехпозиционная клавиша в форме кольца. У всех кнопок приятный ход с отчетливым щелчком.

Функциональность

Меню Xenium X280 полностью на русском языке. Навигация удобная. Все функции разложены по девяти разделам:
  • Мультимедиа: здесь галерея, видеокамера, диктофон FM-радио аудио- и видеоплеер. Встроенный радиоприемник работает без подключения проводной гарнитуры и позволяет записывать эфиры, если в телефон вставлена карта памяти
  • Проводник: просмотр файлов в памяти
  • Камера
  • Вызовы
  • Сообщения
  • Контакты
  • Соединения: передача файлов по Bluetooth
  • Органайзер: здесь будильник, календарь, секундомер, калькулятор и фонарик
  • Настройки
Xenium X280

На четырехпозиционную клавишу для навигации по умолчанию назначены следующие функции:
  • Вверх — аудиоплеер
  • Вниз — контакты
  • Влево — сообщения
  • Вправо — FM-радио
При необходимости быстрой доступ к перечисленным функциям можно переназначить.

Xenium X280

Для связи используется 2G-модуль. Рабочий диапазон: GSM 900 (B8) и GSM 1800 (B3). Напомню, телефон оснащается двумя слотами для сим-карт формата nanoSIM.

Автономная работа

Емкость съемного аккумулятора составляет 3000 мАч. Заряжается он через разъем USB-C. Провод и адаптер питания идут в комплекте.

По словам производителя, время автономной работы составляет до 92 дней в режиме ожидания и до 35 часов в режиме разговора. К слову, мне во время теста его так и не удалось разрядить в обычном сценарии использования.

А теперь к самому интересному. Xenium X280 можно использовать в качестве внешнего аккумулятора. Для этого он оснащен дополнительным портом USB-A. Конечно же батарея на 3000 мАч не зарядит полностью смартфон, но сможет выручить при необходимости в экстренных ситуациях.

Что в итоге

Xenium X280

К входу этого обзора стоимость Xenium X280 составляет 3 499 р. Он отлично подойдет в качестве основного и резервного средства связи для звонков. Помимо этого, его можно использовать в качестве долгоиграющего гаджета для прослушивания музыки и FM-радио, предварительно вставив карту памяти microSD.

Среди основных преимуществ мобильного телефона: качественная сборка, хорошая эргономика, отличная автономность, яркий экран, USB-С, слот для двух сим-карт и возможность использования в качестве повербанка.

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Рекомендации

Рекомендации

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Комментарии

Bor™
+651
Bor™
А что за операционная система на этом телефоне? Мне нужен такого плана но на андроиде
Вчера в 18:03
#
Bor™
+651
Bor™
С Google play соответственно
Вчера в 18:04
#
+111
pruss
Откуда там андроид? Обычный кнопочный телефон, как второй хорош, не отвлекает, вообще вся линейка хорошая.
час назад в 22:14
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