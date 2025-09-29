Обзор мобильного телефона Xenium X718: домой, в офис и с собой

Xenium X718 — классический мобильный телефон с зарядной док-станцией в комплекте. Устройство может предложить несколько сценариев использования. Каких? Рассказываем в этом обзоре.
- Технические характеристики
- Комплектация и дизайн
- Экран
- Клавиатурный блок
- Функциональность
- Зарядка и автономность
- Итоги
Технические характеристики
- Стандарты сотовой связи: 2G; GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3)
- Количество SIM-карт: 2 (Mini-SIM)
- Экран: TN (TFT), 1.77", 160 × 128
- Bluetooth: 2.1
- Расширение памяти: microSD до 32 ГБ
- Камера: 0,3 МП
- FM-радио: есть
- Аккумулятор: 1000 мАч (съемный)
- Габариты: 115,5 × 54,6 × 15 мм
- Вес: 79 г
Комплектация и дизайнВ коробке Xenium X718: мобильный телефон, зарядная док-станция, адаптер питания со встроенным проводом USB-C и документация.
Корпус телефона выполнен из пластика черного цвета. Модель также доступна и в красной расцветке. Задняя крышка имеет приятную текстуру. Она съемная, под ней — съемный аккумулятор, два слота для SIM-карт и еще один под карточку памяти microSD.
На задней поверхности расположены отверстия камеры и динамика. Также здесь имеется кнопка SOS, нажатие на которую автоматически совершает звонок или отправляет сообщение на заданный номер. С его помощью можно привлечь внимание в экстренной ситуации.
Док-станция для зарядки гаджета также выполнена в черном цвете. Сзади у нее имеется разъем USB-C. Мобильный телефон устанавливается в док-станцию без усилий.
Комплектная док-станция упрощает зарядку — просто опустите в нее телефон, и он начнет заряжаться. А еще аксессуар расширяет сценарии использования гаджета. С помощью дока мобильный телефон можно превратить в «стационар» для использования дома или в офисе для звонков.
ЭкранXenium X718 оснащен 1,77-дюймовым экраном с разрешением 160 × 128. Запас яркости достаточный. Шрифт на экране довольно крупный — у пожилого человека не возникнет проблем с читаемостью.
В настройках можно сменить обои, а также настроить отображаемую информацию под себя. К примеру, ненужное можно отключить. Также есть возможность регулировать уровень подсветки, время отключения и автоблокировки.
Клавиатурный блокКлавиатурный блок Xenium X718 представлен привычным набором цифровых кнопок и четырехпозиционной клавишей для навигации по интерфейсу. Размер клавиш и расстояние между ними оптимальны — удобно набирать номер «на ходу», да и пожилым людям будет комфортно взаимодействовать.
У всех клавиш приятный и отчетливый ход. Люфта во время тестирования не обнаружено.
ФункциональностьПомимо кнопки SOS и фонарика, о которых мы рассказали выше, Xenium X718 получил еще ряд функций:
- Камера с разрешением 0,3 МП — снимки с мобильного телефона подойдут для сохранения важной информации вполне подойдут
- Органайзер — в этом разделе спрятались будильник, калькулятор, календарь и секундомер
- Мультимедиа — здесь у нас галерея, аудиоплеер, видеоплеер, видеокамера, диктофон и FM-радио. Преёмник радиостанций работает без обязательного подключения проводной гарнитуры. Можно слушать радио с помощью встроенного динамика
- Соединения — в этом меню спряталась передача файлов по Bluetooth
- Мои файлы — это встроенный просмотрщик файлов для карты памяти
Зарядка и автономностьЗа автономность Xenium X718 отвечает съемный аккумулятор емкостью 1000 мАч. Производитель заявляет до 34 дней работы в режиме ожидания, а также до 12 часов в режиме разговора.
Зарядить Xenium X718 можно двумя способами: с помощью комплектной док-станции, а также через универсальный разъем USB-C.
Что в итогеXenium X718 — универсальный телефон для голосовой связи с приятным ценником. Аппарат может выступать в качестве средства связи для пожилых людей, заменой стационарного телефона на даче для всей семьи, а также заменой стационарному телефону для рабочих и служащих, кто часто и подолгу отсутствует на рабочем месте, уходит на большие расстояния от своего рабочего места, например, перемещается по заводу или складским помещениям.
