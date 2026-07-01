Заряжать раз в два дня и снимать шедевры издалека. Обзор Xiaomi 17T Pro

Если ранее линейки с индексом «T» позиционировались как относительно компромиссные решения для рациональных покупателей, желающих получить флагманский процессор по сниженной стоимости, то к середине 2026 года ситуация существенно изменилась.
У нас на тесте побывал смартфон Xiaomi 17T Pro. Модель позиционируется как технологическая альтернатива флагманам, которая делает упор на три ключевых аспекта: кремний-углеродный аккумулятор высокой емкости, 3-нанометровый процессор и систему камер под брендом Leica. В этом обзоре мы разбираем все особенности устройства и делимся своими впечатлениями.
Содержание
- Технические характеристики
- Комплектация, дизайн, эргономика
- Экран и звук
- Железо и производительность
- Софт
- Камеры
- Автономная работа
- Итоги
Технические характеристикиПеред тем, как перейти к подробностям, предлагаем взглянуть на спецификации устройства:
- Процессор: MediaTek Dimensity 9500
- Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5X
- Накопитель: 512 ГБ UFS 4.1
- Экран: 6.83” AMOLED, 144 Гц, разрешение 2772 × 1280, 447 PPI, 3500 нит, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision
- Основная камера: 50 + 50 + 12 МП
- Фронтальная камера: 32 МП
- Аккумулятор: 7000 мА·ч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, обратная зарядка 22.5 Вт
- Wi-Fi: 7
- Bluetooth: 6.0
- NFC: есть
- Операционная система: Android 16 + HyperOS 3
- Защита: IP68
- Габариты: 162.2 × 77.5 × 8.25 мм
- Вес: 219 г
Комплектация, дизайн, эргономика
Любой тестовый аппарат встречаем по комплекту поставки. С этим у Xiaomi 17T Pro полный порядок. В коробке: смартфон, черный силиконовый чехол в тон корпуса, инструмент для извлечения лотка сим-карты, документация, провод USB-C/A, адаптер питания HyperCharge мощностью 100 Вт и 2 года официальной гарантии. Здесь вообще сложно к чему-то придраться.
Внешний вид устройства отражает сложную инженерную задачу: как интегрировать массивный аккумулятор повышенной емкости, сохранив при этом эргономику классического смартфона. Физические габариты корпуса составляют 162.2 × 77.5 × 8.25 мм при весе 219 граммов. По сравнению с базовой версией Xiaomi 17T, которая весит 200 граммов при габаритах 157.6 × 75.2 × 8.17 мм, модель Pro ощущается в руке более массивным и солидным устройством.
В конструкции используется плоская рама из алюминиевого сплава. Задняя панель выполнена из композитного стекловолокна с матовым покрытием. Тактильно смартфон получился очень приятным.
У нас на тесте побывала модель в черной расцветке. При первом знакомстве может сложиться ощущение, что консервативный и спокойный цвет получился довольно марким, но спустя неделю тестирования стало понятно, что матовое покрытие старательно отталкивает следы от рук.
На спинке в левом верхнем углу расположился квадратный блок основной камеры с закругленными краями. В отличие от «шайбы», такое решение смотрится спокойно и органично.
Все физические элементы управления размещены на одной грани. На нижнем торце расположены: лоток для двух сим-карт (также имеется поддержка eSIM), разъем USB-C, а также отверстия динамика и микрофона.
Смартфон получил полноценную защиту от проникновения пыли и влаги по стандарту IP68, гарантирующую работоспособность компонентов при кратковременном погружении в воду. Сканер отпечатков пальцев встроен в нижнюю часть экрана. Его расположение показалось низковатым.
Экран и звук
Дисплей смартфона построен на базе 6.83-дюймовой матрицы LTPS AMOLED с разрешением 1.5K (2772 × 1280 пикселей) и плотностью пикселей 447 PPI. Экран абсолютно плоский, толщина рамок составляет 1.29 мм, что обеспечивает высокий показатель полезной площади фронтальной панели.
Максимальная частота обновления 144 Гц обеспечивает высокую плавность прокрутки системных меню и анимаций.
Пиковая яркость экрана при отображении HDR-контента достигает 3500 нит. В обычных условиях использования при ручной регулировке или в автоматическом режиме под ярким солнцем (режим HBM) яркость белого поля составляет около 1400–1800 нит, чего достаточно для беспрепятственного чтения информации с экрана. За защиту зрения отвечает технология Xiaomi Vision Care: высокочастотное ШИМ-управление на частоте 3840 Гц, минимизирующее мерцание матрицы на низких уровнях яркости.
Цветопередача охватывает 100% пространства DCI-P3. Присутствует поддержка стандартов Dolby Vision и HDR10+. Точность цветового баланса по умолчанию демонстрирует легкий уклон в холодные тона под углом, но легко поддается корректировке через ручные настройки цветовой схемы.
Звуковая подсистема представлена полноценными стереодинамиками с поддержкой пространственного аудио Dolby Atmos. Звук характеризуется выраженным запасом громкости, чистотой воспроизведения высоких и средних частот, но басы выражены слабее. Также стоит отметить приятный и качественный тактильный виброотклик. При необходимости его интенсивность можно отрегулировать в настройках.
Железо и производительность
Сердцем аппаратной платформы Xiaomi 17T Pro выступает флагманская однокристальная система MediaTek Dimensity 9500, произведенная по 3-нанометровому технологическому процессу TSMC поколения N3P. Архитектура процессора включает одно ядро Arm C1-Ultra с тактовой частотой до 4.21 ГГц, три ядра C1-Premium на частоте 3.5 ГГц и четыре энергоэффективных ядра C1-Pro, работающих на частоте 2.7 ГГц.
Графику обрабатывает новый 12-ядерный ускоритель Arm Mali-G1 Ultra MC12. Смартфон оснащается 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и быстрыми накопителями стандарта UFS 4.1 емкостью 512 ГБ. Ниже вы сможете ознакомиться с результатами бенчмарков.
В пиковых режимах процессор демонстрирует флагманские показатели вычислительной мощности, однако его стабильность под длительной нагрузкой сталкивается с тепловыми ограничениями. Обновленная трехмерная система охлаждения Xiaomi 3D IceLoop пытается компенсировать высокое тепловыделение чипа, но полностью победить троттлинг не удалось.
Практические сценарии использования выглядят оптимистичнее синтетических тестов. Мобильные игры из Google Play работают на максимальных настройках графики при стабильной частоте кадров. В обычных повседневных задачах Xiaomi 17T Pro ведет себя как полноценный флагман со всей сопутствующей спецификой: плавные анимации, быстрый запуск приложений, мгновенное переключение между задачами.
Софт
Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменным интерфейсом HyperOS 3. Производитель гарантирует длительный цикл поддержки: смартфон получит 5 крупных обновлений операционной системы и 6 лет регулярных обновлений патчей безопасности.
HyperOS 3 характеризуется высокой плавностью работы, глубокой кастомизацией и переработанной панелью виджетов. Основным нововведением стало появление динамических уведомлений в зоне фронтальной камеры. При работе таких утилит, как диктофон, секундомер, а также во время вызова, вырез камеры программно расширяется, отображая статус процесса и позволяя быстро разворачивать управляющие элементы.
К недостаткам программного обеспечения можно отнести обилие предустановленного партнерского софта и периодические всплывающие рекомендации в штатных приложениях проводника и очистки памяти, что требует от пользователя потратить немного времени после предварительной настройки и первого запуска устройства.
Камеры
Основной блок камер разработан в сотрудничестве с компанией Leica, что выражается не только в логотипе на корпусе, но и в использовании линз Summilux. Конфигурация тыльных сенсоров включает три камеры:
- Основная камера: 50 МП сенсор оптического формата 1/1.31" со светосилой f/1.74 и поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).
- Телефото-камера: 50 МП сенсор Samsung JN5 с перископическим объективом, обеспечивающим 5-кратное оптическое приближение (фокусное расстояние 115 мм в эквиваленте), светосилу f/3.0 и оптическую стабилизацию.
- Сверхширокоугольная камера: 12 МП сенсор с углом обзора 120 градусов и светосилой f/2.2, лишенный функции автоматической фокусировки.
Основной сенсор выдает детализированные снимки с естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном. В условиях ночной съемки автоматика не пытается превратить темные участки кадра в излишне светлые зоны, сохраняя художественный контраст без появления агрессивного цифрового шума.
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Телефотокамера выступает главным достоинством этого аппарата. Она обеспечивает качественное 5-кратное оптическое приближение. Благодаря алгоритмам ИИ-масштабирования система выдает пригодный для использования результат вплоть до 120-кратного ИИ ультра-зума. Самым интересным качеством этого модуля стала его минимальная дистанция фокусировки, составляющая около 30 см. Это позволяет использовать перископ в качестве макрообъектива, снимая мелкие объекты издалека с красивым оптическим размытием фона и характерным эффектом сжатия перспективы.
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Для съемки доступны два основных стиля Leica: Authentic (с упором на глубокие тени и контрастные переходы) и Vibrant (с повышенной насыщенностью и яркостью цветов). Функция «Живые моменты Leica» (Leica Living Moments) позволяет делать наиболее выразительные и живые кадры. Также не обошлось без оптимизации для съёмки динамичных сцен. Пригодится для съемки спортивных события, домашних животных или детей.
Поддерживается также запись видео в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду или в 4K при 60/120 кадрах в секунду. Важно учитывать один момент: при активации максимального режима съемки 4K/120fps алгоритмы электронной стабилизации отключаются. В стандартном режиме 4K/60fps есть оптический стаб.
Фронтальная камера на 32 МП со светосилой f/2.2 демонстрирует хорошую детализацию при дневном освещении. Селфи получаются яркими и четкими.
Автономная работаУвеличение времени автономной работы стало ключевым направлением модернизации линейки. Смартфон оснастили аккумулятором емкостью 7000 мА·ч.
Практические испытания показывают отличную автономность устройства. В режиме повседневного использования (мессенджеры, звонки, навигация, социальные сети и прослушивание музыки) смартфон легко выдерживает до двух дней автономной работы без необходимости подключения к сети. При непрерывном воспроизведении видео по беспроводной сети на средней яркости батарея разряжается до нуля более чем за 21 час.
Смартфон поддерживает проводную зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Присутствует также функция проводной отдачи энергии сторонним устройствам (реверсивная зарядка) мощностью до 22.5 Вт.
Особенностью системы питания является программный контроль температуры. По умолчанию в настройках активирован бережный режим, при котором полная зарядка аккумулятора от комплектного адаптера занимает около 75 минут. Для достижения максимальной скорости необходимо перейти в настройки батареи и вручную активировать опцию «Максимальная скорость». В таком режиме время восполнения ресурса от 0 до 100% сокращается до 46–48 минут.
Итоги
Xiaomi 17T Pro представляет собой уверенный субфлагман. Полноценная рама из алюминиевого сплава, отличный макро-перископ Leica и кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мА·ч делают устройство сильным игроком на рынке. По совокупности характеристик этот смартфон способен перекрыть потребности большинства требовательных пользователей.
В качестве компромисса можем отметить только: USB версии 2.0 и ультраширик среднего уровня.
Смартфон станет отличным выбором для практичных пользователей, которые ценят устройства с хорошей автономностью, приятным дизайном, качественным экраном, высокой производительностью и отличной камерой. Все это сочетает в себе Xiaomi 17T Pro без переплат за статус «ультрафлагмана».
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