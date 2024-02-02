Зачем умной колонке понадобился экран? Обзор Яндекс Станции Дуо Макс

Комплектация и дизайн

Настройка

Экран и камера

Звук

Функциональность и опыт использования

Рабочий стол : гаджет позволяет мне «разгрузить» рабочий монитор. На Дуо Макс я могу во время работы запустить фоновое прослушивание музыки или подкастов, а также просмотр YouTube-шоу, кино или сериалов. Конечно же колонка может взять на себя звонки по работе через Telegram.

: гаджет позволяет мне «разгрузить» рабочий монитор. На Дуо Макс я могу во время работы запустить фоновое прослушивание музыки или подкастов, а также просмотр YouTube-шоу, кино или сериалов. Конечно же колонка может взять на себя звонки по работе через Telegram. Журнальный столик в гостиной : здесь Дуо Макс превращается в полноценный хаб управления всеми устройствами умного дома. Также это отличный декоративный элемент — может быть цифровой фоторамкой или часами с виджетом погоды.

: здесь Дуо Макс превращается в полноценный хаб управления всеми устройствами умного дома. Также это отличный декоративный элемент — может быть цифровой фоторамкой или часами с виджетом погоды. Кухня: здесь Дуо Макс спокойно заменяет кухонный телевизор. Наклонно-поворотный механизм позволяет подобрать комфортный угол наклона. Во время приготовления пищи можно развлечь себя просмотром видеоконтента или попросить Алису найти видеоролик с рецептом чего-нибудь вкусненького. Конечно же, если на кухне жена, то она может позвонить мне в телегу и попросить зацепить что-то из магазина.

Впечатления

Станция Дуо Макс — флагманское устройство в экосистеме умных колонок Яндекс. Это логичное развитие линейки. Оно превращает привычную колонку с голосовым ассистентом Алиса в полноценный хаб умного дома. Во время тестирования Яндекс Станция Дуо Макс побывала на моем рабочем столе, прикроватной тумбочке на столике в гостиной и, кажется, я нашел для неё оптимальное место использования.Для начала давайте всё-таки уделим немного внимания подробностям об устройстве. Как говорится, встречают по одежке, а в случае с гаджетом — по распаковке.Яндекс Станция Дуо Макс поставляется в большой коробке из плотного белого картона. Упаковка — моё почтение. Когда её открываешь сразу ощущается, что перед тобой флагманский продукт. В коробке всё надежно зафиксировано, ничего не болтается. Комплектация: Яндекс Станция Дуо Макс, адаптер питания с USB-С и документация.Из коробки на экране наклеена прозрачная защитная пленка. Её можно отклеить, а можно оставить, если планируете использовать Дуо Макс на кухне.Уже традиционно Яндекс Станция не хочет заводиться от моих GaN-адаптеров, настойчиво требуя красной подсветкой комплектный аксессуар. Длина кабеля блока питания составляет 185 см.На первый взгляд гаджет напоминает гибрид Яндекс Станции Миди с поворотным экраном. Габариты основы с колонкой составляют 256×118×240 мм, диагональ экрана — 10,5 дюйма. Весит гаджет 3,3 кг.Устройство выполнено в универсальном черном цвете с темно-серым текстильным покрытием основания. Мне показалось, что Яндекс Станция Дуо Макс готова вписаться в любой интерьер. Во всяком случае в моем личном опыте использования она органично смотрелась во всех уголках квартиры.На всякий случай отмечу, что Яндекс Станция Дуо Макс также доступна в следующих расцветках: бежевый, темно-зеленый и бордовый. Таким образом можно подобрать гаджет под свои личные хотелки.На задней панели устройства размещается только порт USB-С. Напомню, Дуо Макс довольно тяжелая (3,3 кг), поэтому наилучшим образом подходит для стационарного использования. На горизонтальной поверхности она удерживается максимально надежно. Этому способствует прорезиненное дно. Неосторожно смахнуть гаджет с рабочего стола вряд ли получится.На задней поверхности экрана размещается переключатель отключения микрофона. Если дисплей в горизонтальном положении, то на его верхней грани располагается ползунок, закрывающий отверстие камеры (параноики оценят), и качелька регулировки громкости. На этом физические элементы управления заканчиваются.К слову о камере, её разрешение составляет 13 МП, а угол обзора — 120 градусов.В нижнюю часть основания встроена подсветка. Она сопровождает различные события, например, общение с Алисой или изменение громкости.Дизайн Дуо Макс мне понравился. Его можно охарактеризовать функциональными и лаконичным.При первом запуске вас приветствует голосовой помощник, а на экране появляется QR-код, который ведет на установку приложения Дом с Алисой. В нем необходимо залогиниться со своей учетной записью, а затем в правом верхнем экране нажать кнопку «+».В открывшемся меню выбираем «Устройство с Алисой» — далее потребуется предоставить доступ к Bluetooth. Сразу после этого вы увидите, что рядом с вами обнаружена Яндекс Станция Дуо Макс и появилась кнопка «Подключить».На следующем этапе необходимо на экране Станции нажать кнопку «Начать подключение», а в смартфоне — «Камера включилась». Сразу после этого на экране мобильного устройства появится QR-код, которые необходимо показать в камеру Дуо Макс. Далее запустится финальный этап настройки, который занимает около 1 минуты.После завершения настройки на Яндекс Станцию Дуо Макс прилетело обновления. Процесс скачивания и установки занял примерно 3-4 минуты.Дисплей оснащается наклонно-поворотным механизмом, поэтому можно подобрать наиболее комфортное положение для себя. Это удобная штука, которую удалось опробовать в разных сценариях использования: рабочий стол, журнальный столик и рабочая поверхность на кухне.Экран постоянно включен. Яндекс Станция Дуо Макс позволяет регулировать яркость. Также имеется встроенный датчик освещения. Благодаря этому ночью экран полностью затемняется и на нем остаются видны только часы, которые отображаются шрифтом серого цвета.Напомню, разрешение встроенной камеры составляет 13 МП, а угол обзора — 120°. Это более чем достаточно для видеозвонков. Качество передаваемой картинки не вызывает нареканий. Также камера умеет распознавать жест. Резко вытянутая рука перед экраном прекращает текущее действие, например, останавливает музыку или отключает таймер.За звук в Яндекс Станции Дуо Макс отвечает целый массив динамиков, в который вошли: 2 пассивных излучателя, 1 низкочастотник (100 мм) и 2 широкополосных динамика (50 мм). Диапазон воспроизводимых частот составляет 60 – 20 000 Гц, а суммарная акустическая мощность — 60 Вт.Звучит Яндекс Станция Дуо Макс очень хорошо. Мне показалось, что в плане звучания это лучшая колонка в линейке, а через мои руки прошли почти все. Басы аккуратные и насыщенные, верха и середина — хорошо детализированы. В целом гаджет отлично чувствует пространство и грамотно заполняет его звучанием.Настроить звучание колонки под свои индивидуальные предпочтения можно с помощью эквалайзера в приложении для смартфона. Это немного странный момент. Почему нельзя добавить его непосредственно в настройки Дуо Макс — непонятно. Возможно, разработчики реализуют эту возможность в предстоящих обновлениях.Запаса громкости хватает для прокачки домашней вечеринки. Как мне показалось, на Дуо Макс одинаково хорошо звучат все жанры. В качестве источника сигнала могут выступать встроенные Яндекс Музыка и YouTube, а также любой ваш гаджет, подключаемый по Bluetooth.С передачей голоса у Дуо Макс также всё в порядке. Для этого в устройство встроено 8 микрофонов. Алиса хорошо слышит и понимает голосовые команды — для этого не нужно находиться рядом с гаджетом. Протестировал передачу голоса во встроенном Telegram — собеседники отметили хорошее качество и естественное звучание.Не буду вдаваться в подробности возможностей Алисы — вы, итак, их знаете, а если и нет, то можете почитать предыдущие обзоры умных колонок Яндекса. Также можно скачать приложение на свой смартфон и познакомиться с Алисой самостоятельно. Вместо этого уделю внимание опыту взаимодействия с экраном и сценариям применения.На главном экране отображаются сменяемые фоны — их выбор очень большой. Помимо этого, можно выводить изображения со своего Яндекс Диска, превратив дисплей Дуо Макс в цифровую фоторамку. Также можно включить отображение событий из сервиса Афиша.По центру экрана отображаются крупно часы. В нижней части три виджета: воспроизводимая музыка, погода и доступ к остальным приложениям.Свайпом влево и вправо по главному экрану можно менять заставки. Свайпом вниз от верхнего края открывается панель быстрого доступа к настройкам. Здесь включается ночной режим, изменяется громкость, включается режим не беспокоить, активируется Bluetooth, настраивается яркость, а также есть кнопка перехода к остальным параметрам.Кнопка приложений открывает меню, в котором расположились: Яндекс Музыка, Кинопоиск, Телеканалы, меню управления гаджетами умного дома, звонки через Telegram, демонстрация навыков Алисы, браузер и YouTube.На Дуо Макс, как вы поняли из предыдущего абзаца, Алиса может выводить ответы на ваши запросы на экран. Для этого и появился встроенный браузер.Приложения Умный дом позволяет подключать гаджеты с поддержкой протокола Zigbee непосредственно к колонке. Теперь управлять всеми подключенными устройствами можно голосом и с помощью экрана.Опробовал Яндекс Станцию Дуо Макс во всех уголках квартиры и нашел для себя три самых подходящих места и сценариев применения:К выходу этого обзора стоимость Яндекс Станции Дуо Макс составляет 42 990 р. и это, на мой взгляд, основной недостаток устройства. В остальном за этот прайс можно получить внушительный набор преимуществ, среди которых функциональный дизайн, большой экран, достойный звук и хороший выбор сценариев применения.Яндекс Станция Дуо Макс стремится стать главным хабом управления системами умного дома. Помимо этого, гаджет отлично справляется с развлекательными функциями и может выступить частью интерьерных решений.