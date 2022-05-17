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Провел несколько дней с Яндекс Станцией второго поколения — у неё достойное звучание, красивая подсветка и приятный дизайн

Георгий
Яндекс Станция 2

Буквально сразу после майских праздников мне предложили протестировать новую Яндекс Станцию до официального анонса. Естественно, я не смог отказаться, поскольку очень сильно интересуюсь умными колонками. В этом обзоре хочу поделиться своими впечатлениями от использования новинки от Яндекса.

Распаковка и дизайн

Большинство умных колонок, которые мне удалось протестировать не отличались интересной упаковкой. Чаще всего устройства поставлялись в скромной коробочке и со спартанской комплектацией. В Яндексе, судя по всему, поняли, что важно уметь произвести приятное первое впечатление.



Станция второго поколения поставляется в коробке из плотного картона, которая оформлена черных и фиолетовых цветах. Открывается она как футляр — крышка откидывается назад. Такой процесс хорошо знаком владельцам AirPods.

Внутри вертикально располагается Яндекс Станция, немного документации с полезными советами и адаптер питания с разъемом USB-C. Всё упаковано очень качественно и производит впечатление акустики дорогого бренда.

Яндекс Станция 2

Яндекс Станция второго поколения получила узнаваемый силуэт — это по-прежнему прямоугольная башенка с закругленными краями. Со всех сторон, за исключением подставки и сенсорной поверхности, колонка защищена текстильной поверхностью.

Сзади скромно разместились разъем питания USB-С в нижней части, а в верхней — физическая клавиша отключения микрофона.
Самый интересный элемент дизайна, как мне показалось, это сенсорная поверхность Яндекс Станции второго поколения. Там разместились две клавиши регулировки громкости. Сенсорная поверхность получила интерактивную подсветку, которая выступает также индикатором состояния, подсвечивая различные действия, начиная с взаимодействия с Алисой и заканчивая воспроизведением музыки.

LED-панель на поверхности настраиваемая. Можно настроить визуализацию для воспроизведения подкастов и музыки. Я для разнообразия выбрал опцию «Менять автоматически». Также можно настроить уровень яркости и включить световую заставку, которая активируются через 5 секунд бездействия. Благодаря подсветке Станцию можно использовать как ночник.

Яндекс Станция 2

За счет интерьерной ткани в поверхности корпуса Яндекс Станция 2 смотрится одновременно уютно и технологично. У меня на обзоре устройство в цвете антрацит, новинка также будет доступна в темно-синем, кирпичном и песочном. Таким образом с помощью подходящего оттенка можно дополнить свой интерьер.

Подключение

Процесс настройки Станции второго поколения будет хорошо знаком тем, кто уже пользовался умными колонками Яндекса. Алгоритм очень простой — включаем колонку в розетку, запускаем на смартфоне приложение Яндекс и переходим в раздел «Устройства».

Подключение Яндекс Станции 2

В моём случае сразу после перечисленных действий всплыло окошко с предложением подключить Яндекс Станцию 2. Далее приложение попросит выбрать дом для устройства и указать параметры вашей сети Wi-Fi. Процесс первоначальной настройки не занимает даже минуты, по готовности колонка проверит наличие обновлений и уже после этого Алиса сообщит, что Станция 2 готова к работе.

Подключение Яндекс Станции 2

В разделе «Устройства» приложения Яндекс появится отдельное меню с настройками Станции второго поколения. Там также можно узнать о функциональности устройства. Приложения подробно расскажет о навыках умной колонки:
  • Управление музыкой
  • Взаимодействие с датчиками умного дома
  • Будильник
  • Возможности световой панели
  • Настройки звучания

Функциональность

Немного подробнее пройдусь по работе световой панели. В станции предыдущего поколения нечто подобное было реализовано с помощью светящегося кольца. Анимация на панели Яндекс Станции 2 адаптируется под различные ситуации. Вот несколько сценариев:
  • Анимация голоса: спросите Алису, например, о погоде и обратите внимание, как будет меняться подсветка верхней панели, синхронизируясь с голосом Алисы.
  • Анимация музыки: световая панель умеет подстраиваться под такт воспроизводимой музыки.
  • Лайк/дизлайк: на подсветке отображается соответствующая анимация сердечка, если попросить Алису поставить лайк или дизлайк во время воспроизведения трека из Яндекс Музыки.
  • Три режима подсветки во время бездействия. Яндекс Станция вполне может стать интерьерным светильником во время бездействия. Для этого есть три режима свечения: лава-лампа, ночник (светится теплым или белым светом) и свеча.


Подсветка на верхушке Станции 2 также получила функцию сенсорной панели. Кнопки «+» и «-» предназначены для управления громкости. Переключать треки можно свайпами по поверхности. Между кнопками плюс/минус расположена клавиша со значком Алисы — у неё несколько функций. Коротким нажатием ставится пауза или возобновляется воспроизведение, а также отключается таймер и будильник. Также это действие используется для ответа или сброса звонка. Долгое нажатие вызывает Алису.

Умный дом

Яндекс Станция 2 обзавелась поддержкой протокола Zigbee. Что это такое? Если не вдаваться в технические подробности, он позволяет обмениваться данными с другими подключенными устройствами умного дома напрямую. Таким образом для их управления не требуется интернет. За счет этого гаджеты с более низкой задержкой реагируют на команды. Стоит отметить, что сама Станция всё-таки должна быть подключена к Wi-Fi.

Aqara

Еще несколько важных преимуществ протокола Zigbee:
  • Удобное и быстрое подключение устройств. Это можно сделать голосом, попросив Алису найти, например, лампочку или датчик.
  • Небольшая нагрузка на сеть и большое покрытие, поскольку сигнал передаётся по принципу mesh-сетей между устройствами.
  • Сравнительно низкое энергопотребление — устройства с поддержкой Zigbee умеет переходить в спящий режим в случае отсутствия активности.
Вместе с Яндекс Станцией 2 я на обзор получил комплект с умными устройствами Aqara. Стоимость такого бандла с колонкой составляет 18 990 рублей. В него входят: умная лампа, беспроводная кнопка, датчик движения, а также датчик температуры и влажности.

Aqara

В моем повседневном сценарии сразу нашлось применение для умной лампы и датчика температуры. Причем оба устройства нашли свое место в спальне. Лампу я установил в прикроватный торшер, а датчик просто прикрепил к стене не на самое видное место.

Настраиваются умные гаджеты действительно просто. Лампочку достаточно предварительно вставить в патрон светильника, а в случае с датчиком — вытащить язычок блокировки батарейки. Сразу после этих незатейливых манипуляций нужно попросить Алису подключить устройство, а затем сделать еще одно действие:
  • В случае с лампочкой — выключить и включить 5 раз подряд, пока лампа 2 раза не мигнет самостоятельно
  • С остальными гаджетами комплекта — зажать кнопку на боковой части устройства, пока не начнет мигать голубой светодиод.
Aqara

Как работают устройства Aqara? Как и писал выше, я пока нашел применение только двум гаджетам и пока думаю, куда пристроить кнопку и датчик движения. В случае с подключенными устройствами можно выполнять следующие действия:
  • Умная лампа Aqara LED Light Bulb — включается и отключается голосом, а также умеет менять яркость и температуру света от холодного белого до теплого желтого.
  • Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor — помогает поддерживать комфортную атмосферу. Можно спросить у Алисы, какая сейчас температура и влажность в комнате. Есть еще очень интересный сценарий, в котором датчик автоматически может включать кондиционер или увлажнитель по достижению определенных атмосферных значений. Это работает при условии, если они также подключены к системе умного дома.
Насчет датчика движения Aqara Motion Sensor, есть идея повесить его в коридоре и сделать связку там же с еще одной умной лампой Aqara LED Light Bulb. Таким образом свет будет включаться автоматически. Расскажите в комментариях, какие устройства умного дома используете и поделитесь своими сценариями, а то я пока никак не могу придумать интересный для беспроводной кнопки Aqara Wireless Mini Switch.

Aqara

Управлять умными устройствами можно удаленно с помощью приложения Дом с Алисой. Также там имеются различные сценарии, которые можно запускать с помощью виджетов на главном экране.

Еще буквально несколько слов стоит посвятить экосистеме. Колонки Яндекса умеют объединиться и работать по схеме мультирум. С помощью Алисы можно управлять воспроизведением на всех устройствах одновременно или только в определенной комнате.

Тандем

Также стоит отметить, что Яндекс Станция 2 умеет работать в тандеме с Яндекс Модулем. При подключении управлять ТВ-приставкой можно голосом с помощью колонки.

Звук

Теперь настало время уделить внимание одному из самых важных, на мой взгляд, параметров Яндекс Станции 2, звуку, поскольку всё-таки это в первую очередь для меня умная колонка. По сравнению с устройством предыдущего поколения производитель значительно прокачал систему звучания.

Яндекс Станция 2

В колонке используются два стереодинамика мощностью 30 Вт. Они расположены по бокам, а еще есть два пассивных излучателя. Также добавили апериодическую решетку, которая уменьшает искажения звука при воспроизведении.

Яндекс Станция 2 обзавелась технологией Room Correction. Она учитывает размер и форму помещения, подстраивая звучание под них. Система работает во время воспроизведения с помощью алгоритмов и микрофонов, которые считывают отраженный звук. Эти данные используются для подстройки эквалайзера.

Яндекс Станция 2

Помимо технологии Room Correction, звучание Яндекс Станции 2 можно настраивать вручную с помощью эквалайзера в приложении. Там также доступны различные предустановки.

В сравнении с моделью предыдущего поколения звук Яндекс Станции 2 стал значительно интереснее. У колонки достойный запас громкости — она без проблем прокачивает спальню площадью 30 квадратных метров, думаю справится с помещением побольше.

Также стоит отметить, что в звучании колонки появилась глубина — это отчетливо слышно в электронных жанрах. В целом и сцена аудио стала шире. Басы — внятные и хорошо ощущаются. Что касается остальных частот, у них всё в порядке с детализацией при воспроизведении на любом уровне громкости.

Что в итоге?

Яндекс Станция 2

Запуском Яндекс Станции второго поколения компания подчеркнула свой статус производителя одних из самых интересных умных колонок на отечественном рынке. Устройство получило весомый набор преимуществ, в числе которых: приятный дизайн, залипательная сенсорная панель с подсветкой, поддержка Zigbee и прокачанное звучание.

Также отмечу алгоритм подстройки звучания под помещение и работу от разъема USB-C. Что касается минусов, за время сравнительно недолгого использования я пока не нашел недостатков. Можно сказать, что хотелось бы и подешевле, но в условиях текущей обстановки, стоимость Яндекс Станции 2 не кажется завышенной.

Напомню, начиная с сегодняшнего дня стартовал предзказ Яндекс Станции 2. Её стоимость составляет 16 990 р. или 18 990 р. с набором умных устройств Aqara, как у меня в этом обзоре. Оформить предварительный заказ можно в Яндекс Маркете или дождаться запуска продаж 31 мая.


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Комментарии

kardigan
+2480
kardigan
Ну если больше ничего не слышать-звучание нормальное, но достойным назвать его даже в этом случае будет ошибкой. В остальном вполне хороший общор. Вещь функциональная, но вот насколько умный дом хорош ? У меня стоит от китайцев -два года полёт нормальный, но не уверен, что хватит хотя бы на ещё года три.
Сегодня в 15:38
#
+243
Paspartu kardigan
А что с ним через 3 года может случиться?
Сегодня в 15:45
#
kardigan
+2480
kardigan Paspartu
Акк заблочат. Я о зиг би. У меня mi xome
Сегодня в 16:04
#
+243
Paspartu kardigan
Аа. В таком случае, наверно, надо будет переходить на home assistant
Сегодня в 16:09
#
Seagull
–874
Seagull
«она без проблем прокачивает спальню площадью 30 квадратных метров»

Видимо автор вообще не в курсе что такое «прокачивать»
Сегодня в 18:28
#
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