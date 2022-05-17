Провел несколько дней с Яндекс Станцией второго поколения — у неё достойное звучание, красивая подсветка и приятный дизайн

Буквально сразу после майских праздников мне предложили протестировать новую Яндекс Станцию до официального анонса. Естественно, я не смог отказаться, поскольку очень сильно интересуюсь умными колонками. В этом обзоре хочу поделиться своими впечатлениями от использования новинки от Яндекса.
Распаковка и дизайнБольшинство умных колонок, которые мне удалось протестировать не отличались интересной упаковкой. Чаще всего устройства поставлялись в скромной коробочке и со спартанской комплектацией. В Яндексе, судя по всему, поняли, что важно уметь произвести приятное первое впечатление.
Станция второго поколения поставляется в коробке из плотного картона, которая оформлена черных и фиолетовых цветах. Открывается она как футляр — крышка откидывается назад. Такой процесс хорошо знаком владельцам AirPods.
Внутри вертикально располагается Яндекс Станция, немного документации с полезными советами и адаптер питания с разъемом USB-C. Всё упаковано очень качественно и производит впечатление акустики дорогого бренда.
Яндекс Станция второго поколения получила узнаваемый силуэт — это по-прежнему прямоугольная башенка с закругленными краями. Со всех сторон, за исключением подставки и сенсорной поверхности, колонка защищена текстильной поверхностью.
Сзади скромно разместились разъем питания USB-С в нижней части, а в верхней — физическая клавиша отключения микрофона.
LED-панель на поверхности настраиваемая. Можно настроить визуализацию для воспроизведения подкастов и музыки. Я для разнообразия выбрал опцию «Менять автоматически». Также можно настроить уровень яркости и включить световую заставку, которая активируются через 5 секунд бездействия. Благодаря подсветке Станцию можно использовать как ночник.
За счет интерьерной ткани в поверхности корпуса Яндекс Станция 2 смотрится одновременно уютно и технологично. У меня на обзоре устройство в цвете антрацит, новинка также будет доступна в темно-синем, кирпичном и песочном. Таким образом с помощью подходящего оттенка можно дополнить свой интерьер.
ПодключениеПроцесс настройки Станции второго поколения будет хорошо знаком тем, кто уже пользовался умными колонками Яндекса. Алгоритм очень простой — включаем колонку в розетку, запускаем на смартфоне приложение Яндекс и переходим в раздел «Устройства».
В моём случае сразу после перечисленных действий всплыло окошко с предложением подключить Яндекс Станцию 2. Далее приложение попросит выбрать дом для устройства и указать параметры вашей сети Wi-Fi. Процесс первоначальной настройки не занимает даже минуты, по готовности колонка проверит наличие обновлений и уже после этого Алиса сообщит, что Станция 2 готова к работе.
В разделе «Устройства» приложения Яндекс появится отдельное меню с настройками Станции второго поколения. Там также можно узнать о функциональности устройства. Приложения подробно расскажет о навыках умной колонки:
- Управление музыкой
- Взаимодействие с датчиками умного дома
- Будильник
- Возможности световой панели
- Настройки звучания
ФункциональностьНемного подробнее пройдусь по работе световой панели. В станции предыдущего поколения нечто подобное было реализовано с помощью светящегося кольца. Анимация на панели Яндекс Станции 2 адаптируется под различные ситуации. Вот несколько сценариев:
- Анимация голоса: спросите Алису, например, о погоде и обратите внимание, как будет меняться подсветка верхней панели, синхронизируясь с голосом Алисы.
- Анимация музыки: световая панель умеет подстраиваться под такт воспроизводимой музыки.
- Лайк/дизлайк: на подсветке отображается соответствующая анимация сердечка, если попросить Алису поставить лайк или дизлайк во время воспроизведения трека из Яндекс Музыки.
- Три режима подсветки во время бездействия. Яндекс Станция вполне может стать интерьерным светильником во время бездействия. Для этого есть три режима свечения: лава-лампа, ночник (светится теплым или белым светом) и свеча.
Подсветка на верхушке Станции 2 также получила функцию сенсорной панели. Кнопки «+» и «-» предназначены для управления громкости. Переключать треки можно свайпами по поверхности. Между кнопками плюс/минус расположена клавиша со значком Алисы — у неё несколько функций. Коротким нажатием ставится пауза или возобновляется воспроизведение, а также отключается таймер и будильник. Также это действие используется для ответа или сброса звонка. Долгое нажатие вызывает Алису.
Умный домЯндекс Станция 2 обзавелась поддержкой протокола Zigbee. Что это такое? Если не вдаваться в технические подробности, он позволяет обмениваться данными с другими подключенными устройствами умного дома напрямую. Таким образом для их управления не требуется интернет. За счет этого гаджеты с более низкой задержкой реагируют на команды. Стоит отметить, что сама Станция всё-таки должна быть подключена к Wi-Fi.
Еще несколько важных преимуществ протокола Zigbee:
- Удобное и быстрое подключение устройств. Это можно сделать голосом, попросив Алису найти, например, лампочку или датчик.
- Небольшая нагрузка на сеть и большое покрытие, поскольку сигнал передаётся по принципу mesh-сетей между устройствами.
- Сравнительно низкое энергопотребление — устройства с поддержкой Zigbee умеет переходить в спящий режим в случае отсутствия активности.
В моем повседневном сценарии сразу нашлось применение для умной лампы и датчика температуры. Причем оба устройства нашли свое место в спальне. Лампу я установил в прикроватный торшер, а датчик просто прикрепил к стене не на самое видное место.
Настраиваются умные гаджеты действительно просто. Лампочку достаточно предварительно вставить в патрон светильника, а в случае с датчиком — вытащить язычок блокировки батарейки. Сразу после этих незатейливых манипуляций нужно попросить Алису подключить устройство, а затем сделать еще одно действие:
- В случае с лампочкой — выключить и включить 5 раз подряд, пока лампа 2 раза не мигнет самостоятельно
- С остальными гаджетами комплекта — зажать кнопку на боковой части устройства, пока не начнет мигать голубой светодиод.
Как работают устройства Aqara? Как и писал выше, я пока нашел применение только двум гаджетам и пока думаю, куда пристроить кнопку и датчик движения. В случае с подключенными устройствами можно выполнять следующие действия:
- Умная лампа Aqara LED Light Bulb — включается и отключается голосом, а также умеет менять яркость и температуру света от холодного белого до теплого желтого.
- Датчик температуры и влажности Aqara Temperature and Humidity Sensor — помогает поддерживать комфортную атмосферу. Можно спросить у Алисы, какая сейчас температура и влажность в комнате. Есть еще очень интересный сценарий, в котором датчик автоматически может включать кондиционер или увлажнитель по достижению определенных атмосферных значений. Это работает при условии, если они также подключены к системе умного дома.
Управлять умными устройствами можно удаленно с помощью приложения Дом с Алисой. Также там имеются различные сценарии, которые можно запускать с помощью виджетов на главном экране.
Еще буквально несколько слов стоит посвятить экосистеме. Колонки Яндекса умеют объединиться и работать по схеме мультирум. С помощью Алисы можно управлять воспроизведением на всех устройствах одновременно или только в определенной комнате.
Также стоит отметить, что Яндекс Станция 2 умеет работать в тандеме с Яндекс Модулем. При подключении управлять ТВ-приставкой можно голосом с помощью колонки.
ЗвукТеперь настало время уделить внимание одному из самых важных, на мой взгляд, параметров Яндекс Станции 2, звуку, поскольку всё-таки это в первую очередь для меня умная колонка. По сравнению с устройством предыдущего поколения производитель значительно прокачал систему звучания.
В колонке используются два стереодинамика мощностью 30 Вт. Они расположены по бокам, а еще есть два пассивных излучателя. Также добавили апериодическую решетку, которая уменьшает искажения звука при воспроизведении.
Яндекс Станция 2 обзавелась технологией Room Correction. Она учитывает размер и форму помещения, подстраивая звучание под них. Система работает во время воспроизведения с помощью алгоритмов и микрофонов, которые считывают отраженный звук. Эти данные используются для подстройки эквалайзера.
Помимо технологии Room Correction, звучание Яндекс Станции 2 можно настраивать вручную с помощью эквалайзера в приложении. Там также доступны различные предустановки.
В сравнении с моделью предыдущего поколения звук Яндекс Станции 2 стал значительно интереснее. У колонки достойный запас громкости — она без проблем прокачивает спальню площадью 30 квадратных метров, думаю справится с помещением побольше.
Также стоит отметить, что в звучании колонки появилась глубина — это отчетливо слышно в электронных жанрах. В целом и сцена аудио стала шире. Басы — внятные и хорошо ощущаются. Что касается остальных частот, у них всё в порядке с детализацией при воспроизведении на любом уровне громкости.
Что в итоге?
Запуском Яндекс Станции второго поколения компания подчеркнула свой статус производителя одних из самых интересных умных колонок на отечественном рынке. Устройство получило весомый набор преимуществ, в числе которых: приятный дизайн, залипательная сенсорная панель с подсветкой, поддержка Zigbee и прокачанное звучание.
Также отмечу алгоритм подстройки звучания под помещение и работу от разъема USB-C. Что касается минусов, за время сравнительно недолгого использования я пока не нашел недостатков. Можно сказать, что хотелось бы и подешевле, но в условиях текущей обстановки, стоимость Яндекс Станции 2 не кажется завышенной.
Напомню, начиная с сегодняшнего дня стартовал предзказ Яндекс Станции 2. Её стоимость составляет 16 990 р. или 18 990 р. с набором умных устройств Aqara, как у меня в этом обзоре. Оформить предварительный заказ можно в Яндекс Маркете или дождаться запуска продаж 31 мая.