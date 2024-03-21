Разводят и ржут! Телефонные мошенники стали выдавать себя за знаменитостей

Полиция рассказала об относительно свежей схеме обмана жителей РФ. Жертве поступает видеозвонок в мессенджере, а когда она отвечает — видит перед собой человека в полицейской форме, который сидит в кабинете, а за его спиной на стене висит портрет президента.
Тем самым мошенники стараются повысить доверие к себе, ведь одно дело, когда вам звонит незнакомец из колл-центра и вы не видите его, а лишь слышите шум от общения его коллег с такими же потенциальными жертвами. И совершенно другое — когда становится очевидно, что с вами хочет пообщаться должностное лицо, наделённое властными полномочиями.
Преступники разыгрывают старую и хорошо зарекомендовавшую себя легенду: ваши деньги в опасности, вы чуть не стали жертвой мошенников, но перевод остановлен, нужно перевести все ваши средства на защищённый счёт, а поскольку заведено уголовное дело, нельзя никому рассказывать об этой ситуации, иначе статья светит уже вам.
Для этой схемы развода задействуются нейросети, позволяющие установить любой фон и подделать лицо и голос. Некоторые мошенники включают чувство юмора и надевают виртуальную маску с лицом какой-нибудь знаменитости (например, Роберта Дауни-младшего, как на скриншоте выше). Можно только представить, как они заливаются от смеха, когда обсуждают очередной звонок, в ходе которого удалось украсть у ещё одной жертвы все её сбережения. Такие выходки наверняка смешат и полицейских, которым в дальнейшем поручается вести расследование по факту мошенничества, но смех быстро сменяется огорчением, ведь они не знают, кого искать и как.
Тем самым мошенники стараются повысить доверие к себе, ведь одно дело, когда вам звонит незнакомец из колл-центра и вы не видите его, а лишь слышите шум от общения его коллег с такими же потенциальными жертвами. И совершенно другое — когда становится очевидно, что с вами хочет пообщаться должностное лицо, наделённое властными полномочиями.
Преступники разыгрывают старую и хорошо зарекомендовавшую себя легенду: ваши деньги в опасности, вы чуть не стали жертвой мошенников, но перевод остановлен, нужно перевести все ваши средства на защищённый счёт, а поскольку заведено уголовное дело, нельзя никому рассказывать об этой ситуации, иначе статья светит уже вам.
Для этой схемы развода задействуются нейросети, позволяющие установить любой фон и подделать лицо и голос. Некоторые мошенники включают чувство юмора и надевают виртуальную маску с лицом какой-нибудь знаменитости (например, Роберта Дауни-младшего, как на скриншоте выше). Можно только представить, как они заливаются от смеха, когда обсуждают очередной звонок, в ходе которого удалось украсть у ещё одной жертвы все её сбережения. Такие выходки наверняка смешат и полицейских, которым в дальнейшем поручается вести расследование по факту мошенничества, но смех быстро сменяется огорчением, ведь они не знают, кого искать и как.
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