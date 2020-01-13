Специалисты по кибербезопасности компании ESET обнаружили в мессенджере WhatsApp мошенническую схему в спам-рассылке с использованием брендов Adidas и Reebok. Фишинговая атака направлена на получение личных данных.По словам представителей ESET, злоумышленники распространяют сообщения, в которых содержится информация о том, что спортивные бренды отмечают юбилей и дарят футболки и обувь. В качестве одного из примеров: «Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!».Для получения подарка пользователям WhatsApp предлагается перейти по ссылке, которая является поддельной и не ведет на официальный сайт одного из брендов. Эксперты добавляют, что на поддельных сайтах используются «устаревшие логотипы». После перехода по ссылке пользователь попадает на страницу с опросом, пройдя который он получает информацию об обработки данных. Для получения обещанных подарков прошедшему опрос пользователю предлагается переслать сообщение о конкурсе 20 его контактам.Ранее «Лаборатория Касперского» зафиксировала и предупредила о вспышке кибермошенничества на YouTube. Для поиска жертв используется таргетированная реклама, которая обещает крупную сумму за прохождение опроса.