



Фотографы в панике: в различных соцсетях и на форуме Adobe появились сообщения о пропаже фотографий из облачного хранилища. Снимки исчезли после установки обновлённой версии Lightroom для iOS. Кроме того, были удалены купленные пресеты с настройками для быстрой обработки фото.



Adobe подтвердила проблему и сообщила, что восстановить фотографии и пресеты не получится, они исчезли навсегда. Компания выпустила ещё одно обновление Lightroom, в котором досадный баг бы устранён.



У некоторых пользователей пропали тысячи обработанных фотографий, накопленные за несколько лет, а также пресеты, на покупку которых были потрачены сотни долларов США.



Проблема затронула только тех, кто пользовался обновлённым приложением Lightroom на iOS. Достаточно было просто установить апдейт и запустить его — через секунду из облака пропадал весь сохранённый пользователем контент.



Фотографии и пресеты не восстанавливаются даже после установки апдейта, в котором эта проблема устранена. Возможности вернуть их, по словам Adobe, нет.







