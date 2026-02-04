Осторожно, новый обман! Аферисты выманивают SMS-коды под видом списания долгов

Фото freepik
Мошенники начали массовую рассылку писем и сообщений с предложением списать долги через МФЦ в рамках государственной программы. В таких сообщениях содержится ссылка, ведущая на фишинговый сайт, который имитирует официальный ресурс. На этой странице пользователю предлагают пройти тест, чтобы оценить шансы на аннулирование имеющейся задолженности. Для получения результатов анализа требуется ввести код авторизации, который приходит в SMS-сообщении на телефон жертвы.
Переход по ссылке и ввод одноразового кода из SMS приводит к компрометации банковских счетов или иных привязанных к номеру телефона сервисов. Мошенники получают доступ к финансовым средствам жертвы или используют её учётные данные для совершения других противоправных действий. Подобные фишинговые атаки рассчитаны на эмоциональную реакцию людей, испытывающих финансовые трудности и надеющихся на быстрое решение проблемы.