Осторожно, новый обман! Аферисты выманивают SMS-коды под видом списания долгов



Фото freepik



Мошенники Мошенники начали массовую рассылку писем и сообщений с предложением списать долги через МФЦ в рамках государственной программы. В таких сообщениях содержится ссылка, ведущая на фишинговый сайт, который имитирует официальный ресурс. На этой странице пользователю предлагают пройти тест, чтобы оценить шансы на аннулирование имеющейся задолженности. Для получения результатов анализа требуется ввести код авторизации, который приходит в SMS-сообщении на телефон жертвы.

Эксперты обращают внимание, что никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов через МФЦ или иные учреждения не существует. Единственный легальный механизм освобождения от долговых обязательств предусмотрен Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Эта процедура является индивидуальной, судебной и не осуществляется путём заполнения онлайн-формы или прохождения теста.Переход по ссылке и ввод одноразового кода из SMS приводит к компрометации банковских счетов или иных привязанных к номеру телефона сервисов. Мошенники получают доступ к финансовым средствам жертвы или используют её учётные данные для совершения других противоправных действий. Подобные фишинговые атаки рассчитаны на эмоциональную реакцию людей, испытывающих финансовые трудности и надеющихся на быстрое решение проблемы.