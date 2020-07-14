



Компания Ajax провела Ajax Special Event — виртуальную презентацию новинок. На ней были представлены устройства и программные обновления, на разработке которых были сфокусированы в первой половине 2020 года.



Пользователи смогут защищать с Ajax то, что раньше не могли: лодки, автомобили, даже дома на колесах. Пользователи старых проводных систем теперь могут легко получить современный уровень безопасности.



Двухфакторная аутентификация и контроль сессий







Пользователи Ajax получили контроль сессий по умолчанию и возможность активировать 2-факторную аутентификацию. Теперь злоумышленники не смогут получить доступ к аккаунту пользователя даже зная логин и пароль. А если вход в учетную запись будет выполнен с подозрительного устройства, пользователи моментально об этом узнают и смогут прекратить сессию.



Альтернативная плата блока питания







Теперь Ajax может защищать движимое имущество без электроснабжения — яхты, автомобили службы доставки, передвижные контейнеры, дома на колесах. Новые PSU 12V и PSU 6V заменяют комплектные блоки питания хабов, позволяя питать устройства от аккумулятора.



Hub 2 Plus







Новая и самая мощная централь Ajax. Hub 2 Plus имеет процессор в 4 раза мощнее чем у обычного хаба и в 8 раз больше памяти. Поддерживает больше датчиков чем предшествующие модели — до 200, в том числе с фотоверификацией, и больше камер — до 100 штук.



Впервые появилась поддержка LTE. Всего в наличии 4 независимых канала связи: 2х SIM (4G/3G/2G), Ethernet, Wi-Fi. Благодаря этому, даже аномальная череда аварий или сбоев в работе сетевого оборудования не лишит систему связи с внешним миром.



Импорт данных хаба



Со следующим обновлением фирменной операционной системы Malevich в Ajax появится функция импорта данных. Если раньше процесс переподключения всех датчиков со старого хаба на новых мог занимать несколько часов, то сейчас к вам приедет инсталлятор и справится за 5 минут.



Теперь не придется заново настраивать централь, демонтировать и переподключать каждое устройство системы, приглашать пользователей и определять их права. Для импорта понадобиться только доступ к старому хабу и подключение к интернету.



Malevich 2.9







Релиз Malevich 2.9 запланирован на август. Новая версия операционной системы будет доступна хабам всех моделей в течение месяца. Обновление принесет ряд дополнительных возможностей:





Временное отключение устройства — позволит избегать ложных уведомлений, если устройства работают некорректно

Импульсный режим — временная подача питания на реле и умную розетку Socket. Позволит еще комфортнее настраивать сценарии автоматизации и защиту дома.

Кастомный тип тревог для Button — тревожную кнопку можно запрограммировать на определенный тип уведомления: вторжение, пожар, медпомощь, тревожная кнопка, газовая тревога.

Передача координат смартфона — при нажатии тревожной кнопки в приложении охранной компании будут передаваться координаты вашего смартфона

Защита от случайных нажатий для SpaceControl — команду с брелока можно будет отправить по двойному или долгому нажатию

Настройка световой индикации Socket — можно будет отрегулировать яркость подсветки розетки

Осенью Ajax выпустит операционную систему Malevich 2.10, в которой будет содержаться ряд новых решений. Например, совместно с норвежским производителем пожарных систем Elotec, Ajax Systems работают над проектом пожарной безопасности Бергена. Пожарные датчики Ajax будут защищать жилые дома на городской средневековой набережной, которая охраняется ЮНЕСКО.Для этого в приложении и операционной системе добавят задержку интерконнекта (когда при срабатывании одного датчика активируются все) пожарных датчиков на 2 минуты. Это поможет избежать напрасных тревог. Например, если датчик сработал на перегретую сковороду и проблема тут же устранилась, нет смысла оповещать всех жильцов о пожарной угрозе сиренами датчиков.После этого обновления Ajax будет соответствовать высоким требованиям британских стандартов: станет доступна функция подтверждения тревоги несколькими датчиками, а также появится опциональный двухэтапный режим постановки или снятия с охраны.MultiTransmitter дает возможность пользователям проводных систем безопасности безболезненно перейти на Ajax. Новый модуль интеграции MultiTransmitter позволяет интегрировать проводные датчики сторонних производителей в систему. Одновременно к нему можно подключить 18 проводных устройств и для каждого настроить тип тревоги.Пользователям не надо убирать уже проложенные кабели или выбрасывать прежние датчики. Кабельные устройства присоединятся к MultiTransmitter и передают тревоги на хаб Ajax по радиосети Jeweller. Дальше хаб передает их на смартфон пользователя и на пульт охранной компании. Есть возможность использовать группы, режим охраны 24/7, и даже задействовать сторонние устройства в сценариях. Теперь пользователь также сможет добавить датчики системы безопасности Ajax, которые будут работать вместе с проводными.Для охранных компаний и больших корпоративных клиентов представлена бета-версия пульта центрального наблюдения — 911. С ним охранная компания будет готова к мониторингу тревог за несколько минут. Не нужно беспокоиться о закупке и настройке серверов, организации сетевой инфраструктуры, выделенных IP. Достаточно подключить компьютер к интернету и войти в учетную запись Ajax PRO.





