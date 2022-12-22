Социальные сети Законы

Анонимности в рунете настаёт полный конец

Александр



Госдума собирается ужесточить законодательство о защите детей от пагубного влияния информации. Специалисты Государственного университета управления по итогам исследования о поведении подростков в интернете начали готовить поправки в законодательство.

Нанятые депутатами эксперты в предоставленных Госдуме рекомендациях указывают, что нужно разрешить детям младше 14 лет регистрироваться в соцсетях только с письменного разрешения родителей или законных представителей. Попутно они считают необходимым положить конец анонимности в соцсетях: при регистрации потребуется указывать свои реальные ФИО и предоставлять электронную копию паспорта.

Эксперты, подготавливающие поправки в законодательство, также предложили создать в каждом регионе центр информационной безопасности. Сотрудники этих центров займутся выявлением в интернете потенциально опасного контента.

Нововведения потребуют внесения изменений в несколько законов, в том числе «Об информации», «О персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и КоАП. В частности, предложено повысить ответственность родителей и законных представителей за воспитание детей, увеличив штрафы за неисполнение ими обязанностей. Поправки будут вынесены на обсуждение в Госдуме в начале 2023 года.

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Источник:
Известия
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Комментарии

+1
Alex M
А причем здесь рунет? Он что только из соцсетей состоит? Автор явно нагнетает.
57 минут назад
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+719
Stylus Alex M
это Кузя и кликбейт. Давно привыкнуть надо.Этот дурачок вечно пишет в заголовке что-то утвердительно, а в тексте ничего общего нет.Как и сейчас. УЖЕ настал конец. Хотя только 2023 будут поправки вносить, рассматривать и может вообще не примут. Я хз, почему его держат админы. Это ппц не уважение к пользователям. Лишь бы рекламу продать...
2 минуты назад
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