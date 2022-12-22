Анонимности в рунете настаёт полный конец





Госдума собирается ужесточить законодательство о защите детей от пагубного влияния информации. Специалисты Государственного университета управления по итогам исследования о поведении подростков в интернете начали готовить поправки в законодательство.



Нанятые депутатами эксперты в предоставленных Госдуме рекомендациях указывают, что нужно разрешить детям младше 14 лет регистрироваться в соцсетях только с письменного разрешения родителей или законных представителей. Попутно они считают необходимым положить конец анонимности в соцсетях: при регистрации потребуется указывать свои реальные ФИО и предоставлять электронную копию паспорта.



Эксперты, подготавливающие поправки в законодательство, также предложили создать в каждом регионе центр информационной безопасности. Сотрудники этих центров займутся выявлением в интернете потенциально опасного контента.



Нововведения потребуют внесения изменений в несколько законов, в том числе «Об информации», «О персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и КоАП. В частности, предложено повысить ответственность родителей и законных представителей за воспитание детей, увеличив штрафы за неисполнение ими обязанностей. Поправки будут вынесены на обсуждение в Госдуме в начале 2023 года.

