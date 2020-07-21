Семеро американцев подали коллективный иск к Apple. Они утверждают, что компания заработала не менее 300 миллионов долларов с мошеннических операций.
Истцы требуют, чтобы Apple вернула деньги пострадавшим от схемы незаконного вывода денег с подарочных карт iTunes. Эта схема относительно старая, она работает примерно таким образом:
Жертве звонит человек, представляющийся сотрудником налоговой, сообщает об имеющихся у неё долгах и предлагает решить вопрос быстро и без штрафов. Для этого нужно сходить в ближайший магазин, купить там подарочные карты iTunes на определённую сумму и продиктовать указанные на них данные, в том числе защитный код с обратной стороны. Далее мошенники используют средства с этих карт для получения скидки на устройства в магазинах Apple или покупки контента в принадлежащих им приложениях.
На основе данных от Комиссии по ценным бумагам и биржам США истцы подсчитали, что подобным образом за последние несколько лет у жителей США было похищено около одного миллиарда долларов, а Apple не только не вернула эти деньги обманутым людям, но даже заработала на комиссионных отчислениях с мошеннических транзакций. Компания берёт комиссию в размере 30% от всех покупок в App Store, а 70% достаётся разработчикам (в данном случае — мошенникам).
Истцы утверждают, что компания Apple не стала предпринимать никаких мер для возврата средств пострадавшим от мошенничества, хотя у неё есть возможность отследить движения средств на всех этапах (от покупки подарочной карты до вывода денег на счета разработчиков приложений, принадлежащих мошенникам). Списание денег с карты происходит не сразу, а с задержкой до полутора месяцев.
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Ну а в данном случае уже другая схема мошенничества, называется: «обвинить Apple в чём-нибудь и попробовать отсудить бабла».