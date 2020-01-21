Apple шифрует все данные, которые хранятся локально на iOS-устройствю К сожалению, это утверждение теперь не касается резервных копий iCloud. СМИ сообщают, что купертиновцы решили отказаться от сквозного шифрования для облачных бэкапов примерно два года назад. Решение было принято после давления ФБР.
Один из источников сообщает, что Apple не собирается обострять обстановку и рисковать своим положением в новой битвой с Федеральным бюро расследования. В то же время бывший сотрудник компании сообщает, что, возможно, такое решение было принято из-за того, что пользователи часто сталкивались с блокировкой своих данных. На данный момент Apple воздерживается от комментариев, ФБР тоже не отвечает на запросы.
Это не означает, что все ваши данные на iOS небезопасны или, что любой может получить доступ к резервным копиям iCloud. Как объясняет Apple, особо важная информация, такая как связка ключей iCloud, сетевые пароли, данные о здоровье и платежная информация полностью зашифрованы. Несмотря на это, есть техническая возможность получения доступа сотрудниками Apple, а это означает, что с их помощью личная информация может быть доступна и для сотрудников правоохранительных органов. Теперь для того, чтобы сохранить свои данные в безопасности нужно будет отключить резервные копии iCloud и полагаться на локальные бэкапы.
Если таким образом Apple пыталась успокоить правоохранительные органы, это не сработало. ФБР снова требует от компании содействие в разблокировки iPhone стрелка из Флориды, несмотря на то, что бюро может получить доступ к устройствам при помощи программно-аппаратного комплекса GreyKey. Власти хотят иметь доступ к любым данным на устройствах по запросу и, судя по всему, компромисса для них недостаточно.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ситуацию:
Один из источников сообщает, что Apple не собирается обострять обстановку и рисковать своим положением в новой битвой с Федеральным бюро расследования. В то же время бывший сотрудник компании сообщает, что, возможно, такое решение было принято из-за того, что пользователи часто сталкивались с блокировкой своих данных. На данный момент Apple воздерживается от комментариев, ФБР тоже не отвечает на запросы.
Это не означает, что все ваши данные на iOS небезопасны или, что любой может получить доступ к резервным копиям iCloud. Как объясняет Apple, особо важная информация, такая как связка ключей iCloud, сетевые пароли, данные о здоровье и платежная информация полностью зашифрованы. Несмотря на это, есть техническая возможность получения доступа сотрудниками Apple, а это означает, что с их помощью личная информация может быть доступна и для сотрудников правоохранительных органов. Теперь для того, чтобы сохранить свои данные в безопасности нужно будет отключить резервные копии iCloud и полагаться на локальные бэкапы.
Если таким образом Apple пыталась успокоить правоохранительные органы, это не сработало. ФБР снова требует от компании содействие в разблокировки iPhone стрелка из Флориды, несмотря на то, что бюро может получить доступ к устройствам при помощи программно-аппаратного комплекса GreyKey. Власти хотят иметь доступ к любым данным на устройствах по запросу и, судя по всему, компромисса для них недостаточно.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ситуацию:
«Облако теперь официальный инструмент для слежки. Приложения, которые используют облачное хранение ваших личных сообщения (например, WhatsApp) являются частью этой проблемы».
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Резервные копии и Медиатека — лесом.
Только локальные копии на мак
После 9/11 к нему идут последовательно и планомерно.
Осталось всего пара шагов.