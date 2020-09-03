iOS 14
На прошлой неделе Facebook и другие крупные издатели раскритиковали Apple за грядущие изменения в политике конфиденциальности iOS 14, которые, как ожидается, сократят доходы от мобильной рекламы. Сообщается, что купертиновцы планируют отложить запуск новой функции контроля отслеживания приложений и веб-сайтов.

Facebook несколько раз критиковала Apple за новые функции конфиденциальности в iOS 14, которые, по словам соцсети, могут привести к падению доходов от рекламного бизнеса на 40%. Вскоре после этого группа издателей разделила те же опасения.

В новом отчете The Information говорится, что Apple теперь планирует отказаться от введения функции по умолчанию. Напряженность между компанией и разработчиками, а также рекламодателями продолжает нарастать после того, как купертиновцы объявили на WWDC о новом инструменте для защиты от отслеживания действий пользователя в приложениях и на сайтах.

Источники The Information полагают, что Apple решила задержать запуск новой функции после того, как услышала отзывы от ряда третьих лиц, включая некоторых крупных разработчиков игр, таких как Activision Blizzard, Supercell и Tencent.

Сообщается, что в этом году разработчики для увеличения загрузок мобильных приложений по всему миру вложили в рекламу около 76 миллиардов долларов. Эта реклама также финансирует бесплатные игры, которые монетизируются за счет внутриигровых покупок, а это в свою очередь приносит Apple 30% дохода с их оборота.

Отмена запуска новой функции защиты от слежки с публичным выпуском iOS 14, безусловно, разочарует многих пользователей. Однако, ожидается, что Apple все же внесет изменения в работу инструмента для контроля отслеживания приложений, предоставив разработчикам и рекламодателям больше времени для адаптации к изменениям. Конкретные сроки не называются, но это может произойти в 2021 году.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5Mac 9to5Mac

Ссылки по теме:

Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook

Apple может оставить нас без Apple Watch Series 6 в сентябре Apple может оставить нас без Apple Watch Series 6 в сентябре

iPod nano скоро официально станет устаревшим iPod nano скоро официально станет устаревшим