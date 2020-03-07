Компания Apple порекомендовала всем сотрудникам в Купертино из Apple Park и Infinite Loop работать из дома в качестве «дополнительной меры предосторожности» из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на Марка Гурмана.



На момент публикации нет дополнительных подробностей. Компания сообщила, что большинство подразделений Apple могут эффективно выполнять свою работу удаленно. На данном этапе это скорее рекомендация, а не требование.



Вчера совет департамента общественного здравоохранения Санта-Клары дал указание компаниям из Кремниевой долины «рассмотреть вопрос об использовании вариантов дистанционной работы для своих сотрудников». Также сообщается, что компаниям рекомендуется свести к минимуму или отменить встречи и конференции. Apple уже объявила, что не будет участвовать в SXSW, где она планировала анонсировать три новых шоу для Apple TV+.



Несмотря на сложившуюся ситуацию, компания еще не прокомментировала свой план по поводу проведения WWDC, в которой обычно принимает участие более 5000 разработчиков со всего мира. Согласно последним данным, в США зарегистрирован 231 случай заболевания коронавирусом.





