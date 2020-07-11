Среди пользователей, которые опасаются слежки, популярно решение заклеивать веб-камеры. В свою очередь это явление даже сформировало целый рынок «защитных» аксессуаров, среди которых различные накладки и шторки. Apple предупредила пользователей MacBook о вреде таких гаджетов.
В разделе поддержки на официальном сайте производителя появилась небольшая заметка, в которой Apple объясняет, почему не стоит заклеивать камеру MacBook. По словам купертиновцев, это может привести к повреждениям дисплея. Сообщается, что в закрытом состоянии зазор между экраном и нижней частью ноутбука минимален и не предназначен к нахождению там посторонних предметов. Помимо этого, в модуль камеры встраивается датчик освещения и его заклеить то будет нарушена работа автоматической настройки яркости и функции True Tone.
Компания рекомендует впечатлительным пользователя полагаться на встроенные инструменты защиты от слежки. Например, ноутбуки MacBook оснащены светодиодным индикатором, который включается всегда во время работы камеры. Apple напоминает, что операционная система macOS начиная с версии 10.14 спрашивает разрешение у пользователя для всех приложений во время первого доступа к веб-камере.
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В паре с Little Snitch можно мониторить всю активность.
Питание на камере — питание на индикаторе.
Нет питания на камере — нет питания на индикаторе.
Они напрямую завязаны, лампочка отдельно не управляется.
На маке просто «sudo»)