Apple заявила, что новое требование о конфиденциальности информации в App Store будет в равной мере применяться ко всем приложениям на iOS, включая её собственные.
Это означает, что у десятков приложений Apple, доступных в App Store, таких как «Книги» и «Подкасты», будут отображаться ярлыки конфиденциальности, как и в случае со сторонними программами. Для встроенного в iOS программного обеспечения, среди которого «Сообщения», компания запустит специальный раздел с информацией на своем сайте.
Эти пояснения появились в ответ на критику WhatsApp. Напомним, ранее представители мессенджера, принадлежащего Facebook, заявили, что ярлыки конфиденциальности в App Store могут привести в замешательство пользователей. Таким образом у iMessage могло бы появиться неконкурентное преимущество в сравнение с другими мессенджерами.
Разработчики должны добавлять новую информацию о конфиденциальности при отправке своих приложений и обновлений в App Store с 8 декабря. Пока неизвестно, когда именно ярлыки начнут появляться в магазине приложений Apple.
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Это означает, что у десятков приложений Apple, доступных в App Store, таких как «Книги» и «Подкасты», будут отображаться ярлыки конфиденциальности, как и в случае со сторонними программами. Для встроенного в iOS программного обеспечения, среди которого «Сообщения», компания запустит специальный раздел с информацией на своем сайте.
Эти пояснения появились в ответ на критику WhatsApp. Напомним, ранее представители мессенджера, принадлежащего Facebook, заявили, что ярлыки конфиденциальности в App Store могут привести в замешательство пользователей. Таким образом у iMessage могло бы появиться неконкурентное преимущество в сравнение с другими мессенджерами.
Разработчики должны добавлять новую информацию о конфиденциальности при отправке своих приложений и обновлений в App Store с 8 декабря. Пока неизвестно, когда именно ярлыки начнут появляться в магазине приложений Apple.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
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