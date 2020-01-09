



Об этой инициативе рассказала старший директор по приватности Apple Джейн Хорват на выставке CES 2020. По её словам, компания использует «некоторые технологии» для отслеживания сексуального насилия над детьми.



Хорват рассказала о специальной



Компания Apple начала сканировать все фотографии, которые были загружены в облако iCloud. Это нужно для поиска на предмет сексуального насилия над детьми. Процесс сканирования происходит в автоматическом режиме, а при обнаружении подозрительных материалов пользователей блокируют.Об этой инициативе рассказала старший директор по приватности Apple Джейн Хорват на выставке CES 2020. По её словам, компания использует «некоторые технологии» для отслеживания сексуального насилия над детьми.Хорват рассказала о специальной странице на сайте Apple, где сообщается, что в целях защиты детей компания используют технологию сопоставления изображений. Таким образом происходит сравнение фотографий пользователей с цифровыми отпечатками, которые имеются в базе, чтобы обнаружить подозрительные снимки. После этого совпадения изучаются в индивидуальном порядке.

«Так же как и в случае с обнаружением спама в электронной почте, наши системы используют электронные отпечатки для поиска подозрительной активности. Мы проверяем все совпадения индивидуально. Учетные записи с контентом, нарушающим наши условия и правила пользования, подлежат блокировки», — говорится на специальной странице Apple.



Директор по приватности не уточнила, как именно проверяются подозрительные снимки. Также Хорват выступила в защиту шифрования сервисов и продуктов компании на фоне проблем с ФБР из-за смартфона стрелка, который убил трех человек на военной базе во Флориде. Она заявила, что оконечное шифрование критически важно для сервисов, особенно для тех, которые содержат информации о здоровье и платежную информацию.





