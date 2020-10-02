





Спустя примерно три года после того, как Apple удалила RSS-приложения для чтения новостей Feedly и Inoreader из Китайского App Store, она сделала то же самое с Fiery Feeds и Reeder. В обоих случаях это, вероятно, связано с требованием правительства Китая.Китай использует «Великий китайский фаервол» для блокировки веб-контента, который носит нежелательный характер, например критику правительства. Жители страны нашли два способа обхода этой проблемы — использовать VPN и программы для чтения новостей с помощью RSS-подписок. Власти подавили эти лазейки, оказав давление на Apple, которой пришлось удалить более 400 VPN-сервисов и два популярных новостных приложения.South China Morning Post сообщает, что Apple публично не объяснила свои последние действия, но оба разработчика намекнули на требование правительства.Разработчики Fiery Feeds и Reeder процитировали в своем твиттере пост 2017 года от создателей Inoreader, в котором было опубликовано от Apple с сообщением о том, что их приложение удалено из китайского App Store по причине содержания нежелательного контента. Непонятно, почему Fiery Feeds и Reeder удаляются сейчас, спустя три года, после удаления Feedly и Inoreader. Многие китайские RSS-приложения до сих пор остаются в магазине.Опрошенные сайтом 9To5Mac эксперты считают, что такое решение не имеет смысла. Непонятно, почему блокируются инструменты, а не источники. Другими словами, RSS-приложения — это просто средство просмотра для чтения различных каналов. По мнению экспертов, «великий китайский фаервол» должен блокировать источники, а не агрегаторы для их чтения.Apple неоднократно подвергалась критике за уступки китайскому правительству. Несмотря на это, компанию можно понять, поскольку она находится в безвыходном положении. Купертиновцам приходится соблюдать законы стран, на территории которых они работают, а Китай для них является одним из самых важных рынков.Единственное решение с точки зрения сохранения моральных ценностей — покинуть страну, как это сделала Google после отказа позволить правительству цензурировать поисковую выдачу. На данный момент Apple находится в совершенно ином положении, чем Google в 2010 году. Несмотря на огромные амбиции, поисковый гигант не зависел от местного рынка.Китай важен для Apple не только с позиции крупнейшего рынка, но и с точки зрения того, что это ключевая производственная база для изготовления iPhone. Без Китая Apple буквально не смогла бы удовлетворить спрос на свою продукцию в должном объеме. По этим причинам купертиновцы находятся в безвыходном положении и вынуждены прогибаться под требования китайских властей.Apple постепенно пытается сокращать свою зависимость от Китая как производственного центра. Несмотря на это, страна по-прежнему отвечает за огромную долю мировых продаж производителя iPhone.