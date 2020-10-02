Apple
Спустя примерно три года после того, как Apple удалила RSS-приложения для чтения новостей Feedly и Inoreader из Китайского App Store, она сделала то же самое с Fiery Feeds и Reeder. В обоих случаях это, вероятно, связано с требованием правительства Китая.

Китай использует «Великий китайский фаервол» для блокировки веб-контента, который носит нежелательный характер, например критику правительства. Жители страны нашли два способа обхода этой проблемы — использовать VPN и программы для чтения новостей с помощью RSS-подписок. Власти подавили эти лазейки, оказав давление на Apple, которой пришлось удалить более 400 VPN-сервисов и два популярных новостных приложения.

South China Morning Post сообщает, что Apple публично не объяснила свои последние действия, но оба разработчика намекнули на требование правительства.

Разработчики Fiery Feeds и Reeder процитировали в своем твиттере пост 2017 года от создателей Inoreader, в котором было опубликовано от Apple с сообщением о том, что их приложение удалено из китайского App Store по причине содержания нежелательного контента. Непонятно, почему Fiery Feeds и Reeder удаляются сейчас, спустя три года, после удаления Feedly и Inoreader. Многие китайские RSS-приложения до сих пор остаются в магазине.

RSS

Опрошенные сайтом 9To5Mac эксперты считают, что такое решение не имеет смысла. Непонятно, почему блокируются инструменты, а не источники. Другими словами, RSS-приложения — это просто средство просмотра для чтения различных каналов. По мнению экспертов, «великий китайский фаервол» должен блокировать источники, а не агрегаторы для их чтения.

Apple неоднократно подвергалась критике за уступки китайскому правительству. Несмотря на это, компанию можно понять, поскольку она находится в безвыходном положении. Купертиновцам приходится соблюдать законы стран, на территории которых они работают, а Китай для них является одним из самых важных рынков.

Единственное решение с точки зрения сохранения моральных ценностей — покинуть страну, как это сделала Google после отказа позволить правительству цензурировать поисковую выдачу. На данный момент Apple находится в совершенно ином положении, чем Google в 2010 году. Несмотря на огромные амбиции, поисковый гигант не зависел от местного рынка.

Китай важен для Apple не только с позиции крупнейшего рынка, но и с точки зрения того, что это ключевая производственная база для изготовления iPhone. Без Китая Apple буквально не смогла бы удовлетворить спрос на свою продукцию в должном объеме. По этим причинам купертиновцы находятся в безвыходном положении и вынуждены прогибаться под требования китайских властей.

Apple постепенно пытается сокращать свою зависимость от Китая как производственного центра. Несмотря на это, страна по-прежнему отвечает за огромную долю мировых продаж производителя iPhone.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

9to5Mac 9to5Mac

Ссылки по теме:

Опубликованы первые подробности о линейке iPhone 13 Опубликованы первые подробности о линейке iPhone 13

Самый доступный iPhone 12 будет вдвое дешевле максимально топового Самый доступный iPhone 12 будет вдвое дешевле максимально топового

Появился способ вернуть Fortnite на устройства Apple без одобрения компании Появился способ вернуть Fortnite на устройства Apple без одобрения компании