Apple уличили в параноидальной слежке за пользователями
Фото Magnific
Компания Apple столкнулась с жёсткой критикой после запуска персональных рекомендаций в App Store — функции Personalized Collections, которая появилась на прошлой неделе и предлагает приложения на основе предпочтений пользователя. Исследователи в области кибербезопасности из команды Mysk заявили, что для её работы Apple собирает значительно больше данных, чем требуется, и делает это без возможности отключить слежку. По их словам, App Store фиксирует почти все действия пользователей внутри магазина: нажатия на экран, поисковые запросы и отдельные символы при наборе текста. Полученные данные формируют детальный поведенческий профиль, включая скорость набора текста, которую Apple может вычислить на основе временных меток каждого нажатия с точностью до тысячных долей секунды.
Особую обеспокоенность вызывает то, что новый механизм работает по умолчанию без явного согласия пользователя. Нет кнопки или настройки, которая позволила бы отказаться от этой аналитики. Как отметили в Mysk, если пользователю не нравятся настройки конфиденциальности Apple Music, он может перейти на Spotify, но на iPhone по сути всё ещё нет альтернативы App Store — это единственный легальный магазин приложений для большинства владельцев устройств Apple. В подтверждение своих слов исследователи опубликовали скриншот данных, которые App Store отправляет на серверы Apple после обычного поискового запроса — например, при вводе "Tim Cook" фиксируется и анализируется каждый промежуточный вариант (T, Ti, Tim и так далее) с временными метками.
В Apple пока официально не прокомментировали претензии специалистов. Известно, что пользователи могут запросить все собранные данные через портал privacy.apple.com — в том числе и логи активности в App Store. Однако непонятно — если сбор данных носит столь детальный характер, почему он включен для всех без исключения, а не предлагается как добровольная опция.
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