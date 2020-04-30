



Компания Apple изменила принцип биометрической защиты смартфонов, оснащённых сканером лиц Face ID. Теперь, если смартфон видит, что лицо пользователя закрыто маской, после свайпа вверх по экрану будет сразу предложено ввести пароль или PIN-код. В предыдущих версиях iOS было сложнее — смартфон несколько раз пытался отсканировать лицо и лишь затем требовал PIN-код.



В настоящее время новая функция доступна лишь в бета-версии iOS 13.5 и появится у всех пользователей, которые установят релизный вариант обновления, когда он выйдет официально. Обладатели смартфонов со сканером пальцев Touch ID по-прежнему смогут разблокировать устройство в перчатках, если заранее добавят такой отпечаток, чтобы он мог распознаваться.



Проблема в том, что iPhone не может отсканировать лицо, закрытое наполовину. Тем не менее, ранее был найден способ добавить в Face ID лицо в маске. Для этого требуется сделать несколько снимков, приоткрывая закрытую часть лица. Полная инструкция доступна на нашем сайте.







