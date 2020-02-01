Сегодня стало известно, что Apple решила закрыть все офисы и магазины в Китае. Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что пока компания решила сделать это до 9 февраля.



Вспышка коронавируса привела к гибели более 200 человек в Китае, а число инфицированных достигает 10 000 человек. В связи с этим была объявлена глобальная чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. США запретила въезд в страну иностранным гражданам из Китая. Многие авиакомпании приостановили все рейсы в КНР. Поэтому неудивительно, что Apple закрыла все свои представительства.



Пока остается неясным, будут ли закрыты китайские фабрики Foxconn, мощности которых использует Apple для производства своих устройств. Обе компании, пока не конкретизировали сроки.



Компания Nintendo сообщила, что ситуация в Китае уже влияет на производство консоли Switch. Apple утверждает, что ее интернет-магазин останется открытым.





