



Во второй бета-версии iOS 13.3.1 появилось небольшое, но очень важное и интересное нововведение. Теперь пользователь при необходимости может полностью отключать на смартфоне чип U1 (Ultra Wideband).



U1 используется в новых моделях iPhone (11, 11 Pro и 11 Pro Max). Невозможность отключить его вызывала большие опасения ИБ-специалистов. Дело в том, что он используется для точного определения местоположения устройства, а значит с его помощью приложения могут постоянно следить за пользователем. Пользователи выяснили, что отключить определение местоположения недостаточно — U1 периодически активируется и передаёт на удалённый сервер данные о том, где находится смартфон.







Очевидно, что Applе планирует добавить опцию отключения чипа U1 в релизную версию обновления iOS, которая будет доступна на iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.



Чип U1 поддерживает широкополосную связь (в России эта функция не работает), которая позволяет определять геопозицию с точностью 5-10 сантиметров. Он расширяет возможности технологии AirDrop для быстрого обмена данными между смартфонами, а в дальнейшем, по слухам, будет применяться в маячке-локаторе, который готовит к выпуску Apple. Пользователь сможет купить любое количество маячков и установить их в те вещи, которые боится потерять. Как только связь с этой вещью будет потеряна или она удалится от пользователя на определённое расстояние, на смартфон придёт уведомление. Пользователь также сможет отмечать «безопасные зоны» — уведомление не придёт, если оставить там вещь с маячком.







