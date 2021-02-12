Компания Apple внесла изменения в систему защиты данных, интегрированную в iOS. В бета-версиях iOS 14.5 используется дополнительное туннелирование трафика, благодаря чему можно избежать утечки информации на сервера Google.
Встроенная в iOS функция Fraudulent Website Warning, предупреждающая о вредоносных сайтах, задействует базу данных Safe Browsing, которая принадлежит Google. Раньше при обращении к этой базе Google могла собирать данные о пользователе (например, его IP-адрес и идентификатор устройства), но Apple решила, что так быть не должно, поэтому теперь передаваемая информация шифруется.
Каждый раз, когда вы вводите адрес в адресной строке Safari или переходите по какой-нибудь ссылке, браузер запрашивает из Safe Browsing сведения о том, не находится ли данный сайт в чёрном списке. И если прежде информация передавалась напрямую, то теперь для её передачи используется специальный прокси-сервер, который отсекает любую информацию, позволяющую Google идентифицировать пользователя и его устройство.
Это лишь одно из нововведений, призванных усилить защиту приватности в iOS. Apple также планирует реализовать в предстоящем обновлении iOS 14.5 функцию App Tracking Transparency, которая обяжет приложения запрашивать у пользователя разрешение на отслеживание его действий в других приложениях и на веб-сайтах. Подобный трекинг используется в Facebook, Instagram, WhatsApp и многих других приложениях, причём пользователи даже не догадываются о том, что работающее фоном приложение может следить за различными действиями, совершаемыми на смартфоне, и передавать эти данные посторонним людям.
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