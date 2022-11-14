США Россия

Армия США сглупила: несколько лет отправляла пуши через Россию

Александр


В США небольшой переполох: как выяснил Reuters, десятки американских компаний (в том числе государственные) использовали в своих приложениях сервис российской компании Pushwoosh. Через него они отправляли пуш-уведомления своим пользователям.

Среди клиентов Pushwoosh оказалось несколько ведомств американской армии, а также Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Журналисты выяснили, что они считали Pushwoosh американской компанией, поскольку в социальных сетях и в документах регулирующих органов указано, что её офисы открыты в Калифорнии, Мэриленде и Вашингтоне. В действительности же она базируется в новосибирском Академгородке.

Глава Pushwoosh Максим Конев заявил, что в Pushwoosh никогда не скрывали российское происхождение, а американские офисы действительно существуют, они необходимы для деятельности компании за пределами России. Он также сказал, что Pushwoosh не сотрудничает с российскими властями и не передаёт им собранные данные. Впрочем, ИБ-эксперты полагают, что риск утечки информации всё же существует, пользоваться услугами этой компании может быть опасно. Из соображений безопасности американские компании начали удалять код Pushwoosh из своих приложений, причём некоторые из них сделали это ещё весной текущего года.
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Комментарии

+4450
Carter_Mayers
Да подавляющее большинство чинуш и крупных руководителей везде идиоты, что в России, что в США, что в Европе. Поэтому ничему удивляться не стоит и даже тому, что многие министры вообще не в теме того, что им положено знать конкретно по их деятельности и работе. Зато понты колотить и запугивать друг-друга умеют как надо, параноики и шизофреники как они есть
44 минуты назад
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