На «Авито» появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Для успешной верификации у пользователя «Авито» должен быть подтвержденный тип учётной записи на портале Госуслуг. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок.
Верификация через Госуслуги с помощью приложения «Госключ» — это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала Госуслуги. Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.
Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении «Авито».
Для прохождения верификации обязательно необходимы:
- Скачанное и обновлённое приложение «Авито».
- В первой волне обновление коснется устройств на базе iOS, опция для пользователей android-устройств будет появляться постепенно.
- Подтверждённая учётная запись на Госуслугах.
- Скачанное и обновлённое приложение «Госключ» — в нём будет проверка учетной записи Госуслуг.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru