Скачанное и обновлённое приложение «Авито».

В первой волне обновление коснется устройств на базе iOS, опция для пользователей android-устройств будет появляться постепенно.

Подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

Скачанное и обновлённое приложение «Госключ» — в нём будет проверка учетной записи Госуслуг.







На «Авито» появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Для успешной верификации у пользователя «Авито» должен быть подтвержденный тип учётной записи на портале Госуслуг. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок.Верификация через Госуслуги с помощью приложения «Госключ» — это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации портала Госуслуги. Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.Верификация учетной записи осуществляется в настройках аккаунта только в приложении «Авито».Для прохождения верификации обязательно необходимы:После прохождения верификации у пользователей «Авито» в профиле появится специальная отметка о наличии подтвержденного аккаунта на Госуслугах. Верификация — не обязательное условие для работы на платформе, а дополнительная возможность подтвердить подлинность профиля и увеличить безопасность онлайн-сделок.