Айфонам больше не страшны никакие вирусы и хакеры





Apple реализовала в представленных на этой неделе смартфонах революционную систему защиты памяти Memory Integrity Enforcement (MIE), которую компания называет «самым значительным обновлением безопасности в истории потребительских операционных систем». Эта технология предназначена для противодействия изощрённому шпионскому ПО, типа Pegasus, использующему для взлома устройств уязвимости памяти. MIE обеспечивает комплексную защиту ядра системы и более 70 пользовательских процессов, работая на базе усовершенствованного расширения тегирования памяти (EMTE).

