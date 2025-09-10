Айфонам больше не страшны никакие вирусы и хакеры

Александр



Apple реализовала в представленных на этой неделе смартфонах революционную систему защиты памяти Memory Integrity Enforcement (MIE), которую компания называет «самым значительным обновлением безопасности в истории потребительских операционных систем». Эта технология предназначена для противодействия изощрённому шпионскому ПО, типа Pegasus, использующему для взлома устройств уязвимости памяти. MIE обеспечивает комплексную защиту ядра системы и более 70 пользовательских процессов, работая на базе усовершенствованного расширения тегирования памяти (EMTE).

Новая функция поддерживается чипами A19 и A19 Pro, которые используются во всей линейке iPhone 17, а также в iPhone Air. Apple также добавила улучшения безопасности памяти для более старых устройств, не поддерживающих тегирование памяти. Важным аспектом является доступность EMTE для всех разработчиков Apple через Xcode в рамках функции Enhanced Security, анонсированной ранее на WWDC 2025.

Ключевым преимуществом MIE является эффективное устранение атак Spectre V1 с почти нулевой нагрузкой на процессор, что решает проблему производительности, характерную для подобных систем безопасности. Apple заявляет, что эти изменения значительно удорожат разработку шпионского ПО и создадут серьёзные сложности для создателей инструментов теневой слежки.

По оценкам Apple, MIE сделает цепи эксплойтов значительно более дорогими и сложными в разработке и поддержке, нарушит многие из наиболее эффективных техник эксплуатации уязвимостей и переопределит ландшафт безопасности памяти для продуктов Apple. Это представляет собой качественно новый уровень защиты против даже самых сложных и тщательно замаскированных атак.

Комментарии

kardigan
+4167
kardigan
Свежо предание, да … с трудом.
( сказочники.
2 часа назад в 16:04
+1068
iron-i
Мы легко это сможем проверить в скором времени… когда начнут выкатывать срочные обновления системы безопасности…
54 минуты назад
