Айфоны начали пугать людей по ночам

В Китае набирает обороты история с необычным поведением iPhone. Пользователи социальной сети Weibo сообщают о странном баге: смартфон самопроизвольно начинает звонить посреди ночи. Адресатами таких звонков чаще всего становятся люди, с которыми владелец устройства общался днём — курьеры, коллеги или начальство. Вызовы проходят преимущественно в период с 1 до 4 часов ночи.

По описаниям очевидцев, телефон в это время обычно находится на зарядке, экран заблокирован, а устройство переведено в спящий режим. Владельцы просыпаются от голоса вызываемого, звуков гудка или автоответчика, сообщающего, что абонент недоступен. Большинство пострадавших от этого бага используют iOS 26.1. Проблема затронула не только новейшие модели, но и более старые устройства.

Первоначально специалисты технической поддержки Apple связывали сбой с функцией «Синхронизация вызовов». Она позволяет принимать и отклонять звонки с разных устройств, на которых выполнен вход с одним Apple ID. Предполагалось, что звонок мог инициироваться другим гаджетом пользователя, например iPad или Mac, после чего синхронизировался с iPhone, но позже эта версия была скорректирована. 

В Apple пришли к выводу, что корень проблемы кроется в ошибке операционной системы. Пользователям рекомендуется обновить прошивку до актуальной iOS 26.3, в которой этот баг устранён. Сотрудники Apple также советуют предпринять дополнительные шаги: нужно перейти в раздел «Face ID и код-пароль» и отключить «Голосовой набор», «Виджеты и поиск» и «Повторный вызов пропущенным», что предотвратить нежелательные звонки.
