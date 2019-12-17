Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список, в который вошли 200 самых распространенных и слабых паролей 2019 года. Они были выявлены в результате различных утечек данных и взломов.
Специалисты по информационной безопасности изучили базу из более 500 000 000 паролей. В NordPass отметили, что это не такой гигантский массив данных, каким он кажется на первый взгляд. Обнаруженная база в начале этого года насчитывала почти терабайт слитых данных, среди которых 2 692 818 238 записей.
Сообщается, что в 2019 году почти ничего не изменилось, а самые популярные пароли очевидны и довольно легко подбираются. Зачастую это простые комбинации чисел (12345, 111111, 123321), распространенные женские имена или просто наборы символов, которые были горизонтально или вертикально набраны на клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx). Самый очевидный пароль — это по-прежнему «password», им пользуются 830 846 человек из полученной выборки.
Специалисты поясняют, что пользователи просто не хотят запоминать сложные пароли и полагают, что им нечего скрывать.
Специалисты по информационной безопасности изучили базу из более 500 000 000 паролей. В NordPass отметили, что это не такой гигантский массив данных, каким он кажется на первый взгляд. Обнаруженная база в начале этого года насчитывала почти терабайт слитых данных, среди которых 2 692 818 238 записей.
Сообщается, что в 2019 году почти ничего не изменилось, а самые популярные пароли очевидны и довольно легко подбираются. Зачастую это простые комбинации чисел (12345, 111111, 123321), распространенные женские имена или просто наборы символов, которые были горизонтально или вертикально набраны на клавиатуре (asdfghjkl, qazwsx, 1qaz2wsx). Самый очевидный пароль — это по-прежнему «password», им пользуются 830 846 человек из полученной выборки.
Специалисты поясняют, что пользователи просто не хотят запоминать сложные пароли и полагают, что им нечего скрывать.
«Пользователи думают, что им нечего скрывать. Однако вы закрываете дверь, когда выходите из дома. Так почему бы не применить ту же логику к вашей онлайн-жизни? Слабый пароль — это неизбежная катастрофа, поэтому примите меры, чтобы остановить ее, пока не стало слишком поздно», — заявили специалисты NordPass.
Топ-10 худших паролей 2019 года в формате «пароль — частота использования»:
- 12345 — 2812220
- 123456 — 2485 216
- 123456789 — 1052268
- test1 — 993756
- password — 830846
- 12345678 — 512560
- zinch — 483443
- g_czechout — 372278
- asdf — 359520
- qwerty — 348762
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1. В топе есть 4 пароля, состоящие из 5 символов. На подавляющем большинстве сайтов стоит ограничение от 6 символов. Как они стали такими массовыми? Если бы на нормальных сайтах не было ограничения на длину пароля, тогда их бы было в разы больше?
2. Есть test1, но нет test. Кажется невероятным. Где тогда password1?
3. Пароли zinch и g_chechout — как они в Топ10 попали, не верю.
4. Почти все сайты требуют в паролях наличия букв в 2х регистрах, цифр и символов, или совпадения 3 из 4 этих сущностей. В Топ10 задействуются 1-2, да еще не соблюдается длина.
Такое впечатление, что выборка из 500млн записей была сделана с 1 недосайта. Или группы похожих недосайтов. Или данные ооооочень старые.
никто не подберет