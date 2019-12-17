«Пользователи думают, что им нечего скрывать. Однако вы закрываете дверь, когда выходите из дома. Так почему бы не применить ту же логику к вашей онлайн-жизни? Слабый пароль — это неизбежная катастрофа, поэтому примите меры, чтобы остановить ее, пока не стало слишком поздно», — заявили специалисты NordPass.