Звонок
Банки и сотовые операторы запускают решения для борьбы с подменой телефонных номеров. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителей «Тинькофф», «Сбера» и «ВТБ».

Ранее сообщалось, что операторы совместно с банками разрабатывали сервисы, в основу которых легло программное обеспечение шведской компании Hexagon. В испытаниях участвовали «Тинькофф», «ВТБ», «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «МКБ», «МТС Банк», а также «МегаФон», «МТС», Tele2 и «Билайн».

Представитель «Тинькофф» рассказал, что компания запустила свою платформу Tinkoff Call Defender в партнерстве с «МегаФоном», «МТС», Tele2 и «Тинькофф Мобайл» для клиентов своей экосистемы. В ней объединены сервис операторов и собственные технологии банка по противодействию мошенничеству.

У «Сбера» запускается проект с Tele2 и «МегаФоном. Операторы «МТС» и «Билайн» находятся на стадии подключения. Банком уже осуществляется инфообмен с крупнейшими операторами о рисковых индикаторах, которые нацелены на защиту клиентов от мошенников. Новое решение дополнит эту схему. В «ВТБ» успешно завершился пилотный проект и система будет внедрена в ближайшее время.

В «МегаФоне» рассказали, что система была разработана в прошлом году, а «Тинькофф» был одним из первых, кто решил её опробовать. Tele2 запустила совместный проект со «Сбером» и «Тинькофф», а сейчас ведет переговоры с другими кредитными организациями.

Руководитель управления противодействия мошенничеству «Тинькофф» Алексей Бакланов сообщил, что сейчас платформа определяет характер мошеннического звонка в восьми из десяти случаев, цель банка — увеличить этот показатель до десяти из десяти. Технология может стать одним из компонентов в комплексе мер по эффективному противодействию злоумышленникам, но ее внедрение не будет панацеей. Опрошенные изданием «РБК» эксперты поясняют, что в большинстве случаев мошенники даже не пытаются заменить номер на банковский, а используют другие подставные номера. В таких ситуациях идентифицировать звонок злоумышленников практически невозможно. Помимо этого, проблема должна решаться не только новыми технологиями, но и повышением грамотности банковских клиентов в вопросах финансовой безопасности.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

РБК РБК

Ссылки по теме:

ICQ вместо Telegram: Минцифры определилось с приложениями для обязательной предустановки ICQ вместо Telegram: Минцифры определилось с приложениями для обязательной предустановки

Операторы связи пожаловались Путину Операторы связи пожаловались Путину

Путин рассказал, что делать, чтобы искусственный интеллект не поработил людей Путин рассказал, что делать, чтобы искусственный интеллект не поработил людей