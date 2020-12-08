





Банки и сотовые операторы запускают решения для борьбы с подменой телефонных номеров. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителей «Тинькофф», «Сбера» и «ВТБ».Ранее сообщалось, что операторы совместно с банками разрабатывали сервисы, в основу которых легло программное обеспечение шведской компании Hexagon. В испытаниях участвовали «Тинькофф», «ВТБ», «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «МКБ», «МТС Банк», а также «МегаФон», «МТС», Tele2 и «Билайн».Представитель «Тинькофф» рассказал, что компания запустила свою платформу Tinkoff Call Defender в партнерстве с «МегаФоном», «МТС», Tele2 и «Тинькофф Мобайл» для клиентов своей экосистемы. В ней объединены сервис операторов и собственные технологии банка по противодействию мошенничеству.У «Сбера» запускается проект с Tele2 и «МегаФоном. Операторы «МТС» и «Билайн» находятся на стадии подключения. Банком уже осуществляется инфообмен с крупнейшими операторами о рисковых индикаторах, которые нацелены на защиту клиентов от мошенников. Новое решение дополнит эту схему. В «ВТБ» успешно завершился пилотный проект и система будет внедрена в ближайшее время.В «МегаФоне» рассказали, что система была разработана в прошлом году, а «Тинькофф» был одним из первых, кто решил её опробовать. Tele2 запустила совместный проект со «Сбером» и «Тинькофф», а сейчас ведет переговоры с другими кредитными организациями.Руководитель управления противодействия мошенничеству «Тинькофф» Алексей Бакланов сообщил, что сейчас платформа определяет характер мошеннического звонка в восьми из десяти случаев, цель банка — увеличить этот показатель до десяти из десяти. Технология может стать одним из компонентов в комплексе мер по эффективному противодействию злоумышленникам, но ее внедрение не будет панацеей. Опрошенные изданием «РБК» эксперты поясняют, что в большинстве случаев мошенники даже не пытаются заменить номер на банковский, а используют другие подставные номера. В таких ситуациях идентифицировать звонок злоумышленников практически невозможно. Помимо этого, проблема должна решаться не только новыми технологиями, но и повышением грамотности банковских клиентов в вопросах финансовой безопасности.