Крупные банки и мобильные операторы из «большой четверки» начали тестировать специальные платформы для борьбы с мошенниками, использующими в своих атаках подменные номера. Антифрод-системы разработали Теле2, МТС, «МегаФон» и «Билайн».



Банки, в том числе Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и МТС Банк уже начали тестирование системы. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.





«Операторы мобильной связи — «МегаФон», МТС и Tele2 — разработали специальное технологическое решение, которое позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о любых подозрительных вызовах их клиентам», — директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.



Платформы МТС и Tele2 работают похожим образом. Операторы фиксируют звонок клиенту банка, после чего делается запрос о подтверждении подлинности звонка в банк. В случае отрицательного ответа оператор блокирует телефонный звонок. «Билайн» не уточняет подробности работы своей системы. «МегаФон» информирует банки о звонках с номеров из собственного черного списка.





